English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News LIVE Update: বিজয়া রাতেও প্যান্ডেলে জনস্রোত, বৃষ্টিকে হার মানাল শহরবাসী...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Friday, October 3, 2025 - 09:25
Comments |
Breaking News LIVE Update: বিজয়া রাতেও প্যান্ডেলে জনস্রোত, বৃষ্টিকে হার মানাল শহরবাসী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

3 October 2025, 09:30 AM

Durga Puja 2025: বিজয়া দশমীর রাতেও কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী মধ্যরাতের পর থেকেই শহরে বৃষ্টি শুরু হলেও, তাতে ভাটা পড়েনি দর্শনার্থীদের উৎসাহে। শ্রীভূমি, সুরুচি সংঘ, দমদম পার্ক, টালা প্রত্যয়, লেবুতলা পার্ক, চেতলা অগ্রণী সহ শহরের নামী মণ্ডপগুলোতে ছিল মানুষের ঢল। পুজোর মূল কয়েকদিন অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে অনেকেই দর্শন সেরে উঠতে পারেননি। তাই বিজয়ার রাতকে হাতছাড়া করতে রাজি নন কেউই। ছাতা মাথায় বা রেইনকোট গায়ে- ভিড় জমেছে প্রতিমা আর মণ্ডপ দর্শনে। প্যান্ডেলগুলিতে এখনও চলছে আলো, ঢাক আর সেলফির উৎসব। শহরের নানা প্রান্তে পুলিস ও স্বেচ্ছাসেবীরা ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। বৃষ্টি সত্ত্বেও রাস্তায় যান চলাচলও ছিল সচল। দুর্গাপুজোর উৎসবশেষেও কলকাতা যেন এখনও উৎসবমুখর।

3 October 2025, 08:45 AM

Jalpaiguri: বিজয়ার মিষ্টিমুখ জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। হরেক রকমের মিষ্টির সম্ভার নিয়ে বিভিন্ন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। শুভ বিজয়া উপলক্ষে মিষ্টির দোকানে হরেক রকমের মিষ্টি সাজিয়ে রেখেছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা । বিজয়া উপলক্ষে দশমীর দিনে মিষ্টি কিনতে জলপাইগুড়ি নেতাজি পাড়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন হারু ঘোষের মিষ্টান্ন ভান্ডারে কাস্টমারদের ভিড় উপচে পড়েছে। রসগোল্লা, পানতোয়া,ঘি য়ে ভাজা জিলাপি , ছানার পোলাও, সিতাভোগ,রাজভোগ, কমলা ভোগ, কালোজাম , চমচম,  গঙ্গারামপুরের দই, চমচম বোদে, ঝুড়ি, বুন্দিয়া, নিমকি সহ হরেক রকমের মিষ্টির সম্ভার নিয়ে জলপাইগুড়িতে বিজয়া শুরু।

3 October 2025, 08:45 AM

Kalna: ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ট্রেন থেকে পরে গুরুতর জখম পূর্ব বর্ধমানের যুবক। চুঁচুড়া হাসপাতালে চিকিৎসা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হুগলির কোন্নগরে আত্মীয় বাড়ি সেখানে গতকাল ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন পূর্ব বর্ধমানের কালনার যুবক মৃন্ময় কোলে। রাত প্রায় ন’টা নাগাদ চুঁচুড়া ও চন্দননগর স্টেশনের মধ্যবর্তী রেললাইনের ধারে ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন কালনার হিজুলি গ্রামের বছর কুড়ির ওই যুবক। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মাথার পিছনে গুরুতর আঘাত লাগে তার। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকার কয়েকজন যুবক দ্রুত রেল পুলিসকে খবর দেন।জিআরপি যুবককে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক।

3 October 2025, 08:45 AM

Durga Puja 2025: আগামীকাল কার্নিভাল। জলপাইগুড়িতে সকাল থেকেই সাফাই কর্মীরা নেমে পড়েছেন নদী ঘাট চত্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে। জলপাইগুড়ি পৌরসভার কিং সাহেব করলা নদীর সংলগ্ন ঘাট পরিস্কার করার কাজ শুরু করেছেন পৌরসভা। গতকাল নিরঞ্জন হতেই নদী থেকে বিভিন্ন কাঠামো ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে ঘাট চত্বরেই। আজ সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি পুরসভার সাফাই কর্মীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নেমে পড়েছেন।

