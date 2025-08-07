Breaking News LIVE Update: উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে তছনছ গ্রাম, ৯ তারিখ অবধি চলবে দুর্যোগ...

7 August 2025, 10:00 AM
উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টির পর সর্বশেষ পরিস্থিতি:
ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহত:
* উত্তরকাশীর ধরালি গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। ক্ষীরগঙ্গা নদীর আকস্মিক বন্যায় গ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ ভেসে গেছে।
* এই বিপর্যয়ে এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে বহু মানুষ নিখোঁজ থাকায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
* গ্রামের অনেক বাড়ি, হোটেল এবং হোমস্টে জলের তোড়ে ভেসে গেছে। হর্ষিলের কাছে একটি সেনা ছাউনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কমপক্ষে ১০ জন সেনা সদস্য নিখোঁজ রয়েছেন।
* প্রাচীন কল্প-কেদার মন্দিরও কাদা ও পাথরের স্রোতের নিচে চাপা পড়েছে।
* উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় ভূমিধস হয়েছে, যার ফলে একাধিক জাতীয় ও রাজ্য সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তরকাশী-গঙ্গোত্রী मार्ग।
উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ:
* ভারতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF ও SDRF), এবং ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ উদ্ধার অভিযানে নেমেছে।
* খারাপ আবহাওয়া এবং রাস্তাঘাট বন্ধ থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। হেলিকপ্টার ব্যবহার করা কঠিন হচ্ছে।
* এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
* মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং উদ্ধার কাজ দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
* নিখোঁজদের খুঁজে বের করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করা হচ্ছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
* আবহাওয়া বিভাগ আগামী ২৪ ঘণ্টায় হরিদ্বার, নৈনিতাল এবং উধম সিং নগর জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে।
* ৯ আগস্ট পর্যন্ত দুর্যোগ চলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই উত্তরাখণ্ড সরকার কিছু জেলার স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পিএইচই জলের ব্রিজ ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে জল সরবারাহ বন্ধ। আসানসোল পৌরনিগমের 39 নম্বর ওয়ার্ডের উষাগ্রামের বন্ধ গ্লাস ফ্যাক্টরী এলাকায় সহ বিভিন্ন এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট। প্রতিবাদে বুধবার রাতেই আসানসোলের উষাগ্রামের বন্ধ গ্লাস ফ্যাক্টরীর সামনে জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল এলাকার মানুষ।ঘটনাস্থলে স্থানীয় কাউন্সিলর এলে তাকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলেই আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ পৌছায়। তারা বলেন পি এইচ ই জলের ব্রিজ ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে জল পরিষেবা বন্ধ।
এই অবরোধের জেরে জিটি রোডে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল।পরে পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।
জলস্তর বৃদ্ধি বাড়ছে গঙ্গা নদীর। নদীতীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের ঘর বাড়ি জমি গঙ্গার ভয়াল গ্রাসে। বিপন্ন মালদার মানিকচক, রতুয়া ও কালিয়াচক ৩নং এলাকার নদীতীরের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা। ভাঙণ আতঙ্কে শেষ সম্বলটুকু বাঁচিয়ে অন্যত্র সরে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। । মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর এলাকায় গত বছরও ব্যাপক হারে গঙ্গার ভাঙন দেখা দিয়েছিল। এই বছরও শুরু হয়েছে ভাঙণ। ফলে দিশাহারা এলাকার বাসিন্দারা। এছাড়া নতুন করে মালদার মানিকচকের কালটোনটোলা ও পশ্চিম রতনপুর সহ মানিকচক ঘাটে ভাঙন শুরু হয়েছে। গ্রস্থ এলাকা। ফলে বাঁধের উপর ৮০০পরিবার আশ্রয় নিয়েছে।গৃহহীনদের অভিযোগ বর্ষার শুরুতে ভাঙণ প্রতিরোধের কাজ হয়। কেবল বালির বস্তা ফেলে গঙ্গার নদীতে এই মুহুর্তে বয়ে যাওয়া ৪০লক্ষ কিউসেক জল আটকানো সম্ভব নয়। কেন্দ্র বা পাজ্য কোন সরকার ভাঙণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে না। ফলে এলাকাবাসীদের দাবী কেবল মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে শুধু দুই কাঠা জমির ব্যবস্থা করুক সরকার। এলাকায় নেই পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। দেওয়া হচ্ছে না তাদের কোন খাবার। মানিকচকের পাশাপাশি কালিয়াচক ৩নং ব্লকের পারদেওনাপুর,শোভাপুর সহ একাধিক গ্রামে ভাঙণ হচ্ছে। ভাঙণ রতুয়া ১নং ব্লকের মহানন্দাটোলা,বিলাইমারি সহ একাধিক এলাকায়। গৃহহীন হচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। তবুও হুঁশ নেই প্রশাসন। গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ নাগরিক অ্যাকশন কমিটি সদস্য খিদির বক্স বলেন বালির বস্তা দিয়ে গঙ্গার ভাঙন রোধ করা যাবে না। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থায়ী সমাধানের দাবী তোলেন তিনি।তাঁর দাবী অত্যাধুনিক পদ্ধতি তথা জিও সিন্থেটিক টিউবের সাহায্য গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ করতে হবে।
আজ, বৃহস্পতিবার থেকে লোকসভার দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব নেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
দুপুরের পর সংসদে যাবেন অভিষেক।
দেখা করবেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে।
দলের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠি তুলে দেবেন লোকসভার স্পিকারের হাতে।
নিয়ম অনুযায়ী, দলনেতা পরিবর্তন করা হলে লিখিতভাবে স্পিকারকে জানাতে হয়।
দলনেতা হওয়ার ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় বসবেন প্রথম সারির আসনে।
* মৃত ভোটদাতার পর এবার মৃত জমি দাতা!
* এই মর্মে নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদনে হাইকোর্টে মামলা
* মৃত্যুর 60 বছর পর অন্য ব্যক্তিকে জমি দান করছেন
* সেই রেকর্ড চেক না করেই আলিপুরের অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার স্বাক্ষর করে দিচ্ছেন!
* অভিযোগ, মৃত ব্যক্তির ভোটার কার্ড ছবি ব্যবহার করে অন্য জমির মালিক বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
* একাধিক জায়গায় এই ভাবে দুর্নীতি হচ্ছে বলে দাবি মামলাকারীর
রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেহালার বেসরকারি হাসপাতালে উত্তেজনা
৪ অগাস্ট বুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন ৬০ বছরের অজিত হালদার
‘বিভিন্ন টেস্টের জন্য প্রথমে ১১ হাজার টাকা নেওয়া হয়’
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও এই টাকা নেওয়া হয়, অভিযোগ পরিবারের
‘৫ অগাস্ট অস্ত্রোপচার হবে, হাসপাতালের পক্ষ থেকে বলা হয়’
‘অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পর ৫ অগাস্ট রোগীকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেন চিকিত্সক’
‘৬ অগাস্ট শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, পরে বাড়িতেই মৃত্যু’
ওটি হওয়ার ১ দিন পরেই ডিসচার্জের কারণে মৃত্যু, দাবি পরিবারের
হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ
প্রতিক্রিয়া মেলেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের
কেন ভারতের উপর রাগ ট্রাম্পের?
রাশিয়ার থেকে তেল কেনে চিন সহ অন্য দেশও
তাহলে কেন একা ভারতের উপর মার্কিন খাঁড়া?
‘শুধুমাত্র ৮ ঘণ্টা হয়েছে’
‘আপনারা অনেক কিছু দেখতে পাবেন’
‘আপনারা আরও নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাবেন’
ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর জল্পনা তীব্র