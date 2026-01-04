English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News LIVE Update: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় নজর কমিশনের! DM-দের প্রতি সপ্তাহে দিতে হবে রিপোর্ট...

Breaking News LIVE Update: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় নজর কমিশনের! DM-দের প্রতি সপ্তাহে দিতে হবে রিপোর্ট...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Sunday, January 4, 2026 - 09:35
Comments |
Breaking News LIVE Update: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় নজর কমিশনের! DM-দের প্রতি সপ্তাহে দিতে হবে রিপোর্ট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

4 January 2026, 09:30 AM

Mustafijur ICC Letter: মুস্তাফিজুর ইস্যুতে ICC ও IPL কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিচ্ছে BCB: সূত্র। টি ২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কি ধরণের নিরাপত্তা পাবে তা জানতে চেয়ে চিঠি। আজ আইসিসিকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। মুস্তাফিজুরের নাম কেন বাদ দেওয়া হল তা জানতে চেয়ে চিঠি। শনিবার রাতে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসে বিসিবির কার্যকর্তারা। বৈঠকেই আইসিসিকে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি।

 

4 January 2026, 09:30 AM

SIR Death: জয়নগরে এসআইআর ‘আতঙ্কে’ অসুস্থ বৃদ্ধের মৃত্যু। অক্সিজেনের নল গুঁজে শুনানিতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ। মৃত বছর আটষট্টির নাজিতুল মোল্লা। ২০ ডিসেম্বর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বৃদ্ধ। শুনানির জন্য বন্ডে সই করে হাসপাতাল থেকে আনা হয়। ৩১ ডিসেম্বর শুনানি কেন্দ্রে গিয়েছিলেন নাজিতুল মোল্লা। শুনানি কেন্দ্র থেকে ফিরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ফের ভর্তি করা হলে মৃত ঘোষণা।

4 January 2026, 09:30 AM

Bengal BJP: ভগবানপুরে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ‘হামলা’। পরিদর্শনে বিজেপির ৩ বিধায়ককের প্রতিনিধি দল। বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় ধৃত ৩। অর্জুননগরে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি ঘুরে দেখলেন বিধায়করা।

4 January 2026, 09:30 AM

Beleghata: খাস কলকাতায় ৩ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ! খাস কলকাতার বেলেঘাটার ঘটনা। রেল লাইনের উপর শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ। রাগে ফুঁসছেন গোটা এলাকার বাসিন্দারা। ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ।

4 January 2026, 09:30 AM

America Attack Venezuela: ভেনেজুয়েলায় হামলা আমেরিকার। ঘণ্টা দুয়েকের অপারেশন মার্কিন ডেল্টা ফোর্সের। সরাসরি রাজধানী কারাকাস তছনছ আমেরিকার। গ্রেফতার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী। ভেনেজুয়েলায় সহজ জয় ট্রাম্পের? 

4 January 2026, 09:30 AM

Bangladesh: আন্তর্জাতিক চাপে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল ইউনূস সরকার। হবিগঞ্জে ওসিকে হুমকি দেওয়া তুচ্ছনেতা মাহদী হাসান গ্রেফতার। পুলিসকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার স্বীকারোক্তির পর গ্রেফতার। মাহদী হাসানকে মুক্তির দাবিতে থানায় ভিড়।
থানার সামনে ভিড় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের। আতঙ্কের প্রহর গুনছে মৌলবাদের বাংলাদেশ।

4 January 2026, 09:30 AM

Election Commision: আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে রিপোর্ট। জেলাশাসকদের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। ৫ জানুয়ারি থেকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ। রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিইও দফতরে। সিইও দফতর থেকে রিপোর্ট যাবে দিল্লি নির্বাচন কমিশনে।

4 January 2026, 09:30 AM

DM Report: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় নজর কমিশনের। DM-দের প্রতি সপ্তাহে দিতে হবে রিপোর্ট। রিপোর্ট জমা দিতে হবে CEO দফতরে। রিপোর্ট পাঠানো হবে দিল্লি নির্বাচন কমিশনে।

পরবর্তী খবর

Tollywood: টলিপাড়ায় পুলিসি তদন্ত! শুক্রবার আচমকাই লালবাজারে স্বরূপ বিশ্বাস থেকে শুরু করে যীশু-পরমব্রতরা...

