Breaking News LIVE Update: 'জাস্টিস ফর রাহুল', তালসারি থানায় প্রসেনজিৎ-প্রিয়াঙ্কা

4 April 2026, 13:30 PM
Polba: পোলবা সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের অমরপুর গ্রামে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। তদন্তে পোলবা থানার পুলিস। আদতে বিহারের বাসিন্দা রাম নরেশ রায় গত কয়েক বছর ধরে অমর পুরে বসবাস করেন।জায়গা কিনে সেখানে বাড়ি করেছেন তিনি। তাঁর ছেলে ধীরাজ কুমার রায় জানান,গত ২৯ তারিখে সপরিবারে বিহারের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন তারা। আজ সকাল ছয়টার সময় বাড়িতে ফিরে ধীরজ দেখেন দরজার তালা ভাঙ্গা ভেতরে আলমারি লকার ভাঙ্গা সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড হয়ে আছে। সোনার গহনা রুপোর গহনা ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পোলবা থানার পুলিস তদন্তে আসে। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে তালা ভেঙে চুরি হয়েছে বলে সন্দেহ পুলিসের।
Kolkata Metro: শনিবার দুপুরে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার চেষ্টার জেরে মেট্রো পরিষেবা আংশিক ব্যাহত হয়েছে। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, দুপুর ১টা ০৬ মিনিট নাগাদ কালীঘাট স্টেশনের আপ লাইনে ওই ঘটনাটি ঘটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত মেট্রো চলছে। অন্য প্রান্তের মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (গড়িয়া) পর্যন্ত পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে।
4 April 2026, 09:00 AM
Baruipur: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাতের অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। এসআই অর্ঘ্য মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিস বাহিনী উত্তরভাগ পাম্প হাউস সংলগ্ন এলাকায় হানা দেয়। সেখানে সন্দেহভাজনদের ওপর নজর রেখে অভিযান চালিয়ে তিন অভিযুক্তকে আটক করা হয়। ধৃতরা হল অনোয়ার হোসেন লস্কর (৩০), সত্তার সর্দার (২২) এবং সালমান মণ্ডল (২৩)। এরা প্রত্যেকেই বারুইপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। পুলিস জানিয়েছে, তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে একটি দেশি তৈরি ওয়ান শটার পিস্তল এবং একটি লাইভ কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে একটি প্রায় ২৪ ইঞ্চি লোহার রড এবং একটি প্রায় ১৮ ইঞ্চি লোহার রড। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, এই অস্ত্রগুলি কোনও অসামাজিক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল। ঘটনার পরই ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে চলমান নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। আগ্নেয়াস্ত্রগুলির উৎস কোথায় এবং এগুলি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পাশাপাশি, ধৃতদের অতীত অপরাধমূলক রেকর্ডও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
Elephant Attack: আবারও লোকালয়ে হাতির দাপাদাপি জলপাইগুড়ি বানারহাট ব্লকের মরাঘাটের জঙ্গল থেকে বেরিযয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল চারটি বুনো হাতির একটি দল। সিসি ক্যামেরা বন্দি হাতির ভিডিও ভাইরাল। সাত সকালে ঘটনায় চাঞ্চল্য।
Siliguri: শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার গুয়াবাড়ির এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে গুয়াবাড়ির এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘর তছনছ করে সোনার অলংকার সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়দের নজরে পড়ে। এরপর স্থানীয়রা চোরের পিছু ধাওয়া নিলে দেখাযায় ২ জন প্রাণ ভয়ে ওই এলাকায় থাকা তিস্তা ক্যানেলে ঝাঁপ দেয়। পরে খবর চাউর হতেই ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে সার্চ অপারেশন শুরু করে। পুলিসের অপারেশন ক্যানেলের জল থেকে সাঁতরে এক চোরকে উদ্ধার করে তারা। আটক ওই চোর উওরদিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা বলে পুলিস সূত্রে খবর। অন্য আরেক জনের সন্ধানে পুলিস। শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে চোরকে পেশ করার কথা রয়েছে।
Purulia: গোবর জল এবং ঝাড়ু দিয়ে বিজেপির দেওয়াল লিখন মুছে দিলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনা পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভার রঙ্গিলাডি গ্রামের। এই গ্রামের অধিকাংশ দেওয়ালে বিজেপি প্রার্থী কমলাকান্ত হাঁসদার সমর্থনে লেখা দেওয়াল লিখন গুলি মুছে ফেললেন গ্রামবাসীরা। গোবর জল দিয়ে সেই দেওয়াল লিখন মুছে দিলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাদের না জানিয়ে দেওয়াল লিখন করেছিল বিজেপি। তাই মুছে ফেলা হল। এই দ্ল থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা আমরা পাইনি।
Jalpaiguri: বাবার হাত ধরেই রাজনীতিতে আসা। বাবার হয়ে প্রচারে মেয়ে। জলপাইগুড়ি তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের প্রচারে জেলা পরিষদের সদস্যা তৃণমূল নেত্রী মেয়ে প্রণয়িতা দাস। দিনরাত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন দোকানে পথ চলতি মানুষজনের সঙ্গে দিনরাত প্রচার এবং জনসংযোগ ঝড় তুলেছেন।
West Bengal Assembly Election 2026: কথা রাখেনি তৃণমূল জনপ্রতিনিধি থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত। বিজেপি প্রার্থী প্রচারে যেতেই ভাঙা, জরাজীর্ণ কাঠের ব্রিজ ঘিরে ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রামবাসীরা। ভাঙা ব্রিজে আপাতত বাঁশ ফেলে চলাচলের যোগ্য করে তুলতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাতে হাত লাগালেন বিজেপি প্রার্থী। জিতলেই হবে দ্রুত পাকাপোক্ত ব্রিজ।
TMC vs BJP: ভোটের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল কেশপুর। পতাকা লাগানো কে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো কেশপুরের ১১ নম্বর অঞ্চলের কলাগ্রাম এলাকায়। সংঘর্ষে আহত তিন বিজেপি কর্মী। বিজেপির অভিযোগ তারা তাদের দলীয় পতাকা যখন লাগাচ্ছিল তখন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সেই পতাকা খুলে ফেলে দেয়। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি থেকে সংঘর্ষ। লাঠি রড দিয়ে তাদের কর্মী সমর্থকদের বেধড়ক মারধর করা হয়, তাদের তিনজন কর্মী আহত বলে অভিযোগ বিজেপির।
Katwa: বিনা অনুমতিতে কাটোয়ায় মশাল মিছিল করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচ কে সমানে রেখে সমস্ত রাজনৈতিক দল মিটিং, মিছিল এমনকি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়েও দলীয় প্রচার করছেন। ঠিক এই রকম সময়ে ভর সন্ধ্যায় ভরা বাজারের মধ্যে দিয়ে কয়েকটা জলন্ত মশাল নিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার মশাল মিছিল করাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে কাটোয়ার রাজনৈতিক মহল।
West Bengal Assembly Election 2026: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের যুগ্ম বিডিও জ্যোৎস্না খাতুনকে সাসপেণ্ড করল নির্বাচন কমিশন। এস আই আর পর্বে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে কমিশনের প্রশংসা ও পুরস্কার পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে। জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরুর দিকে খণ্ডঘোষ ব্লকে যুগ্ম বিডিও হিসেবে যোগ দেন জ্যোৎস্না খাতুন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রায় দু’মাস ধরে চলা এস আই আর প্রক্রিয়ায় এইআরও(AERO) হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলান তিনি। তাঁর কাজের প্রশংসা করে নির্বাচন কমিশন তাঁকে পুরস্কৃতও করে।