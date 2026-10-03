/LIVE Update: পুলিসের বড়সড় সাফল্য! আড়াই লক্ষ টাকার মোবাইল উদ্ধার, গ্রেফতার ২

আজ বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হতে চলেছে ইন্ডিয়া ব্রাজিল ফুটবল ম্যাচ। যাকে কেন্দ্র করে একেবারে সাজ সাজ রব স্টেডিয়াম চত্বরে। সকাল থেকেই করা নিরাপত্তা বলয় রয়েছে স্টেডিয়াম চত্বর। তিন নম্বর গেটে থেকে স্টেডিয়ামে কর্মরত কর্মীদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে দেওয়া আইকার্ড দেখিয়ে ভেতরে প্রবেশে পারমিশন। উইদাউট আই কারে কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কোনও রকম গাড়ি ভেতরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা। প্রস্তুতি একেবারে শেষ বলা চলে। যেখান থেকে দর্শকরা ঢুকবে সেখানে দর্শকদের ঢোকার সুবিধার্থে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা তৈরি করে রাখা হয়েছে। তিন দফায় চেকিং করা হবে। ফুটবল প্রেমী এবং দর্শকদের সুবিধার্থে মাঠের চারপাশের ট্রাফিক সাইনেজ বোর্ড লাগানো হচ্ছে, থাকছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। এছাড়াও মাঠের নিরাপত্তা বজায় রাখতে মাদক জাতীয় দ্রব্য, আতশবাজি লেজার লাইট, ব্যানার, হোডিং, পোস্টার, ছাতা, জলের বোতল ইত্যাদি সামগ্রী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুলিস কমিশনার বলেন, শান্তিপূর্ণ এই ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করতে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার যাবতীয় নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞা মানা হচ্ছে।
রাত ১ টা নাগাদ এক নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন যুবক বেপরোয়া বাইক চালানোর ঘটনায় রাস্তায় কান ধরে উঠবস খাওয়ালে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী হাইওয়ে ঝড়খালি কোস্টাল থানা এলাকায়। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত ১ টা নাগাদ এক নাবালিকাকে নিয়ে কয়েকজন যুবক দুটি বাইকে বেপরোয়া ভাবে ঘোরাঘুরি করার জন্য তাদের পথ আটকায় ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিস। কেন এত রাত্রে এক নাবালিকাকে নিয়ে কয়েকজন যুবক রাস্তায় দ্রুত গতিতে বেপরোয়া ভাবে বাইক নিয়ে চলাচল করছিল। পুলিসের প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে না দিতে পারায় তাদের কান ধরে উঠবসো খাওয়ায় পুলিস। জানা যায় ওই নাবালিকা ও নাবালকদের বাড়ি বাসন্তী ও ঝড়খালি কোস্টাল থানা এলাকার মধ্যে। ঝড়খালি থানার পুলিস তাদের গার্জেনদেরকেও বিষয় টি জানান। পুলিস সূত্রে জানা যায় যে ভাবে সমাজে খারাপ বিষয় বা দুর্ঘটনা ঘটে, তারই জন্য পুলিসের এই ব্যবস্থা। পরবর্তী সময় এমন ঘটনা ঘটলে আইনের মাধ্যমে তা বন্ধ করা হবে বলে জানা যায়।
নদিয়ার শিমুরালি থেকে শিবপুর গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, কোথাও কোথাও উঠে গিয়েছে পিচের আস্তরণ। ফলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিনই চরম সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যানবাহন চালকেরা। একই সঙ্গে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। স্থানীয়দের দাবি, গত প্রায় তিন বছর ধরে এই রাস্তায় কোনও উল্লেখযোগ্য সংস্কারের কাজ হয়নি। দিনের পর দিন রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে স্থায়ীভাবে রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র থানার চৌহদ্দিতেই এবার বিষধর গোখরোর উপস্থিতি ঘিরে ছড়ালো চাঞ্চল্য। হাওড়ার ডোমজুড় থানার ক্যাম্পাসে আচমকাই একটি গোখরো সাপ দেখতে পান পুলিসকর্মীরা। বিষধর সাপের উপস্থিতি নজরে আসতেই সতর্ক হয়ে যান সকলে। দেরি না করে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীকে। যিনি বনদফতরকে সহযোগীতা করে থাকেন। খবর পেয়ে ওই কর্মী এসে প্রায় চার মিনিটের চেষ্টায় বিষধর গোখরোকে কৌটোবন্দি করেন। সাপটি তুলে দেওয়া হবে বন দফতরের হাতে। তবে কীভাবে থানা চত্তরে সাপটি ঢুকে পড়লো তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যেখানে পুলিস কর্মীরা থাকেন সেখানে বিষধর পূর্ন বয়স্ক গোখরো কীভাবে এল তা নিয়ে আতঙ্কিত পুলিস কর্মীরা। জানা গিয়েছে, সাপ তাড়ানোর জন্য বেশকিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।এরপরেও কিভাবে আসছে বিষধর সাপ সেটা নিয়ে উদ্বেগে থানার পুলিস কর্মীরা। তবে পরিবেশবিদরা মনে করছেন গাছপালা কেটে জলাশয় বুঝিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারানোর পাশাপাশি জন্তু জানোয়ার ও স্বরূসৃপদের বাসস্থান নষ্ট করা ফলেই তারা চলে আসছে জনবহুল এলাকায়।
তাহেরপুর থানার বাদকুল্লা এলাকায় একটি মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে কৃষ্ণনগরের মতি সুন্দরী রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে জিত মণ্ডল ও রাজেশ সাহাকে আটক করা হয়। পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাদের রানাঘাট আদালতে পেশ করা হবে। চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তাহেরপুর থানার পুলিস।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজ বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হতে চলেছে ইন্ডিয়া ব্রাজিল ফুটবল ম্যাচ। যাকে কেন্দ্র করে একেবারে সাজ সাজ রব স্টেডিয়াম চত্বরে। সকাল থেকেই করা নিরাপত্তা বলয় রয়েছে স্টেডিয়াম চত্বর। তিন নম্বর গেটে থেকে স্টেডিয়ামে কর্মরত কর্মীদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে দেওয়া আইকার্ড দেখিয়ে ভেতরে প্রবেশে পারমিশন। উইদাউট আই কারে কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কোনও রকম গাড়ি ভেতরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা। প্রস্তুতি একেবারে শেষ বলা চলে। যেখান থেকে দর্শকরা ঢুকবে সেখানে দর্শকদের ঢোকার সুবিধার্থে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা তৈরি করে রাখা হয়েছে। তিন দফায় চেকিং করা হবে। ফুটবল প্রেমী এবং দর্শকদের সুবিধার্থে মাঠের চারপাশের ট্রাফিক সাইনেজ বোর্ড লাগানো হচ্ছে, থাকছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। এছাড়াও মাঠের নিরাপত্তা বজায় রাখতে মাদক জাতীয় দ্রব্য, আতশবাজি লেজার লাইট, ব্যানার, হোডিং, পোস্টার, ছাতা, জলের বোতল ইত্যাদি সামগ্রী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুলিস কমিশনার বলেন, শান্তিপূর্ণ এই ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করতে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার যাবতীয় নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞা মানা হচ্ছে।
তাহেরপুর থানার বাদকুল্লা এলাকায় একটি মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে কৃষ্ণনগরের মতি সুন্দরী রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে জিত্ মণ্ডল ও রাজেশ সাহাকে আটক করা হয়। পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাদের রানাঘাট আদালতে পেশ করা হবে। চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তাহেরপুর থানার পুলিস।
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