Breaking News LIVE Update: ভোটার তালিকা ফ্রিজ হওয়ার শেষ দিন: বিবেচনাধীন ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী? সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে রাজ্য

6 April 2026, 12:15 PM
Kolkata Metro: ফের মেট্রো লাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ কলকাতার এম জি রোড (M. G. Road) মেট্রো স্টেশনে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার চেষ্টার জেরে দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত রইল ব্লু-লাইনের পরিষেবা। ঘটনার জেরে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী লাইনে ট্রেনের চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মেট্রো রেলের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করার পর, দুপুর ১২টা ৫ মিনিট থেকে পুনরায় পুরো ব্লু-লাইন জুড়েই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। হঠাৎ এই বিভ্রাটের কারণে অফিস টাইমে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়, তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।
Fire Incident: পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারের বাগরাবাদ এলাকায় হলদিয়া-মেছেদা জাতীয় সড়কের ধারে কয়েকটি দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পাশের একাধিক দোকান ঘরে। একটি গোডাউনে বিপুল পরিমাণ পেট্রোল ও ডিজেল মজুদ থাকায় আগুন আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে দুটি দমকলের ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালালেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
Purba Bardhaman: সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬ টি কেন্দ্রেই মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বামফ্রন্ট প্রার্থীরা। বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিএমের ৮জন প্রার্থী, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের ১ জন প্রার্থী এদিন মনোনয়ন জমা দেন বর্ধমানে। পার্কাস রোডের সিপিএমের জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল করে তারা আসেন। মিছিলে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, বর্ষীয়ান নেতা অরিন্দম কোনার প্রমুখ। এদিন বর্ধমান দক্ষিণসহ ৯ টি কেন্দ্রের প্রার্থীরা নির্ধারিত নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে মনোনয়নপত্র পেশ করেন। কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় জমা দেন বাকি বামফ্রন্ট প্রার্থীরা।
West Bengal Assembly Election 2026: অনেক বাঁধা বিপত্তি কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিতে সমর্থ হলেন স্বপ্না বর্মন। সোমবার জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের দপ্তরে এসে মনোনয়নপত্র পেশ করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা তিনটি বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর কৃষ্ণ দাস। প্রার্থী স্বপ্না বর্মন ভ্রামরীদেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য সরাসরি চলে আসেন জেলাশাসকের দফতরে। সমস্ত বাঁধা বিপত্তি কেটে যাওয়ায় জয়ের ব্যাপারে এবার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না। তিনি বলেন, অনেক ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছি।
6 April 2026, 09:00 AM
SIR in Bengal: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ। একই সঙ্গে আজ রাত বারোটায় ফ্রিজ হয়ে যাবে ভোটার তালিকা। এর ফলে অ্যাডজুডিকেশন প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়া বহু ভোটার কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে। যারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছিলেন, তাদের ট্রাইবুন্যালে আবেদন করার সুযোগ থাকলেও এখনও পর্যন্ত সেই ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে কোনও নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত না হলে, অন্তত এই দফার নির্বাচনে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, আজকের মধ্যে নাম না উঠলে এই নির্বাচনে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও ভোটের পর প্রকৃত বা ‘জেনুইন’ ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও তাৎক্ষণিকভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিয়ে। ট্রাইবুন্যাল গঠন ও নিষ্পত্তির বিলম্বের দায় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দিকেই উঠছে
West Bengal Assembly Election 2026: দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন কালীঘাটে ১৫ দিন পড়ে থাকার প্রত্যুত্তরে সেখানে কালীঘাটের সকল বাড়ির নর্দমা এবং চৌবাচ্চা পরিষ্কার করবেন, দুর্গাপুরে এক জনসভায় যোগ দিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এক হাত নিলেন রাজ্য তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। তিনি আরও বলেন, ইডি দিয়ে হারাতে পারছেন না, সিবিআই দিয়ে হারাতে পাচ্ছেন না, বন্ধু নির্বাচন কমিশনকে দিয়েও হারাতে পাচ্ছেন না। তাই এখন অন্যরকম ফন্দি আঁটছে। কিন্তু বাংলার মানুষ বাংলার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই করছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, "বিজেপির নেতারা যদি বাড়িতে গিয়ে বলে আপনাদের ৩০০০ টাকা অন্নপূর্ণা ভান্ডার দেব। তখন আপনারা বলবেন আগে দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দিন। সেই টাকা নিয়ে আপনারা ভোটের দিন রবিবার বাজারে যাবেন এবং কচি পাঠার মাংস কিনে নিয়ে এসে খেয়ে মনকে শান্তি করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে জোড়া ফুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে বাড়ি চলে আসবেন।" রবিবার বিকেলের এই জনসভা হয় দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত ও দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শিবদাসন দাশু, জেলার যুব সভাপতি পার্থ দেওয়াসী সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা।
Supreme Court: আজ সুপ্রিম কোর্টের দিকে নজর সবার। প্রথম দফায় ভোটার তালিকা আজ ফ্রিজ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নির্ধারণ করবে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে মালদার কালিয়াচকের ঘটনায় NIA তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আজ জমা পড়বে সুপ্রিম কোর্টে। ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজি, মালদার জেলাশাসক এবং পুলিস সুপার। জুডিশিয়াল আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় আগেই হস্তক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আজ নতুন কোনো নির্দেশ আসে কিনা সেদিকে নজর রয়েছে সবার। বিকেল ৪টেয় প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে হবে শুনানি।