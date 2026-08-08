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LIVE Update: আর জি করে তীব্র চাঞ্চল্য! হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ বরানগরের বিমল, কোথায় গেলেন