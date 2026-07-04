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LIVE: দেবরাজ-ঘনিষ্ঠ ৪ কাউন্সিলর গ্রেফতার, এবার সিটের নজরে আরও ৩০!

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- শনিবার দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস। অতি ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 04, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:12 PM IST
LIVE: দেবরাজ-ঘনিষ্ঠ ৪ কাউন্সিলর গ্রেফতার, এবার সিটের নজরে আরও ৩০!
04 July 2026 01:15 PM (IST)

Mamata Banerjee

পার্টি অফিস বিতর্কের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির ফিরতে চলেছে দলের পুরনো কার্যালয়। তপসিয়ার ধারে পুরনো পার্টি অফিসেই আজ থেকে বসতে চলেছে দলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীরা। এই পার্টি অফিস নতুন করে তৈরির কাজ চলছে। আন্ডার কন্সট্রাকশন বিল্ডিং আজ থেকে কাজ শুরু করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির।

04 July 2026 12:45 PM (IST)

Chandrima Bhattacharya

বড় ধাক্কা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূল রাজ্য সভাপতির পদ ছাড়লেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এর আগে চন্দ্রিমার ছেলে সৌরভকে দেখা গিয়েছিল ঋতব্রতর সঙ্গে।

04 July 2026 12:45 PM (IST)

Suvendu Adhikari

পুজো পর্যন্ত রাজ্যে কোনো হকার উচ্ছেদ নয়। হকার সংগঠন কে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর। হকার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির রাজ্য সভাপতি কে আশ্বাস। মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হকার সংগঠনের। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি নিয়ে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর। আগামী সপ্তাহে পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও সচিব হকার সংগঠনের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে। রেলের বিষয়টি রাজ্যের এক্রিয়ারে নেই। তাও রেলের সঙ্গে উচ্ছেদ স্থগিত রাখার ব্যাপারে কথা বলার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

04 July 2026 12:00 PM (IST)

Saugata Roy

একুশে জুলাই নিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে কটাক্ষ সৌগত রায়। তদন্ত চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভালো কথা, কিন্তু ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ে কর্মসূচিতে কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর কোন ভূমিকা ছিল না, সেদিন তিনি কোথায় ছিলেন আমি জানিনা,  আমি তাকে দেখিওনি। এখন বিজেপির কথায় এইসব করছেন।

04 July 2026 12:00 PM (IST)

Mamata Banerjee

জাতীয় নির্বাচন কমিশনে যাবতীয় তথ্য দিতে প্রস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। কমিশনের দেওয়া নির্ধারিত সময়ের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির নথি দিয়ে তাদের যাবতীয় বক্তব্য জানাতে চলেছে। সোমবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে দুপক্ষকেই যাবতীয় নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ মেনেই প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির।

04 July 2026 11:15 AM (IST)

Debraj Chakraborty

দেবরাজ বাড়ি ও ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি ব্যাংক একাউন্টের হদিস মিলেছিল। দেখা যাচ্ছে এই পাঁচটি একাউন্টে এই মুহূর্তে বিপুল কোন টাকা নেই। কিন্তু গত মে মাসে ভোটের আগে ৫০ লক্ষ টাকা ট্রানজাকশন হয়েছিল। এবং বিপুল পরিমাণে কালো টাকায় জমি কেনা হয়েছিল বলে তথ্য পায়। গতকাল রাতে দেবরাজ চক্রবর্তীকে তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সিটের পক্ষ থেকে। মূলত দেবরাজ চক্রবর্তী কালো টাকার খোঁজ পাওয়ার জন্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে গতকাল রাতে।

04 July 2026 09:45 AM (IST)

Asansol Fire Incident

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে আগুন। মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আসানসোলের আছড়া গ্রামে পুড়ে ছাই বাড়ি ও দোকান, আহত ৩।

04 July 2026 09:45 AM (IST)

Shayama Prasad Statue

নিউটাউন ইকো পার্কে এবার শ্যামাপ্রসাদ গার্ডেন। ইকো পার্কে বসবে ভারতকেশরীর ১২৫ফুট মূর্তি। সোমবার মূর্তির ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন অনূুষ্ঠানে অমিত শাহ। শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে শহরে একাধিক অনুষ্ঠানে থাকবেন শাহ। রাজ্যজুড়ে সাড়ম্বরে উদযাপন।

04 July 2026 09:45 AM (IST)

Debraj Chakraborty

এবার সিটের নজরে দেবরাজ চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ একাধিক জনপ্রতিনিধি। ইতিমধ্যেই দেবরাজ চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ চারজন কাউন্সিলর গ্রেফতার হয়েছেন। এবার নজরে ৩০ জনের বেশি জনপ্রতিনিধি। তাদের মধ্যে বিধাননগর পৌরনিগমের একাধিক কাউন্সিলর রয়েছে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর রয়েছে। রাজারহাট নিউটাউন এর বেশ কিছু তৃণমূল নেতা নাম তালিকায় রয়েছে। তাদের মাধ্যমে সমস্ত রকম কাজবাজ করতে দেবরাজ চক্রবর্তী।

04 July 2026 08:15 AM (IST)

Jalpaiguri

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত পালিত হচ্ছে "শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ"। সেই উপলক্ষে জলপাইগুড়িতেও সদর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায়- ডক্টর  শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। পাশাপাশি গ্রন্থাগারে আয়োজিত হয় পুস্তক প্রদর্শনী, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের বই সাধারণ মানুষের জন্য তুলে ধরা হয়। বইপ্রেমী ও পাঠকদের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। গ্রন্থাগার সূত্রে জানা যায়, শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ উপলক্ষে এর আগেও কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রন্থাগারিক শবনম মুস্তাফি জানান, পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করাই এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। উপস্থিত নাগরিক ও বইপ্রেমীরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতেও এমন কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজনের দাবি জানান।

04 July 2026 08:15 AM (IST)

Jalpaiguri

অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা পেয়ে অকাল হোলিতে মেতে উঠলেন তিস্তা পাড়ের মহিলারা। জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ পল্লী এলাকার মহিলারদের আনন্দ উল্লাস। গেরুয়া আমি জড়িয়ে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিজেপি মহিলা মোর্চার। ভোটের আগে বিজেপি কথা দিয়েছিল রাজ্যে ক্ষমতা এলে মহিলাদের একাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনা তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। টাকা পেয়ে চওড়া আছে জলপাইগুড়ি মহিলাদের।

 

04 July 2026 07:30 AM (IST)

Kharagpur IIT

খড়্গপুর আইআইটির ৭২তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আজ, শনিবার। প্রতিষ্ঠানের ৩৯৩৬ জন পড়ুয়ার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে আজ। বি.টেক, এম.টেক, পিএইচডি ছাড়াও বি.এস, এম.এস, এমএসসি সহ বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা তাঁদের সাফল্যের শংসাপত্র পাবেন। এদিন উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শদাতা তথা খড়্গপুর আইআইটির প্রাক্তনী সুব্রত গুপ্ত প্রমুখ। সমাবর্তন উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন খড়্গপুর আইআইটির ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে খড়্গপুর আইআইটির নানা সাফল্য ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তিনি।

04 July 2026 07:30 AM (IST)

Nadia Accident

 নদিয়ার চাকদহে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল ট্রাফিক পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকদহ থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে যাওয়া একটি ১৮ চাকার কন্টেনার গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সিংহের হাট এলাকা থেকে সেটিকে নজরে রাখা হয়। পরে পলাগাছায় গাড়িটি আটক করে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন বলে পুলিশের সন্দেহ হয়। জানা যায়, তিনি এতটাই নেশাগ্রস্ত ছিলেন যে স্বাভাবিকভাবে গাড়ি চালাতেও অসুবিধা হচ্ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে চালককে চাকদহ থানার পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিস সূত্রের দাবি, সময়মতো এই পদক্ষেপ না নিলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। নিয়মিত টহল ও সচেতনতামূলক প্রচার সত্ত্বেও মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা এখনও উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে।

04 July 2026 07:30 AM (IST)

Bardhaman

দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের উদ্ধারণপুর ফেরিঘাট বৈধ ইজারাদারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। গত শুক্রবার কেতুগ্রামের বিধায়ক অনাদি ঘোষ প্রশাসনের সহযোগিতায় ফেরিঘাটে উপস্থিত থেকে বৈধ ইজারাদার গঙ্গারাম চৌধুরীর হাতে ঘাট পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেন।

04 July 2026 07:30 AM (IST)

Dilip Ghosh

'২১ জুলাই কংগ্রেসের। যুব কংগ্রেস কর্মীরা মারা গেছিলেন। সেই আন্দোলনে কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তার বলা উচিৎ তিনিই ওই আন্দোলন করেছেন। তিনি তৃণমূল হওয়ার পর ওই আন্দোলন হাইজ্যাক করেছিলেন। কেন করবে?'

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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