English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News LIVE Update: নতজানু হওয়া দূরের কথা, আরও আগ্রাসী মনোভাব ব্যক্ত করল ইরান...

Breaking News LIVE Update: নতজানু হওয়া দূরের কথা, আরও আগ্রাসী মনোভাব ব্যক্ত করল ইরান...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Friday, March 6, 2026 - 09:13
Comments |
Breaking News LIVE Update: নতজানু হওয়া দূরের কথা, আরও আগ্রাসী মনোভাব ব্যক্ত করল ইরান...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

6 March 2026, 09:15 AM

Sodepur ATM Loot: সোদপুর কালিতলা এলাকায় তিনজন দুষ্কৃতী বাইকে করে আসে। তারপর এলাকার একটি সরকারি ব্যাংকের এটিএমে তারা ঢোকে। এটিএম এর লকার ভেঙে ভেতর থেকে টাকা লুট করার চেষ্টা করে। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি দেখে ফেলে। চিৎকার চেঁচামেচি করাতে অন্যান্য বাসিন্দারা ছুটে আসে। এসে তিনজনের মধ্যে একজন দুস্কৃতিকে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ঘোলা থানার পুলিস। ঘোলা থানার পুলিসের হাত থেকে দুষ্কৃতীকে ছিনিয়ে ব্যাপক গণপ্রহার এলাকার মানুষজনদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। জনরোষের মাঝখান থেকে দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ঘোলা থানার পুলিস। 

6 March 2026, 08:30 AM

Andul Cinema Hall Incident: হাওড়ার সাঁকরাইলের আন্দুলে সিনেমা হলে যুগলের কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তরুণ ও তরুণী দু'জনেরই মৃত্যু হলো। বুধবার প্রথমে চৈতালী নস্করের মৃত্যু হয়। কয়েক ঘণ্টা পর মৃত্যু হয় শুভজিত সাঁতরা ওরফে সূর্য'র। মৃত তরুণ এবং তরুণী দু'জনেরই বাড়ি ডোমজুড়ের লক্ষণপুর গ্রামে। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

6 March 2026, 08:30 AM

Jalpaiguri: ৫০৩ কোটি টাকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেজ করা হল জলপাইগুড়ি পুরসভায়। তবে বাজেট পেশের সময় উপস্থিত ছিলেন না বিরোধী দলের পুর প্রতিনিধি তথা ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অম্লান মুন্সি। ছিলেন না প্রাক্তন পুরপ্রধান পাপিয়া পালও।  জলপাইগুড়ি পুরসভা বাজেটে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে  বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়া হয়েছে পরে জানান চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, এছাড়া জোর দেওয়া হচ্ছে পুরসভার আয় বাড়ানোর জন্য।

 

6 March 2026, 08:30 AM

Road Accident: বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ ময়নাগুড়ি থেকে মালবাজারগামী একটি ছোট চারচাকা গাড়ি মৌলানি গেট সংলগ্ন ফ্লাইওভারের উপর  নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জোরে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা চালকসহ মোট তিনজন গুরুতর আহত হন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। 

6 March 2026, 08:30 AM

Iran-Israel War: ওমান উপসাগরে তেলের ট্যাঙ্কারে আক্রমণ। হামলায় নিহত ২ ভারতীয়। ইরান এবং ইজরায়েল ও আমেরিকার মধ্যে অশান্তি ক্রমশ বাড়ছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এবার মিলল দুঃসংবাদ। বিহারের ক্যাপ্টেন আশিস কুমার এবং রাজস্থানের দলিপ সিং ছিলেন ওই তেলের ট্যাঙ্কারের ক্রু সদস্য। বিভিন্ন ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।    

6 March 2026, 08:30 AM

Donald Trump: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তাকে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত থাকতে হবে। অন্যথায় ইরান যদি যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে নতুন নেতা নির্বাচনের চেষ্টা করে, তাহলে তা ‘সময় অপচয়’ হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছেলে মুজতবা খামেনিকে সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত একেবারেই মেনে নেওয়া হবেনা। তাকে বাদ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তিনি মানবেন না বলেও জানান ট্রাম্প।

6 March 2026, 08:30 AM

Russia Oil: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট টুইট করেছেন, বিশ্ব বাজারে তেলের যোগান অব্যাহত রাখতে, মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ভারতীয় পরিশোধকদের রাশিয়ান তেল কেনার অনুমতি দেওয়ার জন্য ৩০ দিনের একটি অস্থায়ী ছাড় জারি করছে। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অংশীদার, এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে আশা করি যে নয়াদিল্লি মার্কিন তেল ক্রয় বাড়িয়ে দেবে। আপাতত স্টপ-গ্যাপ ব্যবস্থা ইরানের বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ আটকে করার প্রচেষ্টার জেরে দেওয়া হল।

