Breaking News LIVE Update: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলায় নজর কমিশনের! DM-দের প্রতি সপ্তাহে দিতে হবে রিপোর্ট...

Mustafijur ICC Letter: মুস্তাফিজুর ইস্যুতে ICC ও IPL কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিচ্ছে BCB: সূত্র। টি ২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ কি ধরণের নিরাপত্তা পাবে তা জানতে চেয়ে চিঠি। আজ আইসিসিকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। মুস্তাফিজুরের নাম কেন বাদ দেওয়া হল তা জানতে চেয়ে চিঠি। শনিবার রাতে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসে বিসিবির কার্যকর্তারা। বৈঠকেই আইসিসিকে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি।
SIR Death: জয়নগরে এসআইআর ‘আতঙ্কে’ অসুস্থ বৃদ্ধের মৃত্যু। অক্সিজেনের নল গুঁজে শুনানিতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ। মৃত বছর আটষট্টির নাজিতুল মোল্লা। ২০ ডিসেম্বর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বৃদ্ধ। শুনানির জন্য বন্ডে সই করে হাসপাতাল থেকে আনা হয়। ৩১ ডিসেম্বর শুনানি কেন্দ্রে গিয়েছিলেন নাজিতুল মোল্লা। শুনানি কেন্দ্র থেকে ফিরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ফের ভর্তি করা হলে মৃত ঘোষণা।
Bengal BJP: ভগবানপুরে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ‘হামলা’। পরিদর্শনে বিজেপির ৩ বিধায়ককের প্রতিনিধি দল। বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় ধৃত ৩। অর্জুননগরে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর। ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি ঘুরে দেখলেন বিধায়করা।
Beleghata: খাস কলকাতায় ৩ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ! খাস কলকাতার বেলেঘাটার ঘটনা। রেল লাইনের উপর শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ। রাগে ফুঁসছেন গোটা এলাকার বাসিন্দারা। ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ।
America Attack Venezuela: ভেনেজুয়েলায় হামলা আমেরিকার। ঘণ্টা দুয়েকের অপারেশন মার্কিন ডেল্টা ফোর্সের। সরাসরি রাজধানী কারাকাস তছনছ আমেরিকার। গ্রেফতার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী। ভেনেজুয়েলায় সহজ জয় ট্রাম্পের?
Bangladesh: আন্তর্জাতিক চাপে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল ইউনূস সরকার। হবিগঞ্জে ওসিকে হুমকি দেওয়া তুচ্ছনেতা মাহদী হাসান গ্রেফতার। পুলিসকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার স্বীকারোক্তির পর গ্রেফতার। মাহদী হাসানকে মুক্তির দাবিতে থানায় ভিড়।
থানার সামনে ভিড় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের। আতঙ্কের প্রহর গুনছে মৌলবাদের বাংলাদেশ।
Election Commision: আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে রিপোর্ট। জেলাশাসকদের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। ৫ জানুয়ারি থেকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ। রিপোর্ট জমা দিতে হবে সিইও দফতরে। সিইও দফতর থেকে রিপোর্ট যাবে দিল্লি নির্বাচন কমিশনে।
