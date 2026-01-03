Breaking News LIVE Update: সরকারি জমি হস্তান্তর! দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার পুরপ্রধান…

3 January 2026, 09:15 AM
Nandigram: এবার কোন ওষুধে সাড়া দেবে নন্দীগ্রাম? ভোটের মুখে নন্দীগ্রামের স্বাস্থ্যে নজর শাসক-বিরোধী দুই শিবিরের। বঙ্গরাজনীতির হটস্পট নন্দীগ্রামের সূচাগ্র মেদিনীতে তাই ভোটবছরের শুরু থেকেই দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। এবার সেবার প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি শুভেন্দু অধিকারী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবার মডেলেই আগামী ১৫ জানুয়ারী নন্দীগ্রাম ১ ও ২ নম্বর ব্লকে সেবাশ্রয় শিবির উদ্ধোধন করবেন অভিষেক। তৃণমূলের এই সেবাশ্রয় প্রস্তুতির আগেভাগেই গতমাসে নন্দীগ্রাম ১ এ স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করেছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু। আর আজ নন্দীগ্রাম ২এর দাউদপুরে ফের আরও একটি স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন শুভেন্দুর উদ্যোগে। প্রায় দেড় হাজার নন্দীগ্রামবাসীর চিকিৎসা পরিষেবার জন্য কলকাতা থেকে টিম নিয়ে আসছেন বিজেপির চিকিৎসক নেত্রী অর্চনা মজুমদার।
West Bengal Assembly Election 2026: ২৬ এর মেগা নির্বাচনে বাহিনী বিন্যাস। সোমবার গুরুত্বপুর্ন বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
১) ভোটে কত কেন্দ্রীয় বাহিনী? কীভাবে কাজে লাগানো হবে? রাজ্যে পুলিসের হাতেই থাকবে নিয়ন্ত্রণ? নাকি সরাসরি কাজ করবে মাইক্রো অবজারভারদের নির্দেশে?
২) পাঁচ জানুয়ারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? সোমবার দিল্লিতে কমিশনে বৈঠক। জাতীয় কমিশনে যাচ্ছেন রাজ্যের CEO। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে আলোচনা বলে সূত্রের খবর।
৩) CEO দফতরে রাজ্য পুলিসের নোডাল অফিসার। আলোচনা নির্যাস নিয়ে পাঁচ তারিখ বৈঠক।
৪) বিগত পঞ্চায়েত ভোটে পর্যাপ্ত বাহিনী এলেও ঘুরে বেরিয়েছে। বিরিয়ানি খেয়ে রিল্যাক্স করেছে। এমন ভুরি ভুরি অভিযোগ বিরোধী দলের। (দিলীপ ঘোষ সকালে বাইট দিয়েছেন এটা নিয়ে। ব্যবহার করা যেতে পারে।) এবার কি তার ব্যতিক্রম হবে? জোর জল্পনা।
৫) SIR প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে সংশোধিত ভোটার তালিকায় প্রথম ভোট রাজ্যে। ভোটারের লাইন থেকেই কি স্ক্রুটিনি বা যাচাই শুরু তালিকা ধরে ধরে? সেখানেও কি বাহিনীকেই দেওয়া হবে মূল দায়িত্ব?
