Breaking News LIVE Update: বেলডাঙাকাণ্ডে হাইকোর্টের NIA তদন্তের নির্দেশকে 'সুপ্রিম' চ্যালেঞ্জ রাজ্যের!

Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Tuesday, February 3, 2026 - 12:10
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

3 February 2026, 12:15 PM

Jalpaiguri: দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ফয়সালা। ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগান। গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে বাগানে কাজ বন্ধ। বোনাস ইস্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। বাগানে কাজ বন্ধ করে দেন ১১৭২ জন শ্রমিক। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ৫ তারিখ বাগান খোলার পর ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম বকেয়া মজুরি মেটানো হবে। তারপর ধাপে ধাপে পরিশোধ করা হবে আরও তিনটি বকেয়া মজুরি। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে দেওয়া হবে বকেয়া বোনাস।

3 February 2026, 12:15 PM

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ প্রকল্পের দ্বারা নতুন রাস্তার শুভ উদ্বোধন করেন মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার। মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকে দক্ষিণ লক্ষ্মী নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পাটনা গ্রামে ও কালিকাপুর গ্রামে দুটি সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের রাস্তা উদ্বোধন করেন মন্দির বাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল তাদের এই রাস্তাটা যেন হয়। এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে শুভ রাস্তার উদ্বোধন করেন মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার আর এই রাস্তা হওয়ার ফলে এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে এবং গ্রামের উন্নতি হবে আর এই রাস্তা হয় খুশি এলাকার মানুষজন।

3 February 2026, 12:00 PM

Anandapur Fire Incident: আনন্দপুর দুর্ঘটনা স্থলে এলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল। এই দলটি সোমবার দুপুরে কলকাতায় আসে। বিকেলে আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের সাথে বৈঠক করেন। আজ সকালে তারা ঘটনাস্থলে এসেছেন। বারুইপুর পুলিস জেলার পুলিস সুপারের সঙ্গে তার বৈঠক করারও কথা রয়েছে। অগ্নিকান্ডের ৮দিন অতিক্রান্ত। রবিবার পর্যন্ত সার্চ অপারেশন হয়। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৩জন গ্রেফতার। মোমো কর্মীদের নিয়ে সোমবার মোমো সংস্থার অফিসে তল্লাশি অভিযানে চালানো হয় অন্যদিকে ডেকরেটার্স সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাসের বাড়ি থেকেও নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস।

3 February 2026, 12:00 PM

Beldanga: বেলডাঙা নিয়ে এনআইএ তদন্ত। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাল রাজ্য। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ বেলডাঙ্গার ঘটনায় এন আই এ তদন্তের নির্দেশ করেছিল।

3 February 2026, 08:45 AM

ED Raid: নতুন কয়লা মামলায় ইডি তল্লাশি। পাণ্ডবেশ্বর, আসানসোল, দুর্গাপুর সহ ১২ জায়গায় তল্লাশিতে ইডি। পাণ্ডবেশ্বরে কয়লা মাফিয়া মাইজুলের খোঁজে তল্লাশি । তার বাড়ির সামনে ইডির আধিকারিকরা। পাশাপাশি দুর্গাপুর এক বালি মাফিয়ার বাড়িতেও ইডি হানা।

3 February 2026, 08:45 AM

South 24 Parganas: ঘটা পড়ে উদ্বোধন হয়েছে বাংলার বাড়ি প্রকল্প নিয়ে অথচ  একটি পঞ্চায়েত কোন মানুষ পেল না প্রকল্পের বাড়ি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি বিধানসভার অন্তর্গত কুলপি ব্লকে বাংলার বাড়ি প্রকল্প ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। কুলপি ব্লকে মোট ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত থাকলেও তার মধ্যে ১৩টি পঞ্চায়েতে প্রায় আট হাজারেরও বেশি মানুষ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ঘর পেয়েছেন। অথচ ব্যতিক্রম হিসেবে পুরোপুরি বাদ পড়েছে কুলপি গ্রাম পঞ্চায়েত।

3 February 2026, 08:45 AM

Odlabari: রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের একেবারে প্রান্তিক স্তরের মানুষের কল্যাণে নিরলস কাজ করার স্বীকৃতি পেলেন ওদলাবাড়ির দুই বিশিষ্ট সমাজকর্মী। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস-এর কো-অর্ডিনেটর নফসর আলি এবং খ্রিস্টান মিশনারি রেভারেন্ড বসন্ত লামাকে।

3 February 2026, 08:45 AM

SIR in Bengal: এস আই আরে আদিবাসীদের কাগজ দেখা চলবে না, এই দাবি নিয়ে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে আমরণ অনশনে বসেছিলেন দেবু টুডু ও তারক টুডু। ৯ দিন অনশনে তাদের শারীরিক অবস্থায় অবনতির পরে সোমবার দলের তরফে সমাবেশ করা হয় কার্জনগেটের কাছে। ব্যানারটা আদিবাসী সেলের হলেও শাসকদলের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, দলের জেলা সভাপতি ও বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,  একঝাঁক এম এল এ, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার সহ একঝাঁক নেতা ছিলেন সামনের সারিতে। কিন্তু এই কর্মসূচিতে শব্দবিধি নিয়ে বিতর্ক এড়ানো গেল না।

3 February 2026, 08:45 AM

ED Raid: আইপ্যাক-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে পাল্টা হলফনামা জমা দিল রাজ্য। কলকাতা হাই কোর্টে এ সংক্রান্ত একটি মামলা ইতিমধ্যেই দায়ের হয়েছে জানিয়ে ইডির মামলা খারিজ করার আবেদন জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারে তরফে। ইডির ওই মামলায় আইপ্যাকের দফতরে অভিযানের সময় ‘রাজ্য কর্তৃপক্ষের’ বিরুদ্ধে বেআইনি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলা হয়েছিল। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আবার আইপ্যাক মামলার শুনানি হবে। তার আগে আজ ভোর থেকে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর রানীগঞ্জ আসানসোল সহ কলকাতায় মোট ৯ টি জায়গায় বড়সড় অভিযানে ইডি। 

