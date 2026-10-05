/LIVE Update: রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক! সোমেই দিল্লিতে মনোনয়ন জমা

West Bengal, India Breaking News Live Updates: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করল কুলতলী থানার পুলিস। মেরিগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মমিন মণ্ডল, সাইদুল সরদার ও হাকিমুল ঘরামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত তিনজনই মেরিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। পুলিস সূত্রে দাবি, কুলতলীর বিভিন্ন এলাকায় একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ধৃতদের যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
শুরু হয়ে গেল রাজ্যে ডেঙ্গির হাই রিস্ক পিরিয়ড জোন।দক্ষিণবঙ্গে দাপট দেখাচ্ছে ডেঙ্গি। ২০২১ সালে কেন্দ্রকে পাঠানো পরিসংখ্যান কে ওভারটেক করল ২০২৬ সালে চলতি মরশুমে ডেঙ্গির পরিসংখ্যান। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দফতর কে রাজ্যের তরফে পাঠানো পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী, ২০২১ সালের এরাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিল ৮২৬৪ জন। সেই সংখ্যা এবার ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় ৮৫০০তে।
৩৬ নম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডে ইডি অভিযান। কলকাতা এবং ভুবনেশ্বর মিলিয়ে ৯ ঠিকানায় তল্লাশি। গুপ্তা পাওয়ার লিমিটেড ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা। সিবিআই এর মূল মামলা, ১১০৯ কোটির প্রতারণা। আর্থিক দুর্নীতির পার্ট তদন্ত করছে ইডি। বড়বাজার, পোস্তা, বউবাজার সহ কলকাতা ভুবনেশ্বর মিলিয়ে ৯ ঠিকানায় তল্লাশি। ইডি অনুমান করছে ভুবনেশ্বর সহ ওড়িশার বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি এই আর্থিক প্রতারণার জাল কলকাতায় ছড়িয়ে আছে।
আগামীকাল ৬ অক্টোবর ভারত-উরুগুয়ে ম্যাচের বিনামূল্যে পাস পাবেন গত বছর ১৩ ডিসেম্বর মেসির ‘GOAT’ সফরের টিকিট কেনা দর্শকরা। ২২ হাজার ফ্রি পাস দেওয়ার ঘোষণা ভারত-ব্রাজ়িল ম্যাচের পরই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ বার জানা গেল সেই পাস পেতে কী করতে হবে, কী কী নথি প্রয়োজন এবং কবে, কোথা থেকে সেই পাস সংগ্রহ করা যাবে।