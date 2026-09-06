/LIVE Update: সাতসকালে ক্যামাক স্ট্রিটকাণ্ডে হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিস!

এবার CID ডাক পেলেন ক্যানিং পশ্চিম এর তৃণমূলের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ২৩-এ পঞ্চায়েত ভোট না করতে দেওয়া। শাসকের জমানায় পঞ্চায়েতে তার পছন্দ মতন সদস্য প্রধান ঠিক করা। বিরোধীদের মারধর ক্যানিংয়ে বোমা বাজি ঘটনা, পাশাপাশি ধর্ষণের ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। পালা বদলের পর তার বিরুদ্ধে এমন এমন ঘটনায় তিনি শাসক দলকে দোষারোপ করছেন বলে জানা যায়।
ডেঙ্গির মরসুম শুরু হতে না হতেই দক্ষিণবঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,২৬ অগাস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, মাত্র ৮ দিনে ডেঙ্গি আক্রান্ত এর সংখ্যা বাড়লো ৯৬৬ জন।সব মিলিয়ে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত এর সংখ্যা বেড়ে হলো প্রায় ৪ হাজারের দোরগোড়ায়। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৯৬৬। গত ২৬ অগাস্ট রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০। যা বেড়ে ৪০০০ হাজারের দোরগোড়ায়। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর , দক্ষিণবঙ্গের 5 জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি। শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদের নাম এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা।
*মুর্শিদাবাদ ---- আক্রান্ত ----- ৮৭০ জন
*কলকাতা ------ আক্রান্ত ------ ৪০২ জন
*উত্তর ২৪ পরগনা ---- আক্রান্ত --- ৩৪৬ জন
*মালদা ------ আক্রান্ত ------- ৩৩১ জন
*দক্ষিণ ২৪ পরগনা ---- আক্রান্ত ---- ৩২৪ জন
দু'দফায় নোটিস দিতে এসেও ফিরে যেতে হয় পুলিসকে। তৃতীয়বার অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস এবং প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের কসবার বাড়িতে পুলিস। ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে এফআইআর এ নাম রয়েছে হুমায়ুন কবীরের। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকের করা অভিযোগ ভিত্তিতে দায়ের মামলাতে তলব করা হল। ৯ সেপ্টেম্বর তলব করা হয়েছে দুপুর ১২টায় কিন্তু তাঁর কর্মী জানিয়ে দিল কাল দুপুর দেড়টায় থানাতে যাবেন।
শনিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সালার থানার কান্দরা গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকায় উৎসব চলাকালীন দুই দলের মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষ বেঁধে যায়, যার জেরে এলাকা নিমেষেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, উৎসবের শোভাযাত্রায় দুই গোষ্ঠী মুখোমুখি চলে এলে একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে এবং তা দ্রুত হাতাহাতি থেকে ব্যাপক মারপিটে গড়ায়। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের প্রায় ১৮ থেকে ২০ জন মারাত্মকভাবে আহত হন। খবর পেয়েই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালার থানার police.. তাঁদের দ্রুত তৎপরতায় অবশেষে এলাকা নিয়ন্ত্রণে আসে। জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে সালার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও, বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
দেওয়াল বেয়ে জল পড়ছে পর্যবেক্ষণ কক্ষের (অবজারভেশন রুম), হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে সংস্কারের আশ্বাস বিধায়কের। পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল। এই হাসপাতালের ওপরই ভরসা করে থাকেন ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ। দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন বহু রোগী আসেন এখানে, ফলে ব্লক হাসপাতালের ওপর চাপ থাকে সবসময়ই। স্থানীয়দের দাবি, আগের তুলনায় হাসপাতালের পরিকাঠামো অনেকটাই উন্নত হয়েছে। রোগীর আত্মীয়রা জানাচ্ছেন, চিকিৎসা পরিষেবা আগের থেকে ভালো হয়েছে, নার্সদের ব্যবহারও ভালো। তবে এখনও বেশ কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা বর্ষাকালে। বৃষ্টি হলেই অবজারভেশন রুমের ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে দেওয়াল বেয়ে পড়ে। দেওয়ালে শ্যাওলা জমে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। হাসপাতাল চত্বরের ভিতরেই জল জমে যায়, ফলে রোগী ও তাদের পরিবারের যাতায়াতে চরম সমস্যা হয়। এছাড়াও হাসপাতালের একাধিক জায়গা আগাছা ও জঙ্গলে ভরে রয়েছে। রোগীর চাপ সামাল দিতে ডাক্তার ও বেডের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিও তুলেছেন স্থানীয়রা। হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে পান্ডুয়ার বিধায়ক তুষার মজুমদার রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন, ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা, চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তার খোঁজ নেন। বিধায়ককে কাছে পেয়ে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানান কর্তব্যরত নার্সরা।
পরকীয়া সম্পর্কের জেরে নৃশংস ভাবে খুন। বাড়িতেই রান্না করার সময় দেওরের হাতে খুন বৌদি।কুড়াল দিয়ে গলা কেটে খুন বৌদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেফতার অভিযুক্ত দেওর। শনিবার রাতে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের রামনগর বাইসা এলাকায় ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছান চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিত কুমার ঘোষ সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ।
চিকিৎসকের ফি মেটাতে গিয়ে রোগীপিছু অতিরিক্ত ১০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা শহরে। অভিযোগ, চিকিৎসকের ফি বাবদ টাকা জমা দিতে গেলে নির্ধারিত ফির সঙ্গে অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে নিচ্ছিলেন একটি ওষুধের দোকানের মালিক। পরে সেই অতিরিক্ত টাকা ফেরত পেতে তাঁর দোকান থেকেই ওষুধ কিনতে বাধ্য করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ রোগীর পরিজনদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে গুসকরা শহরের শিরীষতলায় ওই ওষুধের দোকান ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন রোগীর পরিজনরা। তাঁদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন স্থানীয় বেশ কয়েকজন নাগরিক। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় পুলিসে। পরে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দোকান মালিককে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
টানা আড়াই দিন ধরে যুদ্ধকালীন তৎপরতারপর ধস নেমে যাওয়া আপ লাইনকে নতুন করে চালু করতে পেরেছে রেল। ইতিমধ্যেই ট্রায়াল রান হয়ে গিয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলেনি এই লাইনে। মাল গাড়ি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই মুহূর্তেও ওই লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মালগাড়ি। অন্যদিকে রাতভর বৃষ্টি হওয়ার ফলে আবার নতুন করে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে ফেলা হচ্ছে স্টোন চিপস। পাশাপাশি আপ ও ডাউন লাইনের ট্রেন চলাচল আগের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক। পার্শ্ববর্তী লাইন দিয়ে যাতায়াত করছে আপ ও ডাউন লাইনের ট্রেন। তবে প্রতিটি ট্রেন চলছে ডিমে তালে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: দু'দফায় নোটিস দিতে এসেও ফিরে যেতে হয় পুলিসকে। তৃতীয়বার অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস এবং প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের কসবার বাড়িতে পুলিস। ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে এফআইআর এ নাম রয়েছে হুমায়ুন কবীরের।
টানা আড়াই দিন ধরে যুদ্ধকালীন তৎপরতারপর ধস নেমে যাওয়া আপ লাইনকে নতুন করে চালু করতে পেরেছে রেল। ইতিমধ্যেই ট্রায়াল রান হয়ে গিয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলেনি এই লাইনে। মাল গাড়ি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই মুহূর্তেও ওই লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মালগাড়ি। অন্যদিকে রাতভর বৃষ্টি হওয়ার ফলে আবার নতুন করে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে ফেলা হচ্ছে স্টোন চিপস। পাশাপাশি আপ ও ডাউন লাইনের ট্রেন চলাচল আগের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক। পার্শ্ববর্তী লাইন দিয়ে যাতায়াত করছে আপ ও ডাউন লাইনের ট্রেন। তবে প্রতিটি ট্রেন চলছে ডিমে তালে।
শনিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সালার থানার কান্দরা গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকায় উৎসব চলাকালীন দুই দলের মধ্যে বচসাকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষ বেঁধে যায়, যার জেরে এলাকা নিমেষেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, উৎসবের শোভাযাত্রায় দুই গোষ্ঠী মুখোমুখি চলে এলে একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে এবং তা দ্রুত হাতাহাতি থেকে ব্যাপক মারপিটে গড়ায়। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের প্রায় ১৮ থেকে ২০ জন মারাত্মকভাবে আহত হন। খবর পেয়েই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালার থানার police.. তাঁদের দ্রুত তৎপরতায় অবশেষে এলাকা নিয়ন্ত্রণে আসে। জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে সালার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও, বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
রাতের শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড, বালিগঞ্জ লীলা রায় স্মরণীতে একটি বন্ধ রেস্তোরাঁয় রাত ১টা নাগাদ আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে খবর ওই রেস্টুরেন্টটি এক বছর বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কীভাবে আগুন লাগল পুরো বিষয়টাই খতিয়ে দেখছে দমকল আধিকারিকরা।