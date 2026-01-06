Breaking News LIVE Update: ছাব্বিশের ভোটে অতিরিক্ত বাহিনী? ফের বৈঠক নির্বাচন কমিশনে...

6 January 2026, 09:00 AM
SIR in Bengal: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়ায় মানুষের হেনস্থা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। আজ সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়টি জরুরী শুনানির আবেদন জানানো হবে। সেক্ষেত্রে এই মামলা আলাদা করে শুনানি হবে, না কি মূল মামলার সঙ্গে শুনবে শীর্ষ আদালত তা স্পষ্ট হতে পারে আজ।
C V Ananda Bose: বন্দে মাতরম গানটা হচ্ছে দেশের সম্পদ। এই গান গানের উৎপত্তিস্থল এরাজ্যই। এই গানের উদযাপনের ক্ষেত্রে তাই রাজ্য সরকার এবং এ রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকের শিহরিত হওয়া উচিত। এমনটাই মনে করেন রাজ্যপাল। গতকালের মত আজও বন্দেমাতরমের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজভবন এবং ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক এর পক্ষ থেকে। আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বন্দাতরমের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে বক্তব্য রাখবেন রাজ্যপাল। এছাড়া একাধিক আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও পারফর্ম করবেন।
Abhishek Banerjee: আজ বীরভূমে রাজনৈতিক সভা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের। রামপুরহাটে সভা করবেন অভিষেক। রামপুরহাটের সোনালি খাতুনকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করেছিল কেন্দ্র। আদালতের হস্তক্ষেপে তাকে ভারতে ফেরত আনা হয়।
তৃণমূলের অভিযোগ বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশী সন্দেহে আটক ও মারধর করা হচ্ছে। সোনালী খাতুনের রামপুরহাটেই তাই বিজেপিকে আক্রমণ করতে এই সভা। লোকসভা ভোটে এই জেলার দুই আসনেই জয় পেয়েছে তৃণমূল। কোর কমিটিকে দিয়েই জেলায় যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা হয়। মাঝে মধ্যে অনুব্রত-কেষ্ট দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা হলেও, শাসক দল মনে করে এই জেলায় তাদের সংগঠন ভালো। তবে বেশ কয়েকটি বিধানসভার পুর অঞ্চল নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই অব্যাহত। সেই আবহেই আজ প্রাক নির্বাচনী সভায় রামপুরহাটে যোগ দিচ্ছেন অভিষেক।
Bengal BJP: নির্বাচনের আগে মেদিনীপুরে শক্তি বাড়াচ্ছে বিজেপি। দায়িত্ব পেয়েই ফুল ফর্মে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষের হাত ধরে ৫০ পরিবারের বিজেপি যোগ। মেদিনীপুরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৫০ পরিবারের দলবদল।
Weather Update: হিমশীতল ঠাণ্ডায় থরহরিকম্প বাংলা। সক্রিয় শৈত্য বলয় পাহাড়ি। ৮ জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা। আজ মরশুমের শীতলতম দিন। চলতি মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়। কলকাতার রাতের তাপমাত্রা নামল ১০ এর ঘরে।উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘন কুয়াশা। মুর্শিদাবাদ-বীরভূম ঢাকবে কুয়াশায়। কুয়াশা বাড়বে উপকূলবর্তী এলাকায়।
Bangladesh: নৈরাজ্য়ের বাংলাদেশে পরপর হিন্দু নিধন। সোমবার রাতে ফের হিন্দু যুবককে খুন। ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানো হল দোকানদারকে। বাংলাদেশের নরসিংদীর চরসিন্দুর বাজারে খুন। মৃত দোকানদার মনি চক্রবর্তী। আর কবে লজ্জা পাবেন মহম্মদ ইউনূস?
WB Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটে কত পুলিস দেবে রাজ্য? মোতায়েন হবে কত কেন্দ্রীয় বাহিনী? রাজ্যে মোট কত স্পর্শকাতর বুথ? আজ ফের বৈঠক নির্বাচন কমিশনে। বাংলায় এবার কী ২ দফায় ভোট? বাংলার ভোটে বিহারের ব্লু-প্রিন্ট? দফা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কমিশনে: সূত্র। ছাব্বিশের ভোটে অতিরিক্ত বাহিনী?