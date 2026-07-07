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Live: নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণের চেষ্টা! স্টেশনে যুবককে গণধোলাই

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Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:17 AM IST
Live: নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণের চেষ্টা! স্টেশনে যুবককে গণধোলাই
07 July 2026 09:15 AM (IST)

Road Accident

নাগরাকাটা ব্লকের গ্রাসমোড় চা-বাগানের নন্দুমোড়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল রেডব্যাংক চা-বাগানের বাসিন্দা অনিকেত সাবর (২৬)-এর। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বাইকে রেডব্যাংক থেকে চালসার দিকে যাওয়ার সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নাগরাকাটা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে এবং দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাইকটি থানায় নিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া ট্রাকটি পরে আটক করা হলেও চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।

07 July 2026 09:15 AM (IST)

Digha Sea Beach

আবহাওয়ার অবনতির জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছে দীঘার সমুদ্র। নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটকদের সমুদ্রের ধারে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নুলিয়া ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা মাইকিং করে পর্যটকদের সতর্ক করছেন। এদিকে আকাশ মেঘলা থাকায় দফায় দফায় বৃষ্টিও হচ্ছে।

07 July 2026 09:15 AM (IST)

Station Viral Video

স্টেশন থেকে নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে তাড়িয়ে ধরে গণধোলাই দিল সাধারণ মানুষ, যে ছবি এখন ভাইরাল। হাসনাবাদ টু শিয়ালদা শাখার ভ্যাবলা স্টেশনের ঘটনা। গতকাল (৬ জুলাই) ঠিক সন্ধ্যার আগের ঘটনা। কাঁকড়ামীরজা নগরে বাড়ি ওই নাবালিকা তার মায়ের সঙ্গে মামারবাড়িতে এসেছিল। মামার বাড়িথেকে ফেরার সময় ওই নাবালিকাকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে মা স্টেশনের বাইরে কিছু সময়ের জন্য একটু দরকারে গিয়েছিল। সেই সময়  বিশ্বনাথ ঘোষ নামে এক যুবক এসে ওই নাবালিকার পাশে বসে এবং বিভিন্ন কথা বলার পরে তারপরে তাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিছুদূর যাওয়ার পরে নাবালিকার সন্দেহ হওয়ায় চিৎকার করে ওঠে তখন বিশ্বনাথ জোর করে ওই নাবালিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । এরপর স্টেশনে উপস্থিত সাধারণ মানুষ এবং যাত্রীরা সকলেই ওই বিশ্বনাথকে তাড়া করে  ধরে ফেলে। এরপরেই তাকে মারধর শুরু করে উত্তেজিত জনতা। তার পর তাকে  স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে আটকে রাখে খবর পেয়ে  বসিরহাট থানার পুলিস  তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

07 July 2026 08:15 AM (IST)

Coal Scam

কয়লা কাণ্ডে বড় অভিযানে ইডি। ভোর ৫ টায় তিনটি টিম বেরিয়েছে। আরও একাধিক টিম বেরোনোর প্রস্তুতি চলছে সিজিও কমপ্লেক্সে।

07 July 2026 08:15 AM (IST)

Suvendu Adhikari

আজ নিহত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারের সঙ্গে কোথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় পুলিসের ভূমিকার দিক থেকে কোনও গলদ ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখবেন তিনি। কোনও গলদ পাওয়া গেলে অভিযুক্ত পুলিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে রাজ্য। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন পরিবারের দাবি মেনে অভিযুক্তদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট চায় রাজ্য। 

07 July 2026 07:30 AM (IST)

Siliguri

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়ের সূত্র ধরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতে। তবে ঘটনার খবর পাওয়ার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই তৎপরতায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিস। পুলিসের এই দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নাবালিকার পরিবার।

07 July 2026 07:30 AM (IST)

North Bengal Weather

উত্তরে বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিনের তীব্র দাবূদাহের পর বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি জেলাবাসীর।

07 July 2026 07:30 AM (IST)

World Cup 2026

শূন্য হাতেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ৬ বার বিশ্বকাপ খেললেও ট্রফি অধরাই থাকল সিআর সেভেনের। মাঠে নামার আগেই ঘোষণা করেছিলেন, এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডোর চোখে জল। পর্তুগালকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছে গেল স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে স্পেনের হয়ে জয়সূচক গোল সুপার সাব মিকেল মেরিনোর।

07 July 2026 07:30 AM (IST)

Baruipur Murder

ফুটবল খেলায় জয়কে কেন্দ্র করে নৃশংস খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায়ে বারুইপুরে। মৃত কিশোরের নাম প্রসেনজিৎ বিশ্বাস (১৭)। অভিযোগ, ফুটবল ম্যাচে জয়ী হওয়ার জেরেই প্রতিশোধ নিতে তিন যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রসেনজিতের গলায় কোপ মেরে খুন করে। ইতোমধ্যেই ৫ জন গ্রেফতার।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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