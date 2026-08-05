/Breaking News Live Updates: পারুইয়ে টুলুর শ্বশুরবাড়িতে রেইড STF-এর

দিল্লি ফিরে গেলেন তাসলিমা নাসরিন। লেখিকা বলেন, বাংলাদেশে ফিরতে চাই কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ফেরাতে চায় না। পাসপোর্ট রিনিউয়াল হয়নি। ফলে আপাতত ভারতেই থাকব। বইমেলায় আবার কলকাতায় ফিরব। পুজোয় আসতে পারব কিনা জানি না। কলকাতা এসে খুব ভালো লেগেছে, আবার আসব। যতবার আমাকে শহর কলকাতা ডাকবে ততবার আমি আসব।
বড়বাজারে পণ্ডিত পুরুশোত্তম রায় স্ট্রিটের একটি প্লাস্টিক শিটের গোডাউনে আগুন। আগুন দেখা যায় ভোট ৪টে নাগাদ। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে সকাল ৮টা নাগাদ। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৮ ইঞ্জিন। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তবে শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের।
কাঁচরাপাড়ায় আবারও বড়সড় অস্ত্রভাণ্ডারের সন্ধান মিলল। গ্রেফতার জগন্নাথ দাস ওরফে নানু,উদ্ধার একটি নাইন এম এম পিস্তল,একটি রিভালবার এবং দুটি পাইপগান ও কার্তুজ। কাঁচরাপাড়া পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমল অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অজয় কুমার মালি গ্রেফতার হওয়ার পর তার জেরায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বড়সড় অস্ত্রভাণ্ডারের হদিস পেল বিজপুর থানার পুলিস। মঙ্গলবার কাঁচরাপাড়ার উত্তর কলোনি রেলওয়ে কোয়ার্টার সংলগ্ন একটি জলভর্তি নালায় লুকিয়ে রাখা একটি নাইলনের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ৯ মিমি পিস্তল, একটি ছয়-চেম্বার রিভলভার, দুটি ওয়ান-শটার দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং মোট পাঁচ রাউন্ড জীবন্ত গুলি।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার অজয় কুমার মালি জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানায়, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি জগন্নাথ দাস ওরফে নানুর কাছে গচ্ছিত রাখা ছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকেলে উত্তর কলোনি রেলওয়ে কোয়ার্টার এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিস। অভিযানের সময় একটি জলভর্তি নালার মধ্যে লুকিয়ে রাখা নাইলনের ব্যাগ উদ্ধার হয়। ব্যাগ খুলে পুলিস একটি ৯ মিমি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলিসহ একটি ছয়-চেম্বার রিভলভার, দুটি ওয়ান-শটার আগ্নেয়াস্ত্র এবং অতিরিক্ত একটি জীবন্ত গুলি উদ্ধার করে
নকল ডিসিআর চক্রের হদিস এই প্রথম নয়, চার বছর আগেই হয়েছিল দুটি এফআইআর। ২৯ আগস্ট, ২০২২, মুরারইয়ে পাথরবোঝাই লরি আটকানোর পর ডিসিআর পরীক্ষা করে সেটি জাল বলে ধরা পড়ে। ডিসিআর বুক নম্বর 2553, পেজ নম্বর 25-এর কপি সরকারি নথির সঙ্গে না মেলায় অভিযোগ করেন বিএলএলআরও। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে লরির চালক ও মালিকের বিরুদ্ধে জালিয়াতি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়। ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২: রামপুরহাট-১ ডিসিআর গেটে অভিযান চালিয়ে ১৪টি ডিসিআর কপি উদ্ধার করেন সরকারি আধিকারিকরা। তদন্তে জানা যায়, উদ্ধার হওয়া ১৪টি ডিসিআর সরকারি ভাবে কখনও ইস্যুই করা হয়নি।
রামপুরহাট-১-এর বিএলএলআরও-র অভিযোগে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির মামলা দায়ের হয়। দুটি মামলাই এখনও বিচারাধীন। গত রবিবার উদ্ধার হয়েছে ডিসিআর প্রিন্টিং মেশিন।
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: ২০২২ সালেই নকল ডিসিআর চক্রের প্রমাণ মিলেছিল, সরকারি আধিকারিকদের অভিযোগে এফআইআরও হয়েছিল। তাহলে চার বছর ধরে এই চক্র কীভাবে সক্রিয় রইল? কেন গোড়াতেই ভেঙে দেওয়া গেল না এই জালিয়াতির নেটওয়ার্ক?
জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানার আইসির মাইকিং। নদীর ধারের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার আবেদন। স্কুলে খোলা হয়েছে ফ্লাড শেল্টার। জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি অব্যাহত। পাহাড় এবং সমতলে লাগাতার বৃষ্টি। ফুসছে তিস্তা এবং জলঢাকা সহ অন্যান্য নদী গুলো। NH 31 জলঢাকা নদীর ওপরে সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি। তিস্তার মেখলিগঞ্জে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা অব্যাহত। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। আজ সকাল ৭টায় গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ২০৫৮ কিউসেক এবং কালিঝরা ব্যারেজ থেকে আজ সকাল ৬ টায় ১৯৩৩ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সুত্রে জানা যায়।
অনেকে তড়িঘড়ি গেছিল। এখন সেই দলের ভবিষ্যত নিয়ে অনেকে দ্বিধায় আছে। বুঝতে পারছে না কি করবে আর কোথায় যাবে।
তৃণমূলের একটা ফোবিয়া ধরেছে। খালি বলছে বিজেপি ভেঙে দিয়েছে। এমনিতেই ডিম খেয়ে খেয়ে মনোবল ভেঙে গেছে। কুণাল ঘোষের স্বভাব মিথ্যা বলা।
২০২৮ সাল থেকে রাজ্যের সিলেবাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কথা ভাবনা চিন্তা করছে সরকার। মঙ্গলবার সিলেবাস কমিটির প্রথম বৈঠক শেষে এমনটাই জানানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পরিবর্তন সামাজিক চাহিদা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুষম বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখেই করা হবে জানিয়েছেন স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী। অন্যদিকে তথাগত রায় স্পষ্ট জানান যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে যেরকম সিলেবাসে রাখা উচিত বলে তিনি মনে করেন ঠিক তেমনি সিঙ্গুর কে সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন তথাগত।
শালিমার স্টেশনের দিক থেকে আন্দুলের দিকে যাওয়ার রাস্তায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু এক স্কুটি আরোহীর। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শালিমার স্টেশনের দিক থেকে আন্দুল রোডের দিকে যাওয়ার সময় ফ্লাইওভারের ওপর অর্থাৎ তিন নম্বর রেলগেটের কাছে স্কুটিটিকে ধাক্কা মারে বিদ্যাসাগর সেতুর দিক থেকে আসা একটি বড় ডাম্পার। গুরুতর জখম অবস্থায় স্কুটি আরোহীকে দক্ষিণ হাওরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার জেরে অ্যাপ্রোচ রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ যানজট হয়।
লিলুয়ার ভার্মা কলোনিতে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ যুবক। গতকাল সন্ধেয় মদের আসরে গুলি চলেছে বলে খবর। জখম মালিঙ্গা নামে এক যুবক। এলাকায় চাঞ্চল্য। জখম যুবককে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: এনসিপিআই কি এনডিএতে মিশে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। ওদিকে শোনা যাচ্ছে মমতা শিবির ত্যাগী অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। রাজ্য রাজনীতির এইসব খবরের উপরে নজর থাকছে। লোহিত সাগরে ডুবল ভারতীয় পাতাকাবাহী জাহাজ। প্রাণে বেঁচেছেন ১৩ জন। নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)