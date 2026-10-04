/LIVE Update: ভাঙড়ে ফের রক্তপাত! ISF বুথ সভাপতি ও ভাইকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

পুজোর মুখে সুখবর উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য। জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিকের মুখে হাসি ফোটাতে শনিবার সন্ধ্যায় সম্পন্ন হল পুজোর বোনাস চুক্তি। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১ থেকে ১৫ একর পর্যন্ত ক্ষুদ্র চা-বাগানের শ্রমিকদের ৯.২৫ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হবে। আর ১৫ একরের ঊর্ধ্বে থেকে ২৫ একর পর্যন্ত বাগানের শ্রমিকরা পাবেন ১২.২৫ শতাংশ হারে বোনাস। শ্রমিক সংগঠনগুলির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, মহালয়ার আগেই শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে পুজোর বোনাস। তবে বোনাস ঘোষণার মধ্যেও রয়েছে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের উদ্বেগ। চা-বাগান মালিকদের বক্তব্য, চলতি বছরে কাঁচা চা-পাতার দাম অত্যন্ত কম। ফলে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষিরা। তার মধ্যেও শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে পুজোর বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুজোর আগে বোনাস হাতে পাওয়ার খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি শ্রমিকরা। বোনাসের টাকা দিয়ে পুজোর বাজার থেকে শুরু করে সংসারের নানা প্রয়োজন মেটানোর অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।
পুজো মণ্ডপ দেখতে এসে জানজট ট্র্যাফিক সমস্যায় যেন দর্শনার্থীদের পড়তে না হয়, এর জন্য প্রত্যেক পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে বের হল জলপাইগুড়ি সদর ট্র্যাফিক পুলিস৷ শহরের বিগ বাজেটের পুজো মণ্ডপ গুলির মধ্যে অন্যতম বামন পাড়া সর্বজনীন দুর্গা পুজো মণ্ডপে ট্র্যাফিক পুলিস পৌঁছয়। পাশাপাশি শহরের জাগ্রত সঙ্ঘ, দিশারি, তরুণ দল, পাণ্ডা পাড়া সহ সব পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করা হচ্ছে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে দাবি পুলিসের। পুলিসের তরফে জানানো হয়, প্রত্যেক পুজো মণ্ডপের প্রবেশ পথে কোন প্যাণ্ডেল করা যাবে না। মণ্ডপের প্রবেশ আগেই পার্কিং জোন করতে হবে, পার্কিং জোনে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে। দর্শনার্থীরা যেন গাড়ি রাখতে পারে সেই দিকে খেয়ার দিতে হবে। যানজট সমস্যা এড়াতে পুজো মণ্ডপে যাওয়ার রাস্তার দুপাশে দখল মুক্ত রাখতে হবে। প্রত্যেক পুজো মণ্ডপে পর্যন্ত দমকলের গাড়ি যেন ঢুকতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মণ্ডপের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথ আলাদা করতে হবে। বামন পাড়া সর্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটির সহ সম্পাদক দেবজিৎ ঘোষ বলেন, "ট্র্যাফিক পুলিশ এসেছিল। ট্র্যাফিক ব্যবস্থা ও পার্কিং ব্যবস্থা খতিয়ে দেখল। এবছর আমাদের ৪১ ফুট লম্বা প্রতিমা হচ্ছে। প্রচুর মানুষ আসবেন।" সদর ট্র্যাফিক আইসি বিমল সাটিয়ার বলেন, "পুজো মণ্ডপে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পার্কিং জায়গা কোথায় করা হচ্ছে সেগুলো দেখা হল।"
আসানসোলের নিয়ামতপুরে বহুতল আবাসনে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকল। কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পেছনে আপার্টমেন্টের পার্কিং এ লাগে আগুন গভীর রাতে আপার্টমেন্টের পার্কিং এলাকায় আগুন দেখতে পায় পুলিস। সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকা ধুঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে এসে আবাসন থেকে আবাসিকাদের বের করিয়ে দেয়। খবর দেওয়া হয় আসানসোল দমকল বিভাগকে। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে হতাহতের কোন খবর নেয়। ঘটনায় ৬ টি বাইক এবং ১ চারচাকা গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।
ভাঙ্গড়ে আইএসএফ কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙ্গড় ২ নম্বর ব্লকের পোলেরহাট থানার চরিষার এলাকায়। অভিযোগ ওই এলাকার আইএসএফ বুথ সভাপতি হোসেন শেখ তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং বাড়িতে হামলা করে ও পরিবারের লোকজনকে মারধর করে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতা আজিজুল তরফদার ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাই হোসেন পোলেরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করতে গেলে তাকে গ্রেফতার করে বলে পরিবার সূত্রে খবর। অন্যদিকে, আজ আবারও মারধর করার অভিযোগ ওঠে, অভিযোগ হোসেন শেখের ভাই হানিফ শেখকে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূল নেতা আইজুল তরফদার ও তার লোকজন, ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জিরেনগাছা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য এই ঘটনাই উত্তেজনা ছড়ায় আজিজুল তরফদারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত পরিবার বলে সূত্রের খবর।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের পোলেরহাট থানার চরিষার এলাকায়। অভিযোগ ওই এলাকার আইএসএফ বুথ সভাপতি হোসেন শেখ তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং বাড়িতে হামলা করে ও পরিবারের লোকজনকে মারধর করে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতা আজিজুল তরফদার ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাই হোসেন পোলেরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করতে গেলে তাকে গ্রেফতার করে বলে পরিবার সূত্রে খবর।
কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পেছনে অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংয়ে আগুন লাগে। গভীর রাতে অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিং এলাকায় আগুন দেখতে পায় পুলিস। সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকা ধুঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে এসে আবাসন থেকে আবাসিকাদের বের করিয়ে দেয়। খবর দেওয়া হয় আসানসোল দমকল বিভাগকে। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে হতাহতের কোন খবর নেয়। ঘটনায় ৬ টি বাইক এবং ১ চারচাকা গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।
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