৬) ভোটের লাইন বা বুথের দরজায় বাহিনী। ভিতরে অবাধে চলছে ছাপ্পা রাজ। ভিতরে শাসক দল ছাড়া অন্য কোনো দলের বুথ এজেন্ট অনুপস্থিত। এবার কি ভিতরে বাহিনী? কতটা সার্বিক ভাবে আগাগোড়া বাহিনীকে ব্যবহার? আলোচনা হতে পারে বিশদে।
Bangladesh: খালেদা জিয়ার মৃত্যুর কারণে বিএনপির চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হয়ে গেছে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানই বিএনপির চেয়ারম্যান হচ্ছেন। তবে কবে, কখন এবং কোন প্রক্রিয়ায় তাঁকে চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত করা হবে, সে বিষয়ে এখনও দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ভোটের কারণে এ বিষয়ে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিএনপিকে।
Bhangar: ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের মাধবপুর থানার বিবির আইট এলাকায় আইএসএফ তৃণমূল সংঘর্ষ আহত উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন, ঘটনার সূত্রপাত একটি গাড়ির সাইট দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা আর সেই বচসার জেরে আইএসএফ ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় মহিলা সহ আহত হয়েছে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন। আইএসএফের অভিযোগ একটি বোলেরো গাড়ি সাইট দেওয়া নিয়ে প্রথমে বচসা সৃষ্টি হয় তারপর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা এসে আইএসএফ কর্মী সমর্থকদেরকে মারধর করে, ঘটনাস্থলে মাধবপুর থানার পুলিস এসে আহতদের উদ্ধার করে নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এক আইএসএফের মহিলা কর্মী সমর্থকের অবস্থা গুরুতরহ হওয়ায় তাকে আরজি কর হাসপাতালে রেফার করা হয়। বাকিদের নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়, ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভাঙড়ের বিবির আইট এলাকায়। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্তে পুলিস।
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি পুরসভার সাফাই কর্মীদের সময় মত বেতন হচ্ছে না, মিলছে না পেনশন, এই অভিযোগ তুলে তুমুল বিক্ষোভের পাশাপাশি কাজ বন্ধের হুমকি। সমস্যা মিটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আশ্বাস পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জির। যদি আমাকে ডাকে আমি বসতে প্রস্তুত। উন্নয়নের স্বার্থে আমি আছি জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কুমার রায়।
Jalpaiguri: ঘন কুয়াশার চাদরে মোরা গোটা জলপাইগুড়ি। কনকনে শীত, ঠান্ডায় জুবুথুবু জেলাবাসি। জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমান্যতা কম থাকায় আলো জ্বালিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। ২০২৬ নতুন বছর প্রথম শনিবার আগামীকাল রবিবার পিকনিকের আমেজ জেলা জুড়েই। এই আবহাওয়ায় পিকনিকের আমেজ অপরদিকে পর্যটকদের ঢোল নামতে শুরু করেছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।
Abhishek Banerjee: তৃণমূলের নজরে চা বাগানের ভোট। চা বলয়ে আজ সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রণসংকল্প সভা থেকে সরাসরি ৩ হাজার চা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। চা বাগানে ক্রেশ ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন অভিষেক। মালবাজারে চা শ্রমিক সমাবেশ থেকে পিএফ বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস এই ইস্যুতে লাগাতার আক্রমণ চালিয়েছিল। জনসংযোগ পর্ব চললেও,লোকসভায় সুবিধা হয়নি তৃণমূলের। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি আসন হাতছাড়া হয় জোড়াফুলের।
SIR Hearing: SIR শুনানি কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল-বিজেপি কাজিয়া। তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের তর্কাতর্কি। বর্ধমানের জেলাশাসকের দফতরে শুনানির সময় গোলমাল। কাউন্সিলর সনত্ বক্সির সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কুত্সা রটিয়েছে বিজেপি কর্মী, অভিযোগ সনতের। বাড়ি তৈরির জন্য টাকা নেওয়ার অভিযোগ। মিথ্যা অভিযোগ, পাল্টা দাবি কাউন্সিলরের। কাউন্সিলর সত্যিই টাকা নিয়েছেন, দাবি বিজেপি কর্মীর।
Weather Update: ফের রাজ্যে পারদ পতন সোমবার থেকে। ১২ বা ১৩ জানুয়ারি নতুন করে শৈত্য বলয়। শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়তে পারে উত্তরের ৩ জেলা। শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়তে পারে পশ্চিমের ৩জেলা। বাকি জেলাগুলিতেও কনকনে শীতের দাপট বাড়বে।
Egra: কলকাতা থেকে গ্রেফতার এগরা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন নায়ক। সরকারি জমি হস্তান্তর দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার পুরপ্রধান। ২০ ডিসেম্বর পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে এগরা থানায় অভিযোগ। অভিযোগ দায়ের করেন এগরা ১ নম্বর ব্লকের বিএলআরও। সরকারি রাজস্ব ক্ষতির অভিযোগে গ্রেফতার,জানালেন ভারপ্রাপ্ত এসপি।