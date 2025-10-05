Breaking News LIVE Update: অতিভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ! বাড়ছে নদীর জলস্তর... ভয়ংকর পরিস্থিতি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, October 5, 2025 - 09:27
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

 

5 October 2025, 09:30 AM

North Bengal Heavy Rainfall: দার্জিলিংয়ে প্রবল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়া ও ভূমিধসের কারণে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

5 October 2025, 09:15 AM

North Bengal Heavy Rainfall: কোচবিহারে সকাল থেকে শুরু মুষলধারে বৃষ্টি । সকাল থেকেই আকাশের মুখভার থাকলেও কিছুক্ষণ আগে থেকে কোচবিহারে মুষলধারে বৃষ্টি।

5 October 2025, 09:15 AM

North Bengal Heavy Rainfall: শিলাবতী নদীর জলস্তর বেড়ে জলমগ্ন গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা, জল পেরিয়ে চলছে যাতায়াত। জলে ডুবে বিঘার পর বিঘা ধান জমি,ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কৃষকদের।

5 October 2025, 09:15 AM

North Bengal Heavy Rainfall: নেপাল সরকার চলমান খারাপ আবহাওয়ার কারণে ৫ ও ৬ অক্টোবর সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। মানুষকে ঘরে থাকার এবং নিরাপদ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

5 October 2025, 09:15 AM

North Bengal Heavy Rainfall: জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাতভর ভারী বৃষ্টি। ব্যাপক মেঘের গর্জন। বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা বিবেকানন্দ পল্লী, কাশিয়া জোড়া এলাকায় জল ঢুকতে শুরু কড়েছে, জল ঢুকছে আশেপাশের বেশ কিছু এলাকায়। বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ভারী বৃষ্টির কারণে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট এবং নাগরাকাটা বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। বন্যা পরিস্থিতির কারণে জেলা পুলিস এবং প্রশাসনের তরফে মানুষজনকে সচেতন করা হয়।