Tollywood: টলিপাড়ায় পুলিসি তদন্ত! শুক্রবার আচমকাই লালবাজারে স্বরূপ বিশ্বাস থেকে শুরু করে যীশু-পরমব্রতরা...
Khaleda Zia Tarique Rahman: মা না ছেলে? ছবি কার? জোটে জট! খালেদার মৃত্যুতে ভোটের আগে &#039;মহা সংকটে&#039; বিএনপি!

Khaleda Zia Tarique Rahman: মা না ছেলে? ছবি কার? জোটে জট! খালেদার মৃত্যুতে ভোটের আগে 'মহা সংকটে' বিএনপি!
Aniket Mahato: &#039;অনিকেত মাহাতো, আপনি স্বার্থপর, অসত্‍, মিথ্যাবাদী ও নিম্নরুচির...&#039;, তোপ দাগলেন জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্ট!

Aniket Mahato: 'অনিকেত মাহাতো, আপনি স্বার্থপর, অসত্‍, মিথ্যাবাদী ও নিম্নরুচির...', তোপ দাগলেন জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্ট!
Usman Khawaja Retirement: বছরের শুরুতেই BIG BREAKING! আচমকাই অবসর ঘোষণা মহারথীর, সাংবাদিক বৈঠকে বোমা ফাটালেন

Usman Khawaja Retirement: বছরের শুরুতেই BIG BREAKING! আচমকাই অবসর ঘোষণা মহারথীর, সাংবাদিক বৈঠকে বোমা ফাটালেন
Tollywood: পুলিস কমিশনারের দ্বারস্থ যীশু-পরম-স্বরূপরা, ঠিক কী অভিযোগ টলিপাড়ার?

Tollywood: পুলিস কমিশনারের দ্বারস্থ যীশু-পরম-স্বরূপরা, ঠিক কী অভিযোগ টলিপাড়ার?
Venezuela US Conflict: নতুন বছরে ফের যুদ্ধের আগুন! নির্মম মার্কিন এয়ারস্ট্রাইক! কেন ট্রাম্প আক্রমণ করে বসলেন......?

Venezuela US Conflict: নতুন বছরে ফের যুদ্ধের আগুন! নির্মম মার্কিন এয়ারস্ট্রাইক! কেন ট্রাম্প আক্রমণ করে বসলেন......?
New Year 2026 Blast: বর্ষবরণে বিভীষিকা! ভয়ংকর আগুনের গ্রাসে জনপ্রিয় পানশালা, মৃত কমপক্ষে ৪০...

New Year 2026 Blast: বর্ষবরণে বিভীষিকা! ভয়ংকর আগুনের গ্রাসে জনপ্রিয় পানশালা, মৃত কমপক্ষে ৪০...

Kaushik Ganguly: ৩ বছর পরেও বাকি জুনিয়র আর্টিস্টদের পারিশ্রমিকের ৩.২০ লক্ষ টাকা, ক্ষোভের মুখে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়...

Kaushik Ganguly: ৩ বছর পরেও বাকি জুনিয়র আর্টিস্টদের পারিশ্রমিকের ৩.২০ লক্ষ টাকা, ক্ষোভের মুখে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়...
Child Crime: স্কুলে যেত না, সারাদিন ঘুরে বেড়াত! শায়েস্তা করতে দু&#039;মাস ধরে বারোর ছেলেকে চেইন দিয়ে বেঁধে বাবা-মা...

Child Crime: স্কুলে যেত না, সারাদিন ঘুরে বেড়াত! শায়েস্তা করতে দু'মাস ধরে বারোর ছেলেকে চেইন দিয়ে বেঁধে বাবা-মা...
Aniket Mahato: &#039;অনিকেত একা নেতা হতে পারে না&#039;, অভয়ার ন্যায় বিচার প্রশ্নে বিস্ফোরক আসফাকুল্লা! আরও চওড়া হল আরজি কর আন্দোলনের ফাটল...

Aniket Mahato: 'অনিকেত একা নেতা হতে পারে না', অভয়ার ন্যায় বিচার প্রশ্নে বিস্ফোরক আসফাকুল্লা! আরও চওড়া হল আরজি কর আন্দোলনের ফাটল...