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LIVE Update: বৃষ্টির মুখে স্কুটি চালিয়ে ফেরাই হল কাল! বাজ পড়ে মৃত্যু ২ বোনের

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:43 AM IST
LIVE Update: বৃষ্টির মুখে স্কুটি চালিয়ে ফেরাই হল কাল! বাজ পড়ে মৃত্যু ২ বোনের
04 August 2026 09:45 AM (IST)

Kolkata Metro

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি হেরিটেজ ভবন ঘোষণা হোক। শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশন এর নাম বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের নামে করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা।

04 August 2026 08:45 AM (IST)

ছাত্রী ও কলেজ পড়ুয়া তরুণীদের টার্গেট করে মডিউলে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ধৃত আদিত্য সিংকে। পাক হ্যান্ডলার আবির জাট এই দায়িত্ব দেয় আদিত্যকে। কলেজ পড়ুয়া তরুণীদের ফাঁদে ফেলতে ফান্ডিং ও করা হয় আদিত্যকে। হাওয়ালা নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে হামিম ও আদিত্য কাছে একাধিকবার টাকা পাঠায় পাক হ্যান্ডলাররা। তরুণীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কিভাবে মডিউলে আনতে হবে তা কনফারেন্স কলে বোঝানো হয় আদিত্যকে। কতজন তরুণীকে মডিউলে আনার চেষ্টা করছিল আদিত্য হামিমরা তা জানার চেষ্টায় এসটিএফ।

04 August 2026 08:45 AM (IST)

Bankers’ Books Evidence Bill

ব্যাঙ্কের নথি ও কর ব্যবস্থায় একাধিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংসদে পেশ হয়েছে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিল। Bankers’ Books Evidence Bill, 2026-এ কাগজের নথির পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল রেকর্ডকেও আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য করার প্রস্তাব রয়েছে। অন্যদিকে, The Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026-এর মাধ্যমে কর সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। দুই বিলের লক্ষ্যই প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনি কাঠামোকে আধুনিক করা এবং কর ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী করে তোলা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বিল দু’টি নিয়ে সংসদে আলোচনা ও পাশের প্রস্তাব রাখবেন আজ।

04 August 2026 07:45 AM (IST)

Jalpaiguri Water Problem

বর্তমান সময় দাড়িয়েও পানীয় জল কৃত্তিম উপায়ে ফিল্টার করে খেতে হচ্ছে এই গ্রামের মানুষজনকে। কুয়োর জল হলুদ আর সেই জল রিং এর মধ্যে বালি পাথর দিয়েই তৈরি করে ফেলেছেন কৃত্তিম একোয়া গার্ড। এভাবেই গ্রামের মানুষজন পানীয় জলের অভাবে কোনমতে  দিনকাটাচ্ছেন। তবে পালা বদল হতেই বিধায়ক দীনেশ সরকার এলাকা পরিদর্শন করে আমরুত প্রকল্পের পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

04 August 2026 07:45 AM (IST)

Jalpaiguri

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় থামিয়ে এলাকায় মাদকের রমরমা নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন জলপাইগুড়ির ইন্দিরা কলোনি এলাকার কিছু যুবক। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে কাতর আর্জি রেখেছিলেন, ড্রাগের রমরমা বন্ধ না হলে নষ্ট হয়ে যাবে স্থানীয় যুব সমাজ। জলপাইগুড়ি থেকে জল্পেশে পুজো দিতে যাওয়ার পথে কয়েক মিনিট গাড়ি থামিয়ে ওই যুবকদের কথা মন দিয়ে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তারপর  থেকে ওই এলাকায় সাদা পোশাকে নজরদারি শুরু করল পুলিস। এ ঘটনায় খুশি স্থানীয় যুবকরা। পুলিসি টহল শুরু হওয়ায় এলাকায় মাদকের বাড়বাড়ন্ত কমবে বলে আশা তাঁদের। এদিকে, এদিনই অভিযান চালিয়ে পুলিশ বেশ কিছু বেআইনি মদ উদ্ধার করেছে।

04 August 2026 07:30 AM (IST)

Purba Bardhaman

পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ  অফিসে গভীর রাতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার গভীর রাতে বিএমওএইচ অফিসের গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গিয়েছে। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লাগে। তবে আগুনে অফিসের কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বা সরকারি সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

04 August 2026 07:30 AM (IST)

Bankura Sisters Death

স্কুটিতে করে বাড়ি ফেরার পথে বাজ পড়ে মৃত্যু হল দুই বোনের । অপরজন রাস্তার পাশে একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি গুরুতর অসুস্থ হন। সকলকে উদ্ধার করে রাইপুর গ্রামীণ  হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক  দুই বোনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পেঁচাকোলা সাব সেন্টারের কর্মরত স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী বছর ২৮ এর মনিমালা হাঁসদা বোন খুকুমণি হাঁসদা (২০) কে সঙ্গে করে স্কুটিতে চাপিয়ে বাড়ি বেনাশুলি গ্রামে ফিরছিলেন। আহত মামনি মান্ডি দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার পাশে। বাড়ি ফেরার পথেই ব্যাপক বৃষ্টি হয়, সঙ্গে ছিল বজ্র বিদ্যুৎ। ঘটে দুর্ঘটনা, তখনই বজ্রপাতে আহত হন তিনজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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