/Breaking News Live Update: ফের বড় বিপর্যয় তৃণমূলে? বিধায়কদের পরে এবার ঘর ভাঙছে সাংসদদেরও? ... বিজেপি-যোগের অবিশ্বাস্য আপডেট

অন্তত ২০ জন তৃণমূল সাংসদের সঙ্গেই না কি যোগাযোগ রেখে চলেছে বিজেপি! শুধু বিধায়করাই বিবাগি হয়েছেন এমনটা নয়, বড় একটা অংশের তৃণমূল সাংসদরাও দিল্লিতে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে খবর। কৌশলগত ভাবে মমতা বন্দোপাধ্যায় সব কমিটি ভেঙে দিলেও সাংসদদের মধ্যেও বিভাজনে সংসদে আরো বেশি অ্যাডভান্টেজেই বিজেপি। একাধিক তৃণমূল সাংসদ জল মাপছেন। তৃণমূল সাংসদদের বড় অংশ ৪ মে-র পর থেকে দলীয় কোনো কর্মসূচিতে যোগ দেননি, এমনকি এলাকাতেও তাঁর নেই বলেই খবর। সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হল-- অন্তত ২০ জন তৃণমূল সাংসদের সঙ্গেই না কি যোগাযোগ রেখে চলেছে বিজেপি!
এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল নদীয়ার চাকদহ থানার পলাগাছা এলাকায়। আজ সকালে বৃষ্টির মধ্যেই পড়েছিল দেহটি। চাকদাহ থানার পুলিসকে খবর দেওয়া হলে পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কী কারণে কী ভাবে মৃত্যু-- তার তদন্ত করছে পুলিস। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে ফের শুরু হল বালি ও পাথর উত্তোলনের কাজ। আজ থেকে মালবাজার ব্লকের চেল, ঘিস ও লিস নদীতে সরকারি নির্দেশিকা মেনে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক ও পরিবহণ কর্মীরা।
পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ উদীপ সিংয়ের আবাসনে উদ্ধার রেশনের চাল-গম ও ত্রাণের কম্বল-ত্রিপল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা আসানসোলের জামুড়িয়া বিধানসভার পড়াশিয়া এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা উদীপ সিং -এর দখল করা ইসিএল আবাসন থেকে উদ্ধার হল গরিব দুঃস্থ মানুষদের জন্য সরকারের বরাদ্দ করা অসংখ্য কম্বল এবং ত্রাণের ত্রিপল সহ রেশনের চাল-গম।
ফের আগুন দিল্লিতে। এবার আগুন নয়ডার সেক্টর ৭৫-য়ে আইভি কাউন্টি সোসাইটিতে। পুলিস ও ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে নেমে পড়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে দেয়। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আজ, শুক্রবারের সূচি কী রকম? জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ চিনার পার্কের বাড়ি থেকে বের হবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমবার "মায়ের নামে একটি গাছ" কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সকাল দশটা নাগাদ নলবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই কর্মসূচির জন্য গাছ লাগাবেন। উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও। এই কর্মসূচির পর সরাসরি কলকাতা বিমানবন্দর যাবেন শুভেন্দু অধিকারী। ব্যক্তিগত বিমানে দিল্লি যাওয়ার কথা আছে তাঁর।
রাত দশটা নাগাদ কলকাতায় ফিরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় কমলা সতর্কতা। কলকাতা-সহ প্রায় সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস কোনও কোনও জেলায়। বৃষ্টির জেরে সমস্ত জেলায় তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যাওয়ার ইঙ্গিত।
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এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? আজ ভোর থেকেই মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি হচ্ছে জেলায় জেলায়। কলকাতা জুড়ে। তাপমাত্রা কমেছে। রাজনীতিতে সরগরম শহরে সহসাই একঝলক ঠান্ডা বাতাসের আমেজ।