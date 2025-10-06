Breaking News LIVE Update: উত্তাল উত্তরবঙ্গ! প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত্যুমিছিল...

6 October 2025, 09:30 AM
Canning: অটো-ড্রাইভিং ট্রেনিংয়ের চারচাকা গাড়ি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক অটোযাত্রীর। পাশাপাশি গুরুতর জখম হলেন তিনজন অটোযাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং-বারুইপুর রোডের বেলেগাছি এলাকায়। মৃতের নাম মুজিবর সরদার(৩৬)। মৃতের বাড়ি ক্যানিংয়ের তালদি পঞ্চায়েতের শিবনগর গ্রামে।
Sundarban: পর্যটক ভর্তি একটি লঞ্চ সুন্দরবন নদীতে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল। জানা গেছে, একটি পর্যটক ভর্তি লঞ্চ সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদীতে দোবাকি কি এলাকায় তারা ঘুরছিল। এরপরে ওই লঞ্চটি গোসাবার পাখিরালায় ফেরার পথে হঠাৎই মাঝ নদীতে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়াতে বিপদের মধ্যে পড়ে। নদীর ঢেউতে লঞ্চটি জানালা দিয়ে জল ঢুকে যায়। লঞ্চটি হেলেদুলে কোনওক্রমে লঞ্চের মাঝি নদীর পাড়ের দিকে নিয়ে আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যই নদীর জল উত্তাল হয়ে ওঠার কারনে এইরকম ঘটনা ঘটে বলে মাঝির তরফ থেকে জানানো হয়। তবে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলে জানা গেছে । তবে কেউ আহত হয়নি। পরবর্তী সময় ঢেউ কমলে লঞ্চটি পাখিরালায় ঘাটে নিয়ে আসা হয়।
North Bengal Flood: কোচবিহারে কাল থেকে বৃষ্টি হয়নি ফলে তোরসা নদীর জল নামতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে তোর্সা স্বাভাবিক রূপ নিতে চলেছে। মানুষ যে সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরেছে। তবে ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি হলে পরে আবারও জল বাড়তে পারে এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে সূত্র মারফত খবর। তবে এখন জল নামতে শুরু করেছে। ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে।
North Bengal Flood: বৃষ্টি অব্যাহত জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি সেচ দফতর কন্ট্রোল রুম। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে কালিঝরা এবং জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে। গতকালের তুলনায় আজ কালিঝরা এবং গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই কম। আজ সকাল আটটায় ব্যারেজ থেকে ১৪২২ কিউমেক, জলপাইগুড়ির গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে ১২৩৬ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে।
North Bengal Flood: ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে বানারহাট ও নাগরাকাটার মধ্যবর্তী ১৭ নং জাতীয় সড়কে যান চলাচল এখনও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সেতুর হাল ঠিক না হওয়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। তবে কবে কালীখোলা সেতু তৈরি সংস্কার করে চলাচলের যোগ্য করা হবে তা নিয়েও একপ্রকার অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য ইতিমধ্যেই কাজও শুরু করেছে। সেতুর বসে যাওয়া পিলার মেরামত করে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।
এরই মধ্যে রবিবার রাতে নাগরাকাটার বামনডাঙা চা বাগানে পাচ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জল নামতেই পরিস্থিতি ক্রমশই একে একে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠছে।
North Bengal Flood: প্রকৃতির রোষে তছনছ উত্তরবঙ্গ। মিরিকে মৃতের সংখ্যা ১১।
North Bengal Flood: উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসন সূত্রের জানা গেছে, দুপুর দেড় টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা বায়ু সেনা ছাউনিতে নামার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর সেখান থেকে সড়কপথে তিনি নাগরাকাটা যাবেন বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিস সুপার ওয়াই রঘুবংশী।