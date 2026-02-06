Breaking News LIVE Update: আরজিকর দুর্নীতির মামলায় প্রথম চার্জশিট পেশ ইডির!

6 February 2026, 11:15 AM
Howrah Municipal: হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড বাড়ানো হচ্ছে। ৫০ থেকে ওয়ার্ড বেড়ে হচ্ছে ৬৬। যদিও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন বাকি দীর্ঘ দিন।
R G Kar Hospital: আরজিকর দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট পেশ ইডির। ইডি আদালতে চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় সংস্থা। প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ, ব্যবসায়ী সুমন হাজরা, বিপ্লব সিংহের ও হাজরা মেডিক্যালের নামে চার্জশিট।
SIR in Bengal: ১০ তারিখের মধ্যে সমস্ত ফাইনাল চেক করে, ১৪ তারিখেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন।
Elephant Attack: রাত্রে চন্দ্রকোণা শহরের ঠাকুরবাড়ি বাজার টাউন ক্লাবের মাঠে চলে আসে দুটি দলছুট হাতি।পুর শহরে হাতির প্রবেশে বেঁধে যায় হলুস্থুল কাণ্ড। বাড়ির উঠান অবধি হাতি পৌঁছে গিয়ে ভাঙল বাড়ির এজবেস্টার।হাতির ভয়ে পালাতে গিয়ে পড়ে চোট পেয়েছে বেশ কয়েকজন।
Robbery: ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীরা লক্ষাধিক টাকা সহ ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দিল। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ঝিকরা কামারশাল, স্টোর সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, সাতগেছিয়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা থেকে কৃষি ঋণ পরিশোধ করার উদ্দ্যেশে সোমেশ্বর পাল ও মানিক চ্যাটার্জী নামে দুই কৃষক ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন। আসার পথে মন্তেশ্বর মেমারি রোডে এই ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে। সোমেশ্বর পাল ও মানিক চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, তারা দুজন মিলে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সাতগেছিয়া থেকে মোটরসাইকেলে করে মন্তেশ্বর থানার অধীনে মধ্যমগ্রাম অর্থাৎ মাঝের গ্রামে বাড়ি ফিরছিলেন।
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। প্রায় আড়াই মাস পর বোর্ড মিটিং হলেও বৈঠকে যোগ দেননি ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো। অনুপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালও। ফলে পুরসভার অন্দরে চাপানউতোর চরমে উঠেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সন্দীপ মাহাতো বলেন, তাঁকে কোনো দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, তাই বৈঠকে গিয়ে তাঁর করণীয় কী তা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি জানান, তিনি কাজেই বিশ্বাসী এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ২৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি দাবি করেন। বাকি দু’জন কেন আসেননি, তা তাঁর জানা নেই।
Asha Worker Protest: আশা কর্মীদের স্বাস্থ্য ভবনের কর্মসূচি ঘিরে আগের বারের অভিজ্ঞতা থেকে বাড়তি তৎপর পুলিস। সকালেই স্বাস্থ্য ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ি। দুদিকের রাস্তা সিল। শুধু স্বাস্থ্য ভবনের কর্মী এবং আধিকারীদের যাতায়াতের জন্য রাস্তার একটা অংশ খালি রাখা হয়েছে। সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ সেটাও সিল করে দেওয়া হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
Kolkata: কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও বড় গড়িয়া নবদুর্গা পুজা কমিটির অফিসে চাঞ্চল্যকর ভাঙচুরের ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা এলাকায়। অভিযোগ, সাত সকালে অফিসে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। পুজা কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, অফিসের আলমারি ভেঙে নগদ টাকা লোপাট করা হয়েছে। শুধু ভাঙচুরই নয়, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে অমিত গাঙ্গুলির বিরুদ্ধে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অমিত গাঙ্গুলি। একই সুরে অভিযোগ মানতে নারাজ তাঁর সহযোগী সন্দীপ প্রামানিকও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গড়িয়া নবদুর্গা পুজা কমিটির পক্ষ থেকে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
Sikkim Earthquake: সিকিমে গত কয়েক ঘণ্টায় দফায় দফায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। অন্তত আট থেকে ১০ বার কম্পনে কেঁপে উঠেছে সিকিমের একাধিক এলাকা। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরপর কম্পন অনুভূত হয় সিকিমে। কেঁপে ওঠে নেপাল, চিনও। দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এই কম্পন অনুভূত হয়। ভোর ৬টা পর্যন্ত অন্তত আরও ৫-৬টি ছোট আকারের আফটারশক রেকর্ড করা হয়েছে।