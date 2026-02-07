English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News LIVE Update: ইডেনে টি ২০ বিশ্বকাপ! শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞপ্তি জারি পুলিসের...

Breaking News LIVE Update: ইডেনে টি ২০ বিশ্বকাপ! শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞপ্তি জারি পুলিসের...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Saturday, February 7, 2026 - 08:55
Breaking News LIVE Update: ইডেনে টি ২০ বিশ্বকাপ! শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞপ্তি জারি পুলিসের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

7 February 2026, 09:00 AM

Suvendu Adhikary: শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা পার্থ ভৌমিকের। ‘শুভেন্দু বেশি টাকা তুলতে পেরেছিল বলেই সে বিরোধী দলনেতা’। ‘বিজেপিতে যে বেশি টাকা তুলবে সে বেশি সম্মান পাবে’। বিরোধী দলনেতাকে নিশানা তৃণমূল সাংসদের।

7 February 2026, 09:00 AM

Andhra Pradesh: অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় বাসে আগুন। ৩৬ জন যাত্রী নিয়ে বিজয়ওয়াড়ার দিকে যাচ্ছিল বাস। হঠাত্‍ই চলন্ত বাসে আগুন। যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত।

7 February 2026, 09:00 AM

Bhangar: নির্বাচনের আগে ভাঙড়ে ভাঙন আইএসএফের। ISF-র অঞ্চল সহ সভাপতি সহ কর্মীদের তৃণমূলে যোগ। হাতিশালায় প্রায় ৫০ জন ISF থেকে তৃণমূলে।

7 February 2026, 08:45 AM

SIR in Bengal: ফর্ম ৭ ফিলাপ করে নাম বাদের অভিযোগ। ফর্ম ফিলাপ করে বিডিও অফিসে জমার অভিযোগ। চক্রান্ত করে নাম বাদের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। বাদুড়িয়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ তৃণমূলের।

7 February 2026, 08:45 AM

CPM Meeting: ফ্রন্টের শরিকদের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠক করবে সিপিএম। শরিক দলগুলির সঙ্গে পৃথক ভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত। রবিবার আলিমুদ্দিনে ফ্রন্টের শরিক-সিপিএম বৈঠক। ফরওয়ার্ড ব্লকের আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ আলিমুদ্দিন।
রবিবারের বৈঠকে জোটের জট খুলবে?

 

7 February 2026, 08:45 AM

Siliguri: ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই গোটা বাড়ি। শিলিগুড়ির নকশালবাড়িতে অগ্নিকাণ্ড। শর্টসার্কিট থেকে ভয়াবহ আগুন। পুড়ে ছাই নথি থেকে আসবাবপত্র। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে।

7 February 2026, 08:45 AM

SIR in Bengal: ছাব্বিশে ভোট গণনা ও ফলাফল শুধু DM অফিসে। DM দফতরে জায়গার অভাব হলে বিকল্প ব্যবস্থা। বিকল্প হিসেবে SDO অফিসে হবে ভোট গণনা। প্রাথমিকভাবে ১৫০টি গণনা কেন্দ্রের নাম প্রস্তাব। কমিশনে প্রস্তাব পাঠায় CEO দফতর:সূত্র। ১৫০ নয়, ১১৪টি কেন্দ্র বেছে নিয়েছে কমিশন:সূত্র।

7 February 2026, 08:45 AM

Kolkata Traffic: আজ ৭ ফেব্রুয়ারি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা এবং ১৪ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯ টা ইডেন গার্ডেন লাগোয়া এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ। ক্ষুদিরাম বোস রোড, নর্থ ব্রুক এভিনিউ, গোষ্ঠ পাল সরণি বন্ধ রাখা হবে সম্পূর্ণ ভাবে। রানী রাসমণি এভিনিউ, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ডাফরিন রোড,গুরু নানক সরণিতে নিষিদ্ধ হচ্ছে সমস্ত রকম গাড়ি পার্কিং। এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতা দিক থেকে আসা যানবাহন এজেসি বোস রোড হয়ে সেন্ট জর্জেস রোড এবং স্ট্রান্ড ধরে হাওড়া যাবে। হাওড়া দিক থেকে আসা গাড়ি গুলি কে বিবাদী বাগ হয়ে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরে রানি রাসমণি এভিনিউ ধরে জহরলাল নেহরু রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে পাঠানো হবে।
এছাড়াও বেশ কিছু নির্দিষ্ট রাস্তার বিকল্প পথ বেছে নিয়ে চালানো হবে যান বাহন।

