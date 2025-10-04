Breaking News LIVE Update: কার্নিভালের রাতেও অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা! মেট্রো, ব্লু–গ্রিন লাইনে বিশেষ ট্রেন...

4 October 2025, 11:15 AM
Malbazar: রাতে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে দুঃসাহসিক চুরি। এমনই ঘটনা ঘটল মালবাজার মহকুমার চালসা স্কুল পাড়ার একটি বাড়িতে। জানালার গ্রিল ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢুকে আলমারি থেকে সোনার গহনা ও বাড়িতে থাকা জলের পাম্প চুরি করে নিয়ে যায় চোর। সোনার গহনার বাজার মূল্য আনুমানিক ৬০ হাজার টাকা। বাড়ির মালিক রত্না সরকার বলেন, ছেলে পড়াশোনার সূত্রে শিলিগুড়িতে থাকে এবং বাড়ির নিচের তলায় এক ফাইনান্স কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া রয়েছে।বাড়িতে কেউ ছিল না। পুজোর ছুটি কাটাতে ফাইনান্স কোম্পানি কর্মীরাও ছুটিতে ছিলেন। চুরির ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থেকে ছুটে আসেন বাড়ির মালিক। রাতে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানান বাড়ির মালিক। রাত্রে ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে আসেন মেটেলি থানার পুলিস। কীভাবে এই চুরি হল তারই তদন্ত শুরু করেছে মেটেলি থানার পুলিস।
4 October 2025, 11:15 AM
Vegetable Price hike: নিম্নচাপের জেরে গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি চলছে বাঁকুড়া জেলায়। অন্যদিকে দুর্গাপুর ব্যরেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই জোড়া ফলায় পুজো পেরোতে না পেরোতেই ফের ফসলহানীর আশঙ্কার প্রহর গুনছেন দামোদর তীরবর্তী সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকেরা। লক্ষ্মী পুজোর মুখে এমন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় ফের দাম চড়তে শুরু করেছে সবজিরও।
4 October 2025, 11:15 AM
Dooars: গভীর রাতে ধারাল ভোজালি দিয়ে কাকাকে খুন করল ভাইপো। খুনের পর কাকার মৃতদেহ কলাঝোপে ফেলে দেয়। এই ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের মাল ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের টটগাও এলাকায়। মৃতের নাম হরি প্রসাদ শর্মা(৩৯)। ঘাতক ভাইপোর নাম বিনোদ শর্মা (২২)। ঘটনার পর ভাইপোকে গ্রেফতার করেছে মাল থানার পুলিস।
4 October 2025, 11:15 AM
Jalpaiguri: সাতসকালে জলপাইগুড়িতে চা বাগানের ফ্যাক্টরির ওয়ার্কশপ থেকে শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। প্রতিদিনের মতো আজ, শনিবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের অধীন পাতকাটা কলোনি এলাকার বাসিন্দা রতন দাস ( ৫৫) ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে কাজে যোগ দেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্যাক্টরির ওয়ার্কশপে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে বাগান কর্তৃপক্ষকে খবর দেন অন্য শ্রমিকরা। দ্রুত ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎস মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে মৃত্যু তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
4 October 2025, 09:00 AM
Purulia: সাত সকালেই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহর পুরুলিয়ায়। এদিন সকালে পুরুলিয়া শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অলঙ্গীডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে একটি ঘেরা জায়গায় নগ্ন অবস্থায় দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুরুলিয়া সদর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
4 October 2025, 09:00 AM
Birbhum Clash: বীরভূমের সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভ্রমরকুল গ্রামে বিসর্জনকে কেন্দ্র করে অনুব্রত অনুগামী ও কাজলগোষ্ঠী অনুগামীদের সংঘর্ষ। কাজল গোষ্ঠীর লোকজনের বিরুদ্ধে অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী লোকজনদের মারধরের অভিযোগ। অনুব্রত অনুগামী বকুলের লোকজনকে মারধরের অভিযোগ নুরুল গোষ্ঠীর লোকজনের। কেন নুরুল গোষ্ঠীর সঙ্গে লোকজন থাকবে না, এটাই মূলত অভিযোগ করছেন তারা এরপরেই তাদের ওকে মারধর করা হয়। নূরল ইসলাম সিউড়ি -২ নং ব্লকের ব্লক সভাপতি, পাশাপাশি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। নুরুল কাজল সেখ অনুগামী হিসাবেই পরিচিত।
4 October 2025, 09:00 AM
Durga Puja 2025: দূর্গাপুজো কার্নিভাল ২০২৫ এর জোর প্রস্তুতি চলছে শহর পুরুলিয়ায়। আজ বিকেল ৫ টা থেকে পুরুলিয়া শহরের ভিক্টোরিয়া স্কুল মোড় থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত এই কার্নিভাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হবে। জেলার সেরা পুজোগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাংলায় সারদ সম্মানে সম্মানিত হওয়া দুর্গাপুজো গুলি এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের দুর্গাপুজো গুলি সহ প্রায় ১৫ টির বেশী দুর্গাপুজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশ নেবে। মা দুর্গার মূর্তি নিয়ে হবে শোভাযাত্রা । সেই মতো সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পুরুলিয়া শহরকে । রাজ্য সরকারের নির্দেশে জেলা পুলিস প্রশাসন, জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, স্বাস্থ্য, দমকল, বিদুৎ বিভাগ সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের মিলিত প্রচেষ্টায় কার্নিভালের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জেলায়।
4 October 2025, 09:00 AM
Durga Puja Carnival 2025: দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবন পুলিস জেলার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের রায়দিঘী বিধানসভার কাশীনগরে পুজো কার্নিভাল 2025 শনিবার দিন বিকেল তিনটে থেকে এই কার্নিভাল শুরু হবে। ৩০টি পুজা অংশগ্রহণ করবে বলে জানা যায়। উপস্থিত থাকবেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা স্থানীয় বিধায়ক সুন্দরবন পুলিস জেলার এসপি সহ মথরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষ আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিমা নিয়ে এক অভিনব কার্নিভাল শুরু হবে।
4 October 2025, 09:00 AM
Cough Syrup Death: কাশির সিরাপে ‘বিষ’ UPDATE। রাজস্থানে প্রাণঘাতী কাশির ওধুষ! সতর্ক বাংলা। কাইসন ফার্মার তৈরি কফ সিরাপ বিক্রি হচ্ছে কি? খোঁজখবর শুরু করেছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। একই কম্বিনেশনের অন্য ওধুষ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা। সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ।
4 October 2025, 09:00 AM
Metro Update: কার্নিভালের রাতেও মেট্রো, ব্লু–গ্রিন লাইনে বিশেষ ট্রেন। ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা। রবিবার রাতে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে শেষ ট্রেন ১০:৪৩-এ। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ১০:৩৩ মিনিটে। সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানগামী মেট্রো রাতেও। সেক্টর ফাইভ থেকে শেষ মেট্রো রাত ১১টায়। হাওড়া ময়দান থেকেও রাত ১১টায় মেট্রো ছাড়বে।