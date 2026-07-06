/LIVE Update: সুখেন্দু-সুস্মিতাদের ইস্তফায় শূন্য পদ! ২৪ জুলাই বাংলায় রাজ্যসভার ৩ আসনে উপনির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শূন্য রাজ্যসভা আসনে আগামী ২৪ জুলাই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক-এর পদত্যাগের ফলে আসনগুলি শূন্য হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী, ৭ জুলাই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ১৪ জুলাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন, ১৫ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই এবং ১৭ জুলাই প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। ভোটগ্রহণ হবে ২৪ জুলাই সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। একই দিন বিকেল ৫টা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী! সেজে উঠছে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন, সোমেই কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রথম জন্মতিথিকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে গেরুয়া শিবির। দলের রাজ্য কার্যালয় ৬ নম্বর মুরলিধর লেনকে আলো ও ফুলে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেজে উঠছে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন। ১৯০১ সালে এই স্কুলেই ভরতি হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ এবং ১৯১৭ সালে এখান থেকেই স্কলারশিপ-সহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তাঁর পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এই স্কুলের পরিচালন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী সোমবার পা রাখতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই হাইপ্রোফাইল সফরকে কেন্দ্র করে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার তরফে চত্বর সাফাই, ফুটপাতের রেলিং রং করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলির দ্রুত মেরামতির কাজ শেষের পথে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক বিশিষ্টজনের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। জরাজীর্ণ স্কুল ভবনের ছাদ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যাগুলো কাটাতে এই ভিআইপি সফরের পর রাজ্য সরকারি অনুদান মিলবে বলে আশা করছেন শিক্ষকেরা।
তারাতলা ঘটনার পর বিপদে পড়তে চলেছে রাজ্যের একাধিক নির্মীয়মান বিল্ডিং। বিপদে পড়তে চলেছে প্রোমোটাররা? পশ্চিমবঙ্গ রিয়েল এস্টেট বিধিমালা অনুযায়ী যারা বিল্ডিং বানা তৈরি করছেন না, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত মামলা শুরু করা এবং প্রযোজ্য জরিমানা ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা।।
পুরনো অফিসারদের অনেককে বারুইপুরের আসার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আগের পুলিস সুপার পলাশ ঢালি, এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস সহ আরও অনেককে এরা তৃণমূল সরকারের সময় জয়মগর নাবালিকা ধর্ষণ ও মামলা সামলেছিল। ওই মামলায় ফাঁসির অর্ডার হয়।
সরকারি প্রকল্পের টাকায় তৃণমূলের প্রধানের বাড়িতে ফার্মহাউস ! প্রধানের ছেলে ঠিকাদার,স্বজনপোষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য মালদার মালিওর–১ পঞ্চায়েত, প্রধানের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মালিওরে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোসাম্মৎ সেতারা খাতুন এবং তাঁর স্বামী আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে। তৃণমূল পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা শাসকের কাছেও। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি এলাকার একাংশ বাসিন্দা।
উত্তরের জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে তিস্তা পাড়ের শহর থেকে গ্রাম জেলা জুড়েই জনপদে ধ্বনিত হল শ্যামা প্রসাদ অমর রহে। বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর জেলা জুড়েই বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রথম ঘটা করে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়কগন।
তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন কোন পথে? দলের নাম, প্রতীক, এবং বিপুল অংকের তহবিলের আসল মালিক কে বা কারা? সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূলের দুই পক্ষ। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে তাঁর দলেরই নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশন আজ উভয়পক্ষকে তাদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। সূত্রের খবর, দু-পক্ষই আজ নিজেদের পক্ষে দলের মালিকানা দাবি করে চিঠি দিতে চলেছে। এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষের কয়েকজন নেতা আজ দুপুর সাড়ে বারোটায় দেখা করবেন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে। অপরপক্ষ আগেই দেখা করেছে। আজ তাঁদের পক্ষেও কোনো একজন নিজেদের বক্তব্য লিখিত আকারে জমা দিতে পারে কমিশনে।
আজ সোমবার অতিভারি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা উপকূল এবং পশ্চিমের কিছু জেলায়। আজ থেকেই আবার ভারী বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরেও। বৃহস্পতিবারে অতি প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা উত্তরবঙ্গে।
বাংলায় সরকার পরিবর্তনের পর গ্রামীণ কর্মসংস্থানে নতুন উদ্যোগ হিসেবে MGNREGS-এর পরিবর্তে VBG RAM G প্রকল্পের আওতায় ১২৫ দিনের কাজ চালুর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই ঘোষণার পর থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জব কার্ডধারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে নিজের নাম তালিকায় রয়েছে কিনা, আধার ও ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য সঠিক আছে কি না এবং কবে থেকে কাজ শুরু হবে এই সব তথ্য জানতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন উপভোক্তারা। এর জেরে অন্যান্য ব্লকের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসে কার্যত উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মীদেরও অতিরিক্ত চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে।জলপাইগুড়ি সদর ব্লক প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, জেলার ২৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধাপে ধাপে কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
বারুইপুরের ঘটনায় আটক আরও দুই। খুন ও পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। আরও একজন গ্রেফতার বারুইপুর ঘটনায়। এই নিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিস। বারুইপুরের ঘটনায় রাতভর অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করল বারুইপুর থানার পুলিস।
আরজিকর মামলা তিন আইপিএসের সাসপেনশনের মেয়াদ আরও চার মাস বাড়ানো হল। বিনীত গোয়েল , ইন্দিরা মুখার্জি ও অভিষেক গুপ্তার সাসপেনশনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই আরজিকর মামলায় সিবিআইয়ের সিটের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি পড়তে হয়েছে তিনজনকে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন কোন পথে? দলের নাম, প্রতীক, এবং বিপুল অংকের তহবিলের আসল মালিক কে বা কারা? সিদ্ধান্ত নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূলের দুই পক্ষ। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে তাঁর দলেরই নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশন আজ উভয়পক্ষকে তাদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। সূত্রের খবর, দু-পক্ষই আজ নিজেদের পক্ষে দলের মালিকানা দাবি করে চিঠি দিতে চলেছে। এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষের কয়েকজন নেতা আজ দুপুর সাড়ে বারোটায় দেখা করবেন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে। অপরপক্ষ আগেই দেখা করেছে। আজ তাঁদের পক্ষেও কোনো একজন নিজেদের বক্তব্য লিখিত আকারে জমা দিতে পারে কমিশনে।
আজ সোমবার অতিভারি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা উপকূল এবং পশ্চিমের কিছু জেলায়। আজ থেকেই আবার ভারী বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরেও। বৃহস্পতিবারে অতি প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা উত্তরবঙ্গে।
অন্যদিকে, আরও একজন গ্রেফতার বারুইপুর ঘটনায়। এই নিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিস। এছাড়া তিনজন আটক।
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