Breaking News LIVE Update: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! রাজারহাটে খালে উলটে গেল বাস, আহত কমপক্ষে...

7 November 2025, 09:00 AM
Rajarhat Accident: রাজারহাট হাড়োয়া খালে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই বাস আহত কমপক্ষে ১৫। বেড়াচাঁপা দিক থেকে করুণাময়ীর দিকে আসছিল যাত্রীবোঝাই বাস সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় খালে। ঘটনাস্থলে রাজারহাট থানার পুলিস।
7 November 2025, 08:45 AM
Purulia: শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। আজ জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি। চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও নামবে। সকালের দিকে হাল্কা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ ঝলমলে আকাশের দেখা মিলেছে। গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে প্রতভ্রমন করেছেন সাধারণ মানুষের। গত দুদিন আগে জেলার তাপমাত্রা নেমেছিল ১৭ ডিগ্রীর ঘরে । গতকাল থেকে সেই তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি বেড়েছে জেলায়। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে পুরুলিয়া জেলার তাপমাত্রা সবচেয়ে নিচের স্তরে। শীত পড়তেই পর্যটকদের ঢল জেলার পর্যটনস্থান গুলোতে।
7 November 2025, 08:45 AM
Jalpaiguri: SIR আবহে মৃত্যু ধূপগুড়িতে। বিএলও বাড়িতে থাকা অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ৮০ বছরের এক বৃদ্ধের। ঘটনায় সরব তৃণমূল।
7 November 2025, 08:45 AM
Theft Arrested: চলন্ত ট্রেন থেকে ছিনতাই বহুমূল্য গয়না: গ্রেফতার অপরাধী। চলতি বছরের ১ নভেম্বর আপ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যাত্রা করছিলেন ওড়িশার ভুবনেশ্বরের বাসিন্দা শ্রীমতি দোলন দাস। ট্রেনটি খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছনোর মুখেই ওই ভদ্রমহিলার হাতে থাকা একটা ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় এক দুষ্কৃতী। ব্যাগের মধ্যে ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং একটা মোবাইল। খড়গপুর জিআরপিএসে অভিযোগ দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্ত নেমে পড়ে পুলিস। ট্রেনের সংশ্লিষ্ট কোচের ভিতরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিস।
7 November 2025, 08:45 AM
Kolkata ED Raid: দমদম শ্রাচী গার্ডেনে গৌতম সরকার নামে এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে ইডি আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, হিউম্যান ট্রাফিকিং মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ইডি আধিকারিকরা। ২০১৫ সালে গৌতম সরকারের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছিল। মহিলা র্যাকেট সহ মানব পাচার চক্রের টাকা পরবর্তী সময় ঘুরপথে অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়েছে বলে সূত্রে খবর।
7 November 2025, 08:45 AM
Maa Flyover Accident: ভোরের কলকাতায় ফের পথ দুর্ঘটনা। আবার সেই মা উড়ালপুল। এজেসি বোস ধরে পার্ক সার্কাস পেরিয়ে পার্ক সার্কাস স্টেশনের ওপর লোহার ব্রিজ স্ট্রাকচারের ঠিক মুখে অত্যন্ত দ্রুতগতির বিমানবন্দর গামী একটি গাড়ি গতির ওপর লাগাম টানতে না পেরে সেতুর দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। ভোর পৌনে ৫ টা নাগাদ ঘটনা ঘটেছে। এরপর তিলজলা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ রেকার ভ্যান এনে উল্টে যাওয়া গাড়ি সোজা করে চালক এবং ১ যাত্রীকে উদ্ধার করে। দুজনের কারোর আঘাত খুব গুরুতর নয় বলে পুলিস সূত্রে খবর।