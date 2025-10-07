Breaking News LIVE Update: চুরির সন্দেহে আদিবাসী মহিলার মৃত্যু! থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের...

7 October 2025, 10:45 AM
Alipurduar: আজ সম্পূর্ণ শান্ত সংকোষ। গত রবিবার ভুটানের জল বিদ্যুত্ প্রকল্পের চুখা প্রজেক্টের ডাম থেকে জল ছাড়ায় ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল সংকোষ। আজ সকাল থেকে স্থানীয় নদীর চেনা চেহারা দেখতে পাচ্ছেন। ক্ষতি হয়েছে নদীর আশপাশের কৃষি জমির।
7 October 2025, 10:45 AM
Birbhum: বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার শালডাঙা গ্রামে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা জাসমিন বেশরা (আদিবাসী মহিলা)-র দেহ উদ্ধার হয়েছে পাশের বাড়ির সীতারাম হেমব্রমের উঠোন থেকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে চুরির উদ্দেশ্যে সীতারাম হেমব্রমের বাড়িতে ঢুকেছিল জাসমিন। আচমকা বাড়ির মধ্যে শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে যান সীতারাম। ভয় পেয়ে তিনি পিছন থেকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করেন জাসমিনের মাথায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। পরে ঘটনার পরেই সীতারাম হেমব্রম নিজেই মহম্মদবাজার থানায় আত্মসমর্পণ করেন। পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, মৃতা জাসমিন বেশরা ওই গ্রামেই মায়ের সঙ্গে থাকতেন। সীতারাম হেমব্রমের পরিবারও একই গ্রামে বসবাস করে। রাতের অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আতঙ্ক থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।
7 October 2025, 09:30 AM
Diamond Harbour: সাতসকালে মালবাহী চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ডহারবার থানার ১১৭ জাতীয় সড়ক সরিষার কেক কোম্পানির সামনে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম কুন্ডু বিহারী মোদক বাড়ি সরিষার নওশা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় প্রতিদিনের মতো আজও সাইকেল নিয়ে সার কারখানায় কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল তখনই পেছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির চারচাকা গাড়ি সজরে ধাক্কা মারে তাকে ঘটনাস্থলে প্রাণ যায় কুন্ডু বিহারী। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেয় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশকে। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই সাইকেল আরোহীকে উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে , মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিস মর্গে পাঠায়। ইতিমধ্যেই ওই মালবাহী চারচাকা গাড়িটিকে আটক করেছে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিস, অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।
7 October 2025, 09:30 AM
Damodar Barrage: গত দুই দিন বৃষ্টি না হওয়ায় মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ যেমন কমেছে। সেরকম দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ আরও কমেছে। আজ সকালে দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ।
7 October 2025, 09:30 AM
Nagrakata: রবিবার ভোরে নাগরাকাটায় ভয়াভয় বন্য পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন গ্রাম, রাস্তা, সেতু। সেরকমই ক্ষতি হয়েছে সুখানি বস্তিতে যাতায়াতের রাস্তা ও কার্লভার্ট। সুখানী নদীর প্রবল জল শ্রোতে ভেঙ্গে যায় গ্রামে যাতায়াতের একটি কার্লভার্ট ও রাস্তা। যার ফলে সুখানি গ্রামের মানুষ নদী পেরিয়েই নাগরাকাটায় যাতাযাত করছে। এলাকার মানুষের দাবি দ্রুত রাস্তাটি ঠিক করা হোক।
7 October 2025, 09:30 AM
Road Accident: আজ ভোরে যাত্রী নিয়ে একটি টোটো চুঁচুড়া স্টেশনের দিক থেকে সুগন্ধা গোটুর দিকে যাচ্ছিল। দিল্লি রোডের কিছুটা আগে পুরানো পুকুরের কাছে আসতেই একটি মারুতি সুইফট গাড়ি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে টোটো এবং মারুরি দুটি গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টোটোয় থাকা তিনজন মহিলা যাত্রী গুরুতর জখম হন। টোটো চালক মনোজ ঘাঁটির মাথায় চোট লাগে। চারজনকেই চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায় পোলবা থানার পুলিস।
7 October 2025, 09:30 AM
Son Killed Mother: ঢোলা থানার চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামালপুর গ্রামে মা ও পুত্র সন্তানকে খুনের ঘটনায় ঢোলা থানার পুলিস পরিবারের দুজনকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজি করেছে ঢোলা থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা যায় এই খুনের ঘটনায় ছ জানার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়। অভিযোগ পেয়ে ভোলা থানার পুলিস শাশুড়ি এবং ননদকে গ্রেফতার করে শাশুড়ি মানবজান বিয়া ও ননদ আসমা বিবি এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে বলে পুলিস প্রাথমিক সূত্রে জানিয়েছে তাদের কাকদ্বীপ মহাকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।
7 October 2025, 09:30 AM
South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের মহিষামারি বাগু মোড় সংলগ্ন এলাকায় জল নিকাশ শুলিস গেটের পাশে নদী বাঁধে বড়সড় ভাঙন দেখা দিয়েছে। বাঁধের বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে যাওয়ায় নোনা জল এলাকায় ঢুকতে শুরু করেছে। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভাঙনের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে যান সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও এবং সেচ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকেরা। মন্ত্রী ও বিডিও ভাঙন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।
7 October 2025, 09:30 AM
North Bengal Flood: উত্তরের জলপাইগুড়িতে সকাল থেকে মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে কালিঝোড়া এবং গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে। তিস্তায় লাল সতর্কতা। তিস্তার মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা জারি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। আজ সকাল ৭ টায় জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ৮৭৮ কিউমেক, এবং কালিঝোরা ৬৭০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে ফ্লাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সেচ দফতর সূত্রে জানা যায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তিস্তা নদী সংলগ্ন বাঁধের মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসন এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায়।