6 March 2026, 08:30 AM

Iran-Israel War: ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আরাঘচি সংবাদ সংস্থা এনবিসিকে জানিয়েছেন ইরান যুদ্ধবিরতি চাইছে না।আমেরিকার সঙ্গে কোনরকম আলোচনা করার কোনও কারণ এই মুহূর্তে নেই। এর আগে দুবার আমেরিকার সঙ্গে ইরানের আলোচনা হয়েছে। দুবারই আন্তর্জাতিক এবং কূটনৈতিক প্রোটোকল ভেঙে আমেরিকা আলোচনা চলাকালীন ইরানের ওপর আক্রমণ করেছে।

পরবর্তী খবর

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ইন্ডিয়া, ভুবনজয়ীরা বিশ্বকাপ থেকে আর স্রেফ এক কদম দূরে...

India vs England T20 World Cup Semi-Final: ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ইন্ডিয়া, ভুবনজয়ীরা বিশ্বকাপ থেকে আর স্রেফ এক কদম দূরে...
Rachna Banerjee: পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে &#039;পাশে&#039; টেনে &#039;খেলা&#039; ঘোরালেন সাংসদ রচনা, তফাতে বিধায়ক...

Rachna Banerjee: পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে 'পাশে' টেনে 'খেলা' ঘোরালেন সাংসদ রচনা, তফাতে বিধায়ক...
India’s Oil Supply Explained: মাত্র ২৫ দিনের তেল আছে ভারতের, হরমুজ প্রণালী &#039;বন্ধ&#039; হতেই মহাসঙ্কট, সোনা-রুপোর দামেও বিরাট প্রভাব

India’s Oil Supply Explained: মাত্র ২৫ দিনের তেল আছে ভারতের, হরমুজ প্রণালী 'বন্ধ' হতেই মহাসঙ্কট, সোনা-রুপোর দামেও বিরাট প্রভাব
Nitish Kumar resign as CM and Operation Lotus in Patna: নীতীশকে সরিয়েছে এক বিভীষণ, বিহারের কুর্সি দখলে কার সঙ্গে বিজেপির মারাত্মক চক্রান্ত? তুলকালাম...

Nitish Kumar resign as CM and Operation Lotus in Patna: নীতীশকে সরিয়েছে এক বিভীষণ, বিহারের কুর্সি দখলে কার সঙ্গে বিজেপির মারাত্মক চক্রান্ত? তুলকালাম...
Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন ভারতীয়ের মৃত্যু?

Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন ভারতীয়ের মৃত্যু?
West Bengal Assembly Election 2026: রবিবারই ফুলবেঞ্চ নিয়ে বাংলায় আসছেন চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, ভোটের নির্ঘণ্ট তা হলে কবে?

West Bengal Assembly Election 2026: রবিবারই ফুলবেঞ্চ নিয়ে বাংলায় আসছেন চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, ভোটের নির্ঘণ্ট তা হলে কবে?
West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষেই বদলে যাবে আবহাওয়া, বৃষ্টি চলবে কোন কোন জেলায়?....

West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষেই বদলে যাবে আবহাওয়া, বৃষ্টি চলবে কোন কোন জেলায়?....

Iran&#039;s Shahed Drone Explained: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন কীভাবে ৪ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন মিসাইলকে বলে বলে গোল দিল?

Iran's Shahed Drone Explained: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন কীভাবে ৪ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন মিসাইলকে বলে বলে গোল দিল?
Nadia Accident: এক বছর আগে যে জায়গায় বাবার মৃত্যু, দোলের দিন সেই জায়গাতেই মর্মান্তিক পরিণতি ছেলের...

Nadia Accident: এক বছর আগে যে জায়গায় বাবার মৃত্যু, দোলের দিন সেই জায়গাতেই মর্মান্তিক পরিণতি ছেলের...
Double Decker Vande Bharat: ডবল ডেকার বন্দে ভারত: ছোট দূরত্বের ট্রেন যাত্রায় নতুন যুগের সূচনা, বদলে যাবে রেল সফরের অভিজ্ঞতা...

Double Decker Vande Bharat: ডবল ডেকার বন্দে ভারত: ছোট দূরত্বের ট্রেন যাত্রায় নতুন যুগের সূচনা, বদলে যাবে রেল সফরের অভিজ্ঞতা...