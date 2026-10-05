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LIVE Update: রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক! সোমেই দিল্লিতে মনোনয়ন জমা

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য় হতে পেরে গর্বিত, এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন কোয়েল। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 05, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:22 AM IST
LIVE Update: রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক! সোমেই দিল্লিতে মনোনয়ন জমা

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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