3 October 2025, 08:45 AM

Baruipur: বারুইপুর পূর্বের বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০ কলোনি এলাকার কাঠের ব্রিজের কাছে মিলল এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ। শুক্রবার সকালে পথচলতি মানুষের চোখে পড়ে ঘটনাস্থল। গলার নলী কাটা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা দেহ দেখেই তারা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তে এলাকায় ভিড় জমে যায়। পাশে পড়েছিল একটি মদের বোতল। সেই সূত্র ধরেই সন্দেহ দানা বাঁধছে আরও গভীরভাবে।

পরবর্তী খবর

Plane Crash: রানওয়েতে দুই প্লেনের ভয়ংকর সংঘর্ষ! ভেঙে পড়ল ডানা, যাত্রীরা...

Plane Crash: রানওয়েতে দুই প্লেনের ভয়ংকর সংঘর্ষ! ভেঙে পড়ল ডানা, যাত্রীরা...
MadhyaPradesh: দুর্গাপুজোর মন্ডপে পুত্রবধূকে নাচতে নিষেধ! রাগে শ্বশুড়কে কোদাল কুপিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে...ভয়ংকর...

MadhyaPradesh: দুর্গাপুজোর মন্ডপে পুত্রবধূকে নাচতে নিষেধ! রাগে শ্বশুড়কে কোদাল কুপিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে...ভয়ংকর...
Insurance Claim: শকিং! বিমার ৫০ কোটি টাকা হাতাতে বাবা-মা ও প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন করে &#039;দুর্ঘটনা&#039; দাবি...

Insurance Claim: শকিং! বিমার ৫০ কোটি টাকা হাতাতে বাবা-মা ও প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন করে 'দুর্ঘটনা' দাবি...
Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি...

Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি! অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি...
Rajanya Halder: প্রান্তিককে সঙ্গে নিয়েই বিজেপির পুজোয় রাজন্যা! দলবদল চূড়ান্ত?

Rajanya Halder: প্রান্তিককে সঙ্গে নিয়েই বিজেপির পুজোয় রাজন্যা! দলবদল চূড়ান্ত?
India vs West Indies 1st Test Day 1: দশমীর সকালে সবরমতীর তীরে ধেয়ে এল সিরাজ-বুমরা মিসাইল, শুরুতেই থরথরিয়ে কাঁপল ওয়েস্ট ইন্ডিজ...

India vs West Indies 1st Test Day 1: দশমীর সকালে সবরমতীর তীরে ধেয়ে এল সিরাজ-বুমরা মিসাইল, শুরুতেই থরথরিয়ে কাঁপল ওয়েস্ট ইন্ডিজ...
PoK Agitation: বিক্ষোভে উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর, বন্ধ ইন্টারনেট-মোবাইল ফোন, সেনার গুলিতে হত ১২

PoK Agitation: বিক্ষোভে উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর, বন্ধ ইন্টারনেট-মোবাইল ফোন, সেনার গুলিতে হত ১২

Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ে... গভীর রাত পর্যন্ত... পরদিন সকালেই মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের!

Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ে... গভীর রাত পর্যন্ত... পরদিন সকালেই মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের!
Bengaluru Murder: পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা... স্ত্রীকে ৪৫ বার ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন স্বামীর! নিজেও... হাড়হিম! বীভৎস!

Bengaluru Murder: পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা... স্ত্রীকে ৪৫ বার ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন স্বামীর! নিজেও... হাড়হিম! বীভৎস!
South 24 Parganas: রক্তাক্ত একাদশীর সকাল! গলার নলি কেটে খুন, হাড়হিম...

South 24 Parganas: রক্তাক্ত একাদশীর সকাল! গলার নলি কেটে খুন, হাড়হিম...