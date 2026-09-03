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Breaking News Live Updates: ভোররাতে ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিসে 'ভাঙচুর', ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভিষেকের

Breaking News Live Updates: বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে। তিলোত্তমার মৃতদেহ তড়িঘড়ি দাহ করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 03, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:04 AM IST
Breaking News Live Updates: ভোররাতে ক্যামাক স্ট্রিটের পার্টি অফিসে 'ভাঙচুর', ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভিষেকের
03 September 2026 08:00 AM (IST)

Kalna: ছাগল নিয়ে থানায়

ছাগলকে মারধর, আহত ছাগলকে নিয়ে থানায় দ্বারস্থ এক ব্যাক্তি কালনায়। প্রতিবেশীর জমিতে ছাগল ঢুকে যাওয়ায় ওই ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে ছাগলের মালিকের বাড়িতে ঢুকে ওই অবলা ছাগলকে মারধর। প্রতিবেশী ওই ব্যক্তির মারে  জখম হলো এক ছাগল। আর সেই ছাগলকে নিয়ে সটান কালনার নাদনঘাট থানায় হাজির ছাগলের মালিক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের ধোবা এলাকায়। আহত ওই ছাগলের মালিক টিংকু মল্লিক জানান, ছাগলটি জমিতে চলে যাওয়ায় নিশংসভাবে ছাগলটাকে মারধর করা হয়েছে। অবলা জীব যেতেই পারে তাই বলে এইভাবে মারধর। বিষয়টি নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছি। এই ঘটনার পর অভিয়াক্ত গা ঢাকা দেই, বিষয়টি খতিয়ে দেখছে নাদন ঘাট থানার পুলিস। 

03 September 2026 07:45 AM (IST)

Nadia: তাহেরপুরে হেরোইনসহ দুই মহিলা গ্রেফতার

গভীর রাতে তাহেরপুর-ফুলিয়া সড়কের পাবনা মোড় এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সারপ্রাইজ রেড চালায় তাহেরপুর থানার পুলিশ। অভিযানে রিজিয়া মণ্ডল ও ফুলোনদেবী মণ্ডল নামে দুই মহিলাকে মহিলা পুলিশকর্মীদের সহায়তায় আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, নাকাশিপাড়া কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে হেরোইন এনে তাহেরপুর থানার বাদকুল্লা ও ফুলিয়া মোড় এলাকায় কলেজ পড়ুয়া ও যুবকদের কাছে বিক্রি করতেন তাঁরা। ধৃত দুই মহিলাকে হেরোইনসহ কৃষ্ণনগর NDPS আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। মাদক সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে তাহেরপুর থানার এটি প্রথম বড়সড় সতর্কবার্তা। চক্রের মূল পান্ডাদের চিহ্নিত ও গ্রেফতারে তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

03 September 2026 07:30 AM (IST)

R G Kar Incident: পানিহাটির পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গ্রেফতার

বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে। তিলোত্তমার মৃতদেহ তড়িঘড়ি দাহ করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আজ ভোর রাতে তাকে গ্রেফতার করল খড়দহ থানার পুলিস।আগামিকাল তাকে খড়দহ থানায় আনা হবে।

03 September 2026 07:30 AM (IST)

Abhishek Banerjee: পার্টি অফিস ভাঙচুর নিয়ে কী লিখলেন অভিষেক

সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন-

আজ ভোরে বিজেপি আমার পার্টি অফিসের সাথে ঠিক এটাই করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কি কোনো পদক্ষেপ করবেন? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি ব্যবস্থা নেবেন? প্রধানমন্ত্রী দফতর (PMO) কি কোনো পদক্ষেপ নেবে? নাকি তারা বরাবরের মতোই মুখ ফিরিয়ে থাকবেন?

এখনই উপযুক্ত সময় যে বিচারব্যবস্থা, বিশেষ করে কলকাতা হাইকোর্ট, পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটছে তা গুরুত্ব সহকারে দেখুক এবং আইনের শাসন বজায় রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

আর শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আমার একটি সহজ প্রশ্ন: আপনি তৃণমূল কংগ্রেস এবং আমাকে কেন এত ভয় পাচ্ছেন যে আপনাকে এই ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শনের আশ্রয় নিতে হচ্ছে?

যদি পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের সাথে এভাবেই হিংসা, ভাঙচুর এবং ভয়ভীতির মাধ্যমে আচরণ করা হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত।

এটা কোনো গণতন্ত্র নয়। এটা স্রেফ রাজনৈতিক গুন্ডামি।

যারা এর জন্য দায়ী তাদের ধিক্কার! এই ধরনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড মনে রাখা হবে। প্রতিটি আক্রমণ, ভয়ভীতি প্রদর্শনের প্রতিটি ঘটনা, ক্ষমতার প্রতিটি অপব্যবহার—কোনো কিছুই ভোলা হবে না।

03 September 2026 07:30 AM (IST)

Abhishek Banerjee: ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ভাঙচুর

ক্য়ামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ ভোর চারটে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে। অফিসের সামনে বিশাল পুলিস বাহিনী। এনিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। 

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TAGS:
live blog
Zee 24 Ghanta
Fresh News

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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