Breaking News LIVE Update: ভোটের মুখে ভাঙড়ে বড় ভাঙন, শওকত মোল্লার হাত ধরে তৃণমূলে কয়েকশো ISF কর্মী

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  Breaking News LIVE Update: ভোটের মুখে ভাঙড়ে বড় ভাঙন, শওকত মোল্লার হাত ধরে তৃণমূলে কয়েকশো ISF কর্মী

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Sunday, April 5, 2026 - 10:40
Comments |
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

5 April 2026, 10:45 AM

SIR Death: এসআইআর এ নাম বাদ গেছে! অবসাদে আত্মঘাতী প্রৌঢ়া। রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বারুজীবী এলাকার বাসিন্দা মিনতি সেন(৫৮) গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। গতকাল রাত পৌনে নটা নাগাদ তার ছেলে ভোলা সেন কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ।পাড়ার লোক ডেকে দরজা খুলে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান মাকে। ভোলার অভিযোগ,এসআইআর এ নাম বাদ যাওয়ায় মানসিক অবসাদ ছিলো মিনতির।এমনিতে মানসিক অসুস্থতা ছিলো প্রৌঢ়ার।তবে এসআইআর নিয়ে চিন্তা ছিল। রিষড়া থানার পুলিস খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। মিনতি সেন আধার কার্ডে মিনু সেন ভোটার কার্ডে। নাম নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল। তার ছেলে ভোলার নামও নেই এসআইআর তালিকায়।

5 April 2026, 10:45 AM

Kalyani: বহু প্রতীক্ষার পর গতকাল রাতেই কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে অনুপম বিশ্বাস নামে এক বিজেপি সমর্থককে। রাত পার হতেই সকাল সকাল প্রচারে নেমে পড়লেন কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপম বিশ্বাস। প্রথমে তিনি কল্যাণীর সতীমায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপর দলবল নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছেন।

5 April 2026, 10:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: রবিবার অধীর চৌধুরীরের প্রচারে দফায় দফায় বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের। তৃণমূলের পতাকা নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জমায়েত করে বিক্ষোভ, গো-ব্যাক স্লোগান।  যদিও অধীর চৌধুরীর দাবি, বিক্ষোভকে তিনি আমল দিচ্ছেন না। অধীর বলেছেন, আমরা মানুষের কাছে যাবো। বক্তব্য রাখবো। ভোট চাইবো। ভোট করাবো। অধীর আরও বলেছেন, নির্বিঘ্নে  ভোট করাবো। মানুষ যেন ভরসা রাখে। এদিন বহরমপুর পৌরসভার ৩ নম্বর, ৭ নম্বর ,৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার সারেন অধীর। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা।

5 April 2026, 10:30 AM

Durgapur Gas Leak: দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের বেঙ্গল অম্বুজায় ইন্ডিয়ান অয়েল আধুনিক গ্যাসের পাইপলাইন ফেটে বেরতে থাকে গ্যাস। রবিবার সকাল থেকে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুরের দমকল বিভাগকে। ঘটনার খবর পেয়ে পৌছায় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় বন্ধ হয় গ্যাস বেরোনো। হতাহতের কোনও খবর নেই।

5 April 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: কৃষ্ণনগর উত্তরে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা হতেই বিজেপি কার্যকর্তা কর্মীরা, রাতেই বারোটার সময় কৃষ্ণনগর শহরে বিক্ষোভ দেখাল, প্রার্থী পছন্দ না দাবি করে  বিজেপি কর্মীরা। প্রার্থী পরিবর্তন না করলে, হুমকি দিলেন যে 9তারিখের পরে আমরা পদত্যাগ করে নির্দল প্রার্থীর হয়ে বিজেপি সমর্থন নিয়ে লড়াই করব। দাবি টাকার বিনিময়ে প্রার্থী করে এই আসন তৃনমূলের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা বিজেপি নেতৃত্ব করেছে। প্রার্থী বদল না করলে,আলাদা পথ দেখাবে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের একাংশ বলে জানালেন, রাত দুটো পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ, কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়,এবং জেলা বিজেপি কার্যলয়ে বিক্ষোভ দেখায়, আবার বেলা 11টার সময় বিক্ষোভ হবে বলে জানায় বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা।

5 April 2026, 08:45 AM

Nadia: অবশেষে কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি ভূমিপুত্র প্রার্থী তারক চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর শহরের মানিকপাড়ার বাসিন্দা। তারক চট্টোপাধ্যায় উচ্চ শিক্ষিত, ছাত্র জীবন SFI করলেও পরে বিজেপির সঙ্গে যোগ দিয়ে বিজেপির কৃষ্ণনগরের উত্তরের প্রার্থী হন। ৪ তারিখ রাত ১০ টা নাগাদ খবর প্রকাশ হতেই প্রার্থীর বাড়ির কাছে বিজেপি কার্যকর্তা এবং মা এর সাথে মিষ্টি মুখ করাই এবং অনেক দেরিতে নাম ঘোষণা হলেও, জিতবেন মানুষের আশীর্বাদে।

5 April 2026, 08:45 AM

Jalpaiguri: সাতসকালে জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক গোসালামোরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুটো ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়ে মুছরে যায় দুটো গাড়ি। গোসালা মোড় থেকে জলপাইগুড়িতে প্রবেশের পথে গোশালা ট্রাফিক মোড়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে পণ্যবাহী গাড়ি। ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে একটি চার চাকার বিলাসবহুল গাড়ি সজরে ধাক্কা মারে পণ্যবাহী ছোট চার চাকার গাড়িতে বলে অভিযোগ। দুটো গাড়ির চালকই বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পায়। প্রাণে বাঁচে দুজনই। আহত পণ্যবাহী চার চাকার ছোট গাড়ি চালক। ঘটনাস্থলে কোতোয়াল থানার পুলিস পৌঁছে দুটো গাড়িকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

5 April 2026, 08:30 AM

West Bengal Assembly Election 2026: বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুণাল ঘোষ রবিবার সকালে সাড়ে সাতটা নাগাদ সুভাষ সরোবর-এ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর জয় নিশ্চিত এবং রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সমর্থন পাচ্ছে।এদিনই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সফর নিয়ে কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'ভোটের সময় প্রধানমন্ত্রী ডেলি প্যাসেঞ্জারির মতো আসেন, এতে বিশেষ কোনও প্রভাব পড়ে না।' অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে চার পুলিসকর্তার সাসপেনশন প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, নির্বাচন চলাকালীন বা পরে সাধারণ মানুষই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মত দেবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত বিজেপিকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

5 April 2026, 08:30 AM

Bhangar: ২৬-এর ভোটে আবারও ভাঙন আই এস এফের। গভীর রাতে আই এস এফ  ছেড়ে তৃণমূল  কংগ্রেসের পতাকা ধরলেন শওকত মোল্লার হাত ধরে। কয়েকশো আই এস এফের  কর্মী  যোগ দিয়েছে তৃণমূলে দাবি শওকতের। নির্বাচনী কেন্দ্র ১৪৮ ভাঙড় বিধানসভার শানপুকুর অঞ্চলের নিমকুড়িয়া এলাকা থেকে ISF ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। তৃণমূলের দল আরও শক্তিশালী হচ্ছে ২৬ এর ভোটের আগে দাবি শওকতের। তবে এ বিষয়ে আই এস এফের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী খবর

Swapna Barman: স্বপ্না বাদ! টিকিট না পেয়ে গোসা হয়েছিল, সেই খগেশ্বর রায়ই এবার রাজগঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী?

20 lakh govt teachers job risk in India: চাকরি হারাতে চলেছে ২০ লক্ষ সরকারি শিক্ষক: গণ-ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দেশ জুড়ে আন্দোলনের আগুন

Tv Actress Ahona Dutta: তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্য়া দীপঙ্করের, শ্যুটিং ফেলে হাসপাতালে ছোটেন অহনা: এখন কেমন আছেন অভিনেত্রীর স্বামী?

Iran-Israel-USA War: তেহরানে ভয়াবহ বিমানহামলা লড়াইখ্যাপা ট্রাম্পের: অগুনতি মিসাইল আর ড্রোনে ধোঁয়ামাখা আর্তনাদ, মাংসের তাল

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: বিরোধী দল থেকে কাতারে কাতারে মানুষ তৃণমূলে, অ্যাডভান্টেজ মমতা

SIR in Bengal: বড় বিপদ: ট্রাইব্যুনাল থমকে, অ্যাডজুডিকেশন বাকি- ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় লক্ষ লক্ষ ভোটার?

Birbhum: ভোট প্রচারে হাজিরা দিলেই মিলবে ছাগল, রবিবার ছুটির দিনেও ব্লক অফিসে হাজির মহিলারা

Mamata Banerjee: &#039;পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার বলছে কলকাতায় হামলা হবে, আপনি কী করছিলেন, মুখে লিউকোপ্লাস্টার লাগিয়ে ছিলেন?&#039;

Delhi Crime: বাবা চেপে ধরে দুহাত, ভাই বালিশ দিয়ে চাপে মুখ: ছটফট করতে করতে শেষ নূর, পরিবারের অমতে প্রেমই কাল

India vs Pakistan: আর একবার বাড়াবাড়ি করলে সোজা কলকাতায় বোমা ফেলব: ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের

