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Live Updates: কালিয়াচকে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি, ঝলসে গেল ৪ নাবালক

Breaking News LIVE Update:  অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রা মামলা নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন,  চিকিৎসার জন্য আপনি বিদেশে যান? নাকি অন্য কোনো কারণে বিদেশে যান?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:24 AM IST
Live Updates: কালিয়াচকে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি, ঝলসে গেল ৪ নাবালক
06 August 2026 08:30 AM (IST)

Debra Death: চাষের জমিতেই মৃত্যু

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ রূপের সাক্ষী থাকল ডেবরা। ডেবরায় মাঠে চাষের কাজ করতে গিয়ে বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন দুই মহিলা। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। বুধবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের রাধামোহনপুর ১১/২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রেলস্টেশন সংলগ্ন রায়পুকুর এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো কয়েকজন মহিলা মাঠে কৃষিকাজে ব্যস্ত ছিলেন। বিকেলের দিকে আচমকাই কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া, প্রবল বৃষ্টি এবং বজ্রপাত। পরিস্থিতি বুঝে সকলে দ্রুত বাড়ি ফেরার চেষ্টা করলেও, প্রকৃতির নির্মম আঘাত থেকে রক্ষা পাননি তাঁরা। একটি শক্তিশালী বজ্রপাত সরাসরি তাঁদের উপর আছড়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই মহিলার। গুরুতর আহত হন আরও তিনজন।

06 August 2026 08:15 AM (IST)

Sabyasachi Dutta:তোলাবাজি মামলায় সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে ১৭০০ পাতার...

Sabyasachi Dutta:তোলাবাজি মামলায় সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে ১৭০০ পাতার চার্জশিট

প্রতারণা ও তোলাবাজির অভিযোগে দায়ের হওয়া চাঞ্চল্যকর মামলায় বারাসত আদালতে মূল অভিযুক্ত সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল তদন্তকারী সংস্থা। ৫৭ দিনের মাথায় জমা পড়া প্রায় ১৭০০ পাতার এই চার্জশিটে ৪১ জন সাক্ষীর উল্লেখ রয়েছে। মামলার শুনানিতে আদালত সব্যসাচী দত্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁকে আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

অন্যদিকে, এই একই মামলায় অভিযুক্ত বিদ্যুৎ গাঙ্গুলীর শারীরিক অবস্থা ও বয়সের বিষয়টি বিবেচনা করে আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে বারাসাত আদালত।
তদন্তকারী পক্ষ ও আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, চার্জশিটে প্রধানত তোলাবাজি (Extortion) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের (Prevention of Corruption Act) ১২ ও ১৩ নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। পদাধিকারবলে অবৈধভাবে সম্পত্তি অর্জনের (Illegal Enrichment) অভিযোগও তোলা হয়েছে।
আইনজীবী জানান, ভয়েস স্যাম্পল টেস্টের মাধ্যমে তোলাবাজির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মূল অভিযুক্তের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং তা মিলেছে।
অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থ/সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ভুক্তভোগীদের (Victims) মধ্যে ফেরত দেওয়ার জন্য নতুন আইনের (BNS 107) সাহায্য নিয়ে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে। অভিযোগকারীদের মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।
জামিনের বিরোধিতা প্রসঙ্গে জানানো হয়, মূল অভিযোগকারীকে উড়ো চিঠি পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি জামিনে মুক্ত হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত বা ভয় দেখানোর তীব্র আশঙ্কা রয়েছে।
আগামী ১৭ আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এবং বিচার প্রক্রিয়ার দ্রুত নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।

06 August 2026 08:15 AM (IST)

Dilip Ghosh on Abhishek: চিকিত্সার জন্য নাকি অন্য কারণে বিদেশে...

Dilip Ghosh on Abhishek: চিকিত্সার জন্য নাকি অন্য কারণে বিদেশে

 অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রা মামলা নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন,  চিকিৎসার জন্য আপনি বিদেশে যান? নাকি অন্য কোনো কারণে বিদেশে যান? এরকম আরো একজন আছে (রাহুল গান্ধীর দিকে ইঙ্গিত) প্রায়শই বিদেশে চলে যান। আর যদি সত্যিই চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চান তাহলে ডাক্তাররা লিখে দেবেন। আদালত বিবেচনা করবে। কিন্তু ভারতে হাসপাতাল ভালো নয় ডাক্তার ভালো নয়, আমার মনে হয় না এই ধারণা ঠিক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ আমাদের দেশে চিকিৎসা করাতে আসেন। আমার দেশের কোটি কোটি মানুষ এখানে চিকিৎসা করিয়েই সুস্থ আছেন।

 

06 August 2026 08:00 AM (IST)

Loud Speaker: মাইকে আজান...

Loud Speaker: মাইকে আজান

গতকাল রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় মসজিদ থেকে মাইক খোলা নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এনিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, সব জায়গায় মাইক লাগানোর অনুমতি নেই। ধর্মাচরণ যখন শুরু হয়েছিল তখন কি পৃথিবীতে মাইক ছিল? তাহলে মাইকের ব্যবহার কেন? অন্যের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য সাউন্ড কন্ট্রোলে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে জোর করে কিছু করানোর দরকার নেই।

 

 

06 August 2026 08:00 AM (IST)

Kaliachak Blast: বিস্ফোরণে কাঁপল কালিয়াচক...

Kaliachak Blast: বিস্ফোরণে কাঁপল কালিয়াচক

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মালদা কালিয়াচক। আহত একই পরিবারের চারজন নাবালক-সহ সাতজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত্রে। কালিয়াচকের সুজাপুর বালুপুর বাগানবাড়ি এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়ি বিস্ফোরণ কেঁপে ওঠে। বিস্ফোরণ থেকেই আগুনে ঝলসে গুরুতর জখম হল ৪ নাবালক সহ মোট সাতজন। স্থানীয়রা আহতদের প্রথমে সুজাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তারপর রাতেই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই কালিচক থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও স্থানীয়দের দাবি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনায় ঘটেছে। আর তাতেই আহত হয়েছে সাত জন। শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিস সূত্রে জানা গেছে আখিরুল ইসললের বাড়িতেই এই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের এতটাই তীব্রতা ছিল আশেপাশের টালির বাড়ি গুলো কেঁপে ওঠে। পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে এই বিস্ফোরণের কারণটি খতিয়ে দেখছে। রান্নার গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ না কি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করে খতিয়ে দেখছে পুলিস। 

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TAGS:
live blog
Zee 24 Ghanta
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About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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