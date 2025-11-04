Breaking News LIVE Update: SIR ইস্যুতে আজ পথে মমতা-অভিষেক! বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় মহামিছিল...

4 November 2025, 08:30 AM
Market Price Hike: সবজির বাজার আগুন। জলপাইগুড়িতে রাতে বাজারে হানা মহকুমা মহকুমা শাসকের। এসডিওর নেতৃত্বে শহরের ইন্দিরা কলোনির বাজার সহ বিভিন্ন মার্কেটে হানা দিল টাস্ক ফোর্স। সবজির দাম যাতে কোনওভাবে বেশি না নেওয়া হয়, সেব্যাপারে সতর্ক করা হয় ব্যবসায়ীদের। ক্রেতাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অভিযোগ মিললে সবজি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে বলে টাস্ক ফোর্সের তরফে জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায্যমূল্যে সবজি পেতে পারেন সেজন্য জলপাইগুড়ি শহরে ভ্রাম্যমাণ বাজার চালু করা হয়েছে কৃষি বিপণন দপ্তরের তরফে। মহকুমা শাসক বলেন, কৃষি বিপণন দপ্তর প্রতিটি বাজারের উপর নজর রেখেছে। আমরাও টাস্ক ফোর্সের পক্ষ থেকে বাজারে আচমকা অভিযান চালাচ্ছি। কেউ যাতে সবজির বেশি দাম না নেন, সেব্যাপারে বিক্রেতাদের সতর্ক করা হচ্ছে।
4 November 2025, 08:30 AM
Jalpaiguri: মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর ওপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনার উপযুক্ত বিচার চেয়ে সরব হলেন জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা। আশা স্বাস্থ্য কর্মী সহ অন্যান্য মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানান তারা। বিষয়টি নিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে জমায়েত হয়েছিলেন শতাধিক মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী। তারা বলেন, গত মাসের ২২ তারিখ বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার ব্লকের কাইজুলি এলাকায় মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর ওপর যে পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল তা অত্যন্ত ভয়াবহ। শারীরিক অত্যাচারের পর ওই মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীকে খুনের চেষ্টা করে তিন দুষ্কৃতী।
4 November 2025, 08:30 AM
Road Accident: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট থানা এলাকায় বাইক ও মোটর ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর স্বামী-স্ত্রী। অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে স্বামী-স্ত্রী মগরাহাটে ফিরছিল সে সময় মগরাহাট এলাকায় মোটরগানের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় স্বামী-স্ত্রী গুরুদ্বার যখন হয় তাদের পা ভেঙে যায় বলে এমনটা জানা যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে মগরাহাট হাসপাতালে তাদেরকে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসা করানো হয় এরপর তাদের অবস্থা আশঙ্কা যেন হওয়ার কারণে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে রেফার করা হয় বলে পুলিস সূত্রে জানা যায় গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করেছে পুলিস।
4 November 2025, 08:30 AM
SIR: আজ থেকে শুরু হয়ে গেল ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা বি এলওরাবাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সার্ভে করার কাজ। সেখানে গিয়ে তারা প্রথম ফর্ম বিল্লি করার কাজ শুরু করে। পরিবারের তথ্য পাশাপাশি মৃত কেউ আছে কিনা সেটাও জানার চেষ্টা করে। সঙ্গে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসের ওই এলাকার নেতৃত্বরাও। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ১৫৩ পাঠে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে SIR কাজ শুরু হয়।
4 November 2025, 08:30 AM
Paschim Medinipur: রাস্তা খারাপ, গাড়ি ঢুকতে পারেনি গ্রামে। মৃতদেহ কাঁধে করে যেতে হচ্ছে বাড়িতে। এমন ছবি পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে। দীর্ঘ একবছরেরও বেশি রাস্তার হাল বেহাল। ছবি কেশপুরের এনায়েতপুরের চাথলা গ্রামের।
4 November 2025, 08:30 AM
Delhi: ফরিদাবাদের রাজপথে খুল্লমখুল্লা গুলি। তরুণীকে কাছ থেকে গুলি যুবকের। প্রেমে প্রত্যাখ্যান, শাস্তি দিতে গুলি! গুলিটি তরুণীর ডান কাঁধে লাগে। কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন তরুণী।
4 November 2025, 08:30 AM
Haridevpur Incident: হরিদেবপুরে গুলি চালানোর ঘটনায় গ্রেফতার। বাবলু ঘোষের পর গ্রেফতার বাপ্পা দাস। বাপ্পা দাস গুলি চালায় বলে পুলিস সূত্রে খবর। বাপ্পা দাসের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বাপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ করে আরেক ধৃত বাবলু।বাবলুর নির্দেশেই বাপ্পাই গুলি চালায় বলে অভিযোগ।
4 November 2025, 08:30 AM
Mamata Banerjee: SIR ইস্যুতে আজ পথে মমতা-অভিষেক। রেড রোড-জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল। বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় মহামিছিল। মিছিলের আগে শুরু হয়ে গিয়েছে শেষ প্রস্তুতি।
4 November 2025, 08:30 AM
SIR Update: আজ থেকে রাজ্যে SIR। ফিল্ডে নেমে SIR কাজ শুরু। কাজ শুরু করবেন BLO-রা। ফিল্ডে নেমে SIR কাজ শুরু। বাড়ি বাড়ি গণনাপত্র বিলি। আপনার বাড়িতে যাবেন BLO-রা। তৈরি রাখুন কাগজপত্র-নথি। মনিটর করতে কমিশনের প্রতিনিধি। রাজ্যে আসছে টেকনিক্যাল টিমও।