Breaking News LIVE Update: সাতসকালে রক্তাক্ত কলকাতা! প্রকাশ্যে মহিলাকে লক্ষ্য করে গুলি...

3 November 2025, 08:15 AM
Road Repair: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে ভাদুতলা থেকে লালগড় যাওয়ার রাজ্য সড়ক।জঙ্গল মহল রেল স্টেশনের রেলগেটের কাছে রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত।প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। বার বার প্রশাসন কে জানিয়েও মেলেনি ফল, বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে শুরু করল রাস্তা সারাইয়ের কাজ। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, ওই রাজ্য সড়ক ধরে পুলিস, প্রশাসন,রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা প্রত্যেকেই যাতায়াত করে কিন্তু রাস্তা সরানোর জন্য কেউ কোন উদ্যোগ নেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা চাঁদা তুলে নিজেরাই রাস্তা মেরামত করছি।
3 November 2025, 08:15 AM
Medinipur: রাস্তার উপর ভেঙ্গে পড়ল তোরণ, অল্পের জন্য রক্ষা পেল পথ চলতি মানুষেরা। ঘটনা কী ঘটেছে রবিবার বিকেলে মেদিনীপুর শহরের এলআইসি মোড়ের কাছে। পুজো শেষ হলেও রাস্তার উপরে বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের তোরণ এখনও রয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ করেই দমকা হাওয়াতে একটি তোরণ ভেঙে পড়ে রাস্তার উপর। সেই সময় যান চলাচল তেমন না থাকার জন্য বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ এসে ভেঙ্গে যাওয়া তোরণ সরানোর ব্যবস্থা করে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
3 November 2025, 08:15 AM
SIR Update: এস আই আর নিয়ে জোর তৎপরতা সব রাজনৈতিক দলের অন্দরেই। তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপিও দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বি এল এ) প্রশিক্ষণ দিল জলপাইগুড়িতে। দলের জেলা কার্যালয়ে বি এল এ দের ওই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি তথা পর্যবেক্ষক চন্দন বর্মন, বিজেপি নেতা মনোজ সা সহ অনেকে। এস আই আর নিয়ে বুথ লেভেল অফিসার অর্থাৎ বি এল ও রা যখন বাড়ি বাড়ি যাবেন, তখন তাঁদের কী করণীয় জলপাইগুড়ি এক নম্বর মণ্ডলের বিএলএ টু-দের ট্রেনিংয়ে তা বিস্তারিত বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
3 November 2025, 08:15 AM
Jalpaiguri: পুজোর আগে থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে দেবপাড়া চা বাগান। দীর্ঘদিন ধরে বাগান বন্ধ থাকায় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন শ্রমিকরা। এখনও পর্যন্ত পুজোর বোনাসও পাননি তারা। বেতন ও বোনাস না পাওয়ায় আর্থিক সংকটে ভুগছেন শ্রমিক পরিবারগুলি।এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের।
3 November 2025, 08:15 AM
Weather Update: তাপমাত্রা কমতে শুরু করল রাজ্যে। বুধবারের মধ্যে মোট ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ নামবে রাজ্যের জেলায় জেলায়। তবে শীত এখনও অধরা। কারণ দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে ফের বৃদ্ধি পাবে জলীয় বাষ্পের পরিমান। উত্তরবঙ্গে আপাতত ভোরের দিকে টানা শুষ্ক হিমেল অনুভূতি।
3 November 2025, 08:15 AM
Afganisthan Earthquake: অগাষ্ট এর পর নভেম্বর। আবারও ভূমিকম্প আফগানিস্তানে। ৬.৩ মাত্রার জোরাল ভূমিকম্প অনুভূত হল উত্তর আফগানিস্তানে। সোমবার মধ্য রাতে এই ভূমিকম্প হয় আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ প্রদেশে। কয়েক সেকেন্ডেই তছনছ হয়ে যায় সব। বহু প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানানো হয়নি। চলছে উদ্ধারকাজ।
3 November 2025, 08:15 AM
ED Raid: ফেক পাসপোর্ট কাণ্ডে নদিয়ার চাকদার পরারি গ্রামে ইডির তল্লাশি ইডির।বিপ্লব সরকার নামে এক কাঠ মিস্ত্রির বাড়িতে। মাটির বাড়ি টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়িতে ইডি। জিজ্ঞাসাবাদ ও সমস্ত নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাসপোর্ট ও খতিয়ে দেখছে তারা কিভাবে কোথা থেকে তৈরি করেছে। কোথায় কোথায় গিয়েছিল সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দুবরো পঞ্চায়েত ফেক পাসপোর্ট কাণ্ডে ইডির তল্লাশি। এই কাণ্ডে আজাদ মল্লিক কে গ্রেফতার করে ইডি। সেই সূত্র ধরে তল্লাশি চালানো হয় সেই সময় উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার গেদে সীমান্ত এলাকার বিস্তীর্ণ অংশে। সেই কেসে নতুন তথ্য তালাশ ইডির।
3 November 2025, 08:15 AM
Kolkata: হরিদেবপুরে মহিলা কে লক্ষ্য করে গুলি। মহিলার পিঠে গুলি লেগেছে। এম আর বঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২ যুবক বাইক চালিয়ে আসে। গুলি করে পালিয়ে যায়। মৌসুমী হালদার (৩৮) গুলিবিদ্ধ।