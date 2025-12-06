Breaking News LIVE Update: আজই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের শিলান্যাস

6 December 2025, 09:00 AM
Humayun Kabir Babri Masjid: যেখান থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে শিলান্যাস সেই এলাকার আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব হরিহরপাড়া থানার আইসির। তিনি ভোর থেকে স্পটে। সঙ্গে পুলিশের বিশাল বাহিনী। গোটা রেজিনগর এলাকা ৮ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি সেক্টরে একজন করে ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিয়ারিক। সৌদি আরব থেকে এক ধর্মগুরুর আসার কথা। ১২ টায় অনুষ্ঠান শুরু।
Primary Case Update: প্রাইমারি মামলায় ক্যভিয়েট ফাইল হল সুপ্রিম কোর্টে। চাকরিরত শিক্ষকদের তরফ থেকে ফাইল করা হয়েছে ক্যভিয়েট।
তাদের অনুপস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে কোন মামলার যাতে শুনানি না হয়।
Purulia mid-day meal: পুরুলিয়া: মিড-ডে-মিলের পরিবর্তে পড়ুয়াদের বিস্কুটের প্যাকেট কিম্বা কাঁচা বা সেদ্ধ ডিম দেওয়ার অভিযোগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে । ঘটনা পুরুলিয়ার ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের তুলিন নিউ ইউনিট প্রাইমারি স্কুলের। বিদ্যালয়ে রয়েছে ১৪০ জন পড়ুয়া এবং ২ জন শিক্ষক । এর মধ্যে মিড-ডে-মিলের দায়িত্বে থাকা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক SIR এর কাজে ব্যস্ত । একজন শিক্ষককে দিয়েই চলছে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। অভিভাবক থেকে পড়ুয়াদের অভিযোগ, গত প্রায় এক সপ্তাহের বেশি দিন ধরে বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিলের রান্না হয়নি । ছেলেমেয়েদের বিস্কুটের প্যাকেট কিম্বা কাঁচা বা সেদ্ধ ডিম দেওয়া হয় । রান্নার দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জানান, কিছুদিন ধরে রান্না করতে বিদ্যালয়ে যাইনি । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক । তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে নিয়মিত মিড-ডে-মিলের রান্না হয় ।
BJP: শক্তি বাড়ল বিজেপির। কোচবিহার জেলার জলপাইগুড়ি জেলা লাগোয়া হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ অঞ্চলে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান। বিজেকোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ অঞ্চলে তৃনমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করলেন ১২ টি পরিবার। নবাগত কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়, মেখলিগঞ্জ 3 নং মন্ডলের সভাপতি পীযূষ কান্তি রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
Birbhum TMC worker murder: বীরভূমে কাজল-কেষ্ট দ্বন্দ্বে খুন তৃণমূল কর্মী।মৃতের নাম রাজবিহারী সর্দার। মৃতের ছেলে মানব সর্দার সহ জখম দু'জন ভর্তি আছেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মৃতের ছেলে মানব সর্দার বলেন, বুথ সভাপতি বুদ্ধদেব মেটের নেতৃত্বে তাঁর বাবাকে মারধর করা হয়। নবান্ন উৎসবের চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করেই অশান্তি শুরু হয় বীরভূমের নানুর থানার পাতিসাড়া গ্রামে। রাজবিহারী সর্দারের মৃত্যু হয়। মৃতের ছেলে মানব সর্দার, সুকুমার মেটে ও ঢোলা মেটে নামে তিন জন জখম হন। নিহত রাজবিহারী সর্দারের পরিবারের দাবি, তাঁরা তৃণমূল জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের সঙ্গে দল করেন বলে তাদের উপর পরিকল্পনা করে আক্রমণ করা হয়েছে। লাঠি ও রড নিয়ে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী কেরিম খার সঙ্গে দল করে পাতিসাড়া গ্রামের বুথ সভাপতি বুদ্ধদেব মেটে। শুক্রবার সন্ধ্যায় তার ঘরের সামনে রাজ বিহারী সর্দারের উপর হামলা চালায়।