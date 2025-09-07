Breaking News LIVE Update: বিতর্কের ঝড় পেরিয়ে ফের SSC! ৬৩৬ কেন্দ্রেই...

7 September 2025, 10:00 AM
SSC Exam: SSC পরীক্ষা দিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায় হাজির শয়ে শয়ে পরীক্ষার্থী। আজ পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছেন তারা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর ভরসা রেখে আজ পরীক্ষা দিতে হাজির উত্তরপ্রদেশের যুবক যুবতীরা। এবার পুরুলিয়া জেলায় পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র ২৭ টি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ হাজার ৩১৬ জন। উত্তরপ্রদেশ পুরুলিয়ায় আসা থেকে আসা পরীক্ষার্থীরা বলেন, উত্তরপ্রদেশে বেকারত্ব বাড়ছে । চাকরি নেই। তাই ভিন রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে। বাংলায় ভালোভাবে পরীক্ষা হবে এই আশা রাখি। গত বার শিক্ষক নিয়োগে যেভাবে দুর্নীতি হয়ে আশা করব এবার স্বচ্ছ ভাবে পরীক্ষাগ্রহণ এবং নিয়োগ হবে।
Arambag: গ্রামের একটি পুকুর থেকে এক সদ্যজাত শিশুর দেহ উদ্ধার। ঘটনার জেরে গোটা গ্রাম জুড়ে শোরগোল। কে বা কারা এই নিষ্ঠুর কাজ করল সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়। কখন ফেলে দিয়ে গেছে তাও অজানা সকলের। গ্রামেরই মানুষ জন পুলিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিস আসে ও সদ্যোজাত শিশুটির দেহ উদ্ধার করে। ঘটনা গোঘাটের ভেলা দিঘির। জানা গেছে, রবিবার সাত সকালেই স্থানীয় মানুষ এই পুকুরের ঘাটে আসেন গৃহস্থালির কাজ কর্মে। তারাই দেখতে পান যে, একটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ ভাসছে জলে। তড়িঘড়ি তারা গ্রামের মানুষ জন কে ডাকেন। খবর দেওয়া হয় গোঘাট থানার পুলিসকে। গোটা বিষয়টি নিয়ে এলাকায় শোরগোল গোল পড়ে যায়।
SSC Exam: আজ নবম, দশম শিক্ষক নিয়োগের জন্য এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। সকাল এগারোটায় পরীক্ষা কেন্দ্রে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। বেলা ১২ টা থেকে পরীক্ষা শুরু,ষাট নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা হবে দেড় ঘণ্টা ।পরীক্ষা কেন্দ্রে গুলোতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিস মোতায়েন আছে। সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। অনেক পরীক্ষার্থী আছেন যারা ২০১৬ সালেও পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এবারও বসছেন।যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরাও পরীক্ষা দিচ্ছেন।
হুগলিতে মোট পরীক্ষার্থী ১৪,২৭২ জন। পরীক্ষা কেন্দ্র ৩৩ টি।
SSC Exam: দমদম মতিঝিল কলেজে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সিট পড়েছে। পরীক্ষার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। আঁটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা
Tehatta Minor Murder: তেহট্টের ঘটনায় বালক খুনের গ্রেফতার ৪। গণপ্রহারে মৃত দম্পতির ছোটো ছেলে, হবু বউমা, ও তাঁদের আরও এক আত্মীয় দম্পতি। বালককে পরিবারের দেওয়া অভিযোগে গ্রেফতার। গতকাল ময়নাতদন্তে জানা যায় শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় তাকে। তারপরই প্রতিবেশী উৎপল মন্ডল ও তাঁর স্ত্রীকে পিটিয়ে মারা হয়। পাশাপাশি গনপ্রহারে জড়িতদের খোঁজ চলছে জানিয়েছে পুলিস।
Kolkata: ফের রেফার রোগ, হাসপাতালের দুয়ারে অসুস্থ শিশু। মেদিনীপুর হয়ে CNMC-তে নিয়ে যাওয়া হয় শিশুকে। ICU নেই বলে শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়া অভিযোগ। CNMC থেকে নিয়ে অসুস্থ শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় SSKM। SSKM-এও বেড নেই বলে শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। অবশেষে বিসি রায় শিশু হাসপাতালে ভর্তি অসুস্থ শিশু। শুক্রবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মেদিনীপুরে ভর্তি। শ্বাসনালীতে খাদ্য আটকে অবস্থার অবনতি শিশুর। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় রেফার করা হয় শিশুকে। ২ হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে ভর্তি আড়াই বছরের শিশুকন্যা।