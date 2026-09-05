/LIVE Update: তোলাবাজিতে ধৃত তৃণমূল নেতাকে নিয়ে পুনর্নির্মাণ! হাতজোড় করে রাস্তায় ঘোরাল পুলিস

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ডায়মন্ড হারবারে পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার, মৃত শ্রমিকের নাম মাতিবুল ফকির। বেশ কয়েকদিন আগে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে স্বামী স্ত্রী কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজে যায়। গত শুক্রবার দিন সন্ধ্যায় বাজার করে ফেরার পথে একটি ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি মারা যায় বলে জানা যায়। রাতে বাড়িতে মৃত্যুর খবর যায়, কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। কীভাবে মৃতদেহ আনবে সেই নিয়ে চিন্তায় পরিবারের লোকজন। টাকার অভাবে মৃতদেহ আনতে পারছে না বলে পরিবারের দাবি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে কাতর আবেদন করেন যাতে মৃতদেহ আনা যায় তার ব্যবস্থার জন্য।
শিক্ষক দিবসের দিনেই বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি পড়ে রইল জঙ্গল-ঝোপের মধ্যে! বারুইপুর মহকুমা শাসকের দফতর এবং বারুইপুর পুরসভার ঢিল ছোড়া দূরত্বে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানে এমনই ছবি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, উদ্যানের ভিতরে থাকা বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তুলে পাশের জঙ্গল-ঝোপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক দিবসের দিনেই এমন ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকার মানুষের মধ্যে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কে বা কারা এই কাজ করল? উদ্যানের পাশ দিয়ে প্রতিদিন অগণিত মানুষ যাতায়াত করলেও বিষয়টি নিয়ে কেন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গোটা ঘটনায় কার্যত উদাসীন বারুইপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এই বিদ্যাসাগর মূর্তিটির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোজাফফর আহমেদ। শিশুদের বিনোদনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এই পার্ক। কিন্তু সেই পার্কেই আজ বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে বিদ্যাসাগরের মূর্তি। শিক্ষক দিবসের দিনে বিদ্যাসাগরের এমন অবমাননাকর ছবি সামনে আসায় ক্ষোভে সরব এলাকার বাসিন্দারা। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তির সঙ্গে এমন আচরণ কীভাবে হল, আর এর পিছনে কারা রয়েছে—তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত মূর্তিটি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
সোনারপুরে তৃণমূল নেতার গাড়ি আটকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রাতে বাড়ি ফেরার পথে কালিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা মাধবচন্দ্র মণ্ডলের গাড়ি আটকানো হয়। বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ তুলে তাঁকে নানা প্রশ্ন করা হয় বলে দাবি মাধববাবুর। মাধবচন্দ্র মণ্ডলের অভিযোগ, সেই সময় তাঁর দিকে পিছন থেকে ডিম ও ইট ছোড়া হয়। এমনকি তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।
আজ শনিবারও ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে না বলেই জানিয়ে দিল পূর্ব রেল। তারা জানিয়েছে আজ ট্রেন চলবে শুধু আপ লাইনে। ডাউন লাইনে বন্ধই থাকবে ট্রেন চলাচল। পূর্ব রেল জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ফেরার ট্রেনগুলিই শনিবার বাতিল থাকবে।
ঢাকুরিয়ার একটি সুইমিং ক্লাবে সাঁতার শিখতে গিয়ে মৃত্যু হল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের। শুক্রবার বিকেল ৪ টের ব্যাচে সাঁতার শিখতে এসেছিল ওই এলাকার বাসিন্দা সরিপ ঘোষ (১৬)। তার পরেই রহস্যজনক ভাবে সুইমিং পুল থেকে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
পুলিস প্রশাসনের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাড়া লড়াইয়ের আয়োজন পুরুলিয়ার বরাবাজারের লাকা গ্রামে। গতকাল বিকেলে খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিসের সঙ্গে জনতার সঙ্গে বচসা বাঁধে। পুলিসকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পাথরের আঘাতে বেশ কয়েকজন পুলিসকর্মী আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। বিশাল পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে বরাবাজার থানার পুলিস।
মগরাহাট-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা তৌসিফ আহমেদ মোল্লা ওরফে বাচ্চুকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিস। গতকাল সন্ধ্যায় উস্তি, দেউলা-সহ স্থানীয় বিভিন্ন এলাকায় তাঁকে নিয়ে যায় পুলিস। সেই সময় বাচ্চুকে হাত জোড় করে থাকতে দেখা যায়। গত সোমবার রাতে তোলাবাজির অভিযোগে বাচ্চুকে গ্রেফতার করে উস্তি থানার পুলিস। এরপর পুলিস হেফাজতে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ন’ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে ওয়ান শটার, ৭ এমএম এবং ৯ এমএম পিস্তল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজ শনিবারও ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে না বলেই জানিয়ে দিল পূর্ব রেল। তারা জানিয়েছে আজ ট্রেন চলবে শুধু আপ লাইনে। ডাউন লাইনে বন্ধই থাকবে ট্রেন চলাচল।
একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে রাজস্থান থেকে মনিপুর পর্যন্ত এটি ঝাড়খন্ড উত্তরবঙ্গ এবং আসামের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে দমকা বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। মূলত দার্জিলিং থেকে কোচবিহার এই ওপরের পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। আজ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES