Breaking News LIVE Update: চব্বিশের পর পঁচিশ! কলকাতায় ৫লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, December 7, 2025 - 09:32
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

7 December 2025, 09:30 AM

Mega Gitapath in Kolkata: বৈদ্যবাটি থেকে সাইকেল চালিয়ে গীতা পাঠে যোগ দিতে চললেন পাঁচজন। বৈদ্যবাটি জি টি রোড চৌমাথা পেট্রোল পাম্প থেকে পাঁচ জন কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড কলকাতার উদ্যেশ্যে রওনা দিলেন।পাঁচ লক্ষ কন্ঠে গীতা পাঠ কার্যক্রমে যোগ দিতে। ছোট ছোট গীতা নিয়ে সেগুলো বিতরণ করতে করতে যান তারা।

 

7 December 2025, 09:30 AM

Mega Gitapath in Kolkata: হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। চলো সবে গীতা পাঠে যাই। জেলা শহরতলী থেকে ব্রিগেড মুখি জনতা। চুঁচুড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে করে গীতা পাঠে যোগ দিতে চললেন তারা। স্টেশনে বসেই গীতা পাঠ করতেও দেখা গেলো। বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ জানান, হুগলি সাংগঠনিক জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছেন গীতা পাঠে। গেরুয়া ধ্বজা সঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বন্দে মাতরম এর সঙ্গে,হরে কৃষ্ণ হরে হরে গীতা পাঠ ঘরে ঘরে, স্লোগান জানান দিচ্ছে রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ধর্মই সবচেয়ে বড় ইসু হতে চলেছে। গতকাল বাবরি মসজিদ শিলান্যাস,আজ গীতা পাঠ আরও আগে জগন্নাথ মন্দির তৈরী তারপর দূর্গাঙ্গন মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণায় ইঙ্গিত স্পষ্ট।

 

7 December 2025, 09:30 AM

Jalpaiguri: দ্বৈত নাগরিক বাতিলের দাবিতে বাংলা পক্ষের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ির জেলাশাসককে লিখিতভাবে দাবি জানানোর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বাংলা পক্ষ জলপাইগুড়ির সদস্যরা। বাংলায় বাস করা সকল বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার যেন নিশ্চিত থাকে এবং কোনো অবস্থাতেই বহিরাগত বা ভুয়ো পরিচয়ে থাকা ব্যক্তির ভোটার কার্ড বৈধ না হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলার বিভিন্ন জেলায় বহিরাগতদের বেআইনি ভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ ক্রমশ বাড়ছে, যা প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করছে। জলপাইগুড়ি জেলায় এমন একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে বাংলা পক্ষ দ্রুত তদন্তের দাবি জানায় এবং অবৈধভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলা ব্যক্তিদের নাম বাতিলের অনুরোধ জানায়। প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

7 December 2025, 09:30 AM

South 24 Parganas: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নোদাখালী থানার অন্তর্গত রানীয়ার বিদিরা অঞ্চলের গতকাল রাত আটটা নাগাদ এক মহিলাকে একটি বাড়ির পাশের জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে অর্ধলগ্ন অবস্থায় এলাকাবাসী, এরপরে নোদাখালি থানার পুলিসকে খবর দেওয়া হলে পুলিস এসে ওই মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ওই মহিলার নাম গৌরি মন্ডল(৪০) বাড়ির লোকের এবং এলাকাবাসীর অভিযোগ ওই মহিলা গৌরী মন্ডলকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির পাশেই জঙ্গলের মধ্যে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ইতিমধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ কে নোদাখালি থানার পুলিস যে অভিযুক্তকে আটক করেছে সে বিজেপি নেতা, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। নাম কল্যাণ কুলে সঙ্গে গ্রামের আরেক যুবক আকাশ দাস দুজনের উপস্থিতি ঘটনা ঘটে এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসী।  ইতিমধ্যেই পুলিস তদন্ত শুরু করেছে এবং এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিস।

7 December 2025, 09:30 AM

Mega Gitapath in Kolkata: হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যানার নিয়ে বর্ধমান স্টেশন থেকে ব্রিগেড গেলেন অনেকেই। রবিবার সকালে স্টেশনে তারা ব্যানার নিয়ে সমবেত হন। বর্ধমান হাওড়া কর্ড লাইন সুপার ট্রেন ধরে তারা কলকাতা যাচ্ছেন। 

7 December 2025, 09:30 AM

Mega Gitapath in Kolkata: ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা। হাওড়া ফেরী ঘাট থেকে ছাড়ল প্রথম লঞ্চ। এই লঞ্চে চেপে বাবু ঘাট তারপর পায়ে হেঁটে ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রওনা দিলেন বহু মানুষ। উদ্যেশ্য পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠে অংশ নেওয়া। বিভিন্ন জেলা এমনকি ভিন রাজ্য থেকেও মানুষ আসছেন। সাধু সন্তরা আসছেন।

7 December 2025, 09:30 AM

Mega Gitapath in Kolkata: গীতাপাঠ কর্মসূচিতে যোগ দিতে বর্ধমানে থেকে যাচ্ছেন সনাতন ধর্মানুরাগী মানুষ। সকালে থেকেই টাউন হল,মুচিপাড়ায় জমায়েত শুরু হয়েছে।  কিছু মানুষ বাসে যাবেন। একটু বেলায় কিছু মানুষ যাবেন ট্রেনে।

7 December 2025, 09:30 AM

Mega Gitapath in Kolkata: সনাতনী সংস্কৃত সংসদের আয়োজনে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। দূর দুরান্ত থেকে আসবেন মানুষ। তাদের অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য হাওড়া লঞ্চ ঘাটের সামনে খোলা হয়েছে ক্যাম্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী পরিষদের উদ্যোগে এই ক্যাম্প খোলা হয়েছে।

7 December 2025, 09:30 AM

Mega Gitapath in Kolkata: রবিবার সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে বিগ্রেডে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশাল ধর্মীয় সমাবেশ-‘পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ’। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার গভীর রাতে শহরে এসে পৌঁছন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী।

