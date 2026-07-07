/Live: নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণের চেষ্টা! স্টেশনে যুবককে গণধোলাই

নাগরাকাটা ব্লকের গ্রাসমোড় চা-বাগানের নন্দুমোড়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল রেডব্যাংক চা-বাগানের বাসিন্দা অনিকেত সাবর (২৬)-এর। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বাইকে রেডব্যাংক থেকে চালসার দিকে যাওয়ার সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নাগরাকাটা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে এবং দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাইকটি থানায় নিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া ট্রাকটি পরে আটক করা হলেও চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।
আবহাওয়ার অবনতির জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছে দীঘার সমুদ্র। নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটকদের সমুদ্রের ধারে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নুলিয়া ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা মাইকিং করে পর্যটকদের সতর্ক করছেন। এদিকে আকাশ মেঘলা থাকায় দফায় দফায় বৃষ্টিও হচ্ছে।
স্টেশন থেকে নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে তাড়িয়ে ধরে গণধোলাই দিল সাধারণ মানুষ, যে ছবি এখন ভাইরাল। হাসনাবাদ টু শিয়ালদা শাখার ভ্যাবলা স্টেশনের ঘটনা। গতকাল (৬ জুলাই) ঠিক সন্ধ্যার আগের ঘটনা। কাঁকড়ামীরজা নগরে বাড়ি ওই নাবালিকা তার মায়ের সঙ্গে মামারবাড়িতে এসেছিল। মামার বাড়িথেকে ফেরার সময় ওই নাবালিকাকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে মা স্টেশনের বাইরে কিছু সময়ের জন্য একটু দরকারে গিয়েছিল। সেই সময় বিশ্বনাথ ঘোষ নামে এক যুবক এসে ওই নাবালিকার পাশে বসে এবং বিভিন্ন কথা বলার পরে তারপরে তাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিছুদূর যাওয়ার পরে নাবালিকার সন্দেহ হওয়ায় চিৎকার করে ওঠে তখন বিশ্বনাথ জোর করে ওই নাবালিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । এরপর স্টেশনে উপস্থিত সাধারণ মানুষ এবং যাত্রীরা সকলেই ওই বিশ্বনাথকে তাড়া করে ধরে ফেলে। এরপরেই তাকে মারধর শুরু করে উত্তেজিত জনতা। তার পর তাকে স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে আটকে রাখে খবর পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিস তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।
কয়লা কাণ্ডে বড় অভিযানে ইডি। ভোর ৫ টায় তিনটি টিম বেরিয়েছে। আরও একাধিক টিম বেরোনোর প্রস্তুতি চলছে সিজিও কমপ্লেক্সে।
আজ নিহত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারের সঙ্গে কোথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় পুলিসের ভূমিকার দিক থেকে কোনও গলদ ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখবেন তিনি। কোনও গলদ পাওয়া গেলে অভিযুক্ত পুলিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে রাজ্য। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন পরিবারের দাবি মেনে অভিযুক্তদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট চায় রাজ্য।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়ের সূত্র ধরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতে। তবে ঘটনার খবর পাওয়ার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই তৎপরতায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিস। পুলিসের এই দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নাবালিকার পরিবার।
উত্তরে বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিনের তীব্র দাবূদাহের পর বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি জেলাবাসীর।
শূন্য হাতেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ৬ বার বিশ্বকাপ খেললেও ট্রফি অধরাই থাকল সিআর সেভেনের। মাঠে নামার আগেই ঘোষণা করেছিলেন, এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডোর চোখে জল। পর্তুগালকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছে গেল স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে স্পেনের হয়ে জয়সূচক গোল সুপার সাব মিকেল মেরিনোর।
ফুটবল খেলায় জয়কে কেন্দ্র করে নৃশংস খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায়ে বারুইপুরে। মৃত কিশোরের নাম প্রসেনজিৎ বিশ্বাস (১৭)। অভিযোগ, ফুটবল ম্যাচে জয়ী হওয়ার জেরেই প্রতিশোধ নিতে তিন যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রসেনজিতের গলায় কোপ মেরে খুন করে। ইতোমধ্যেই ৫ জন গ্রেফতার।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজ নিহত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারের সঙ্গে কোথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় পুলিসের ভূমিকার দিক থেকে কোনও গলদ ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখবেন তিনি। কোনও গলদ পাওয়া গেলে অভিযুক্ত পুলিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে রাজ্য। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন পরিবারের দাবি মেনে অভিযুক্তদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট চায় রাজ্য।
ফুটবল খেলায় জয়কে কেন্দ্র করে নৃশংস খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায়ে বারুইপুরে। মৃত কিশোরের নাম প্রসেনজিৎ বিশ্বাস (১৭)। অভিযোগ, ফুটবল ম্যাচে জয়ী হওয়ার জেরেই প্রতিশোধ নিতে তিন যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রসেনজিতের গলায় কোপ মেরে খুন করে। ইতোমধ্যেই ৫ জন গ্রেফতার।
লক্ষ্যণীয় ভাবে আজ মঙ্গলবার থেকে পরশু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি কমবে দক্ষিণে। বাড়বে তাপমাত্রা। বাড়তে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ঘর্মাক্ত কষ্ট। বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি কার্যত অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ড হয়ে ছত্তিশগড়ে সরে গেছে। মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরে মুর্শিদাবাদের ওপরে উত্তর দিকে সরে গেছে। ফলে আপাতত দক্ষিণে বৃষ্টি নামমাত্র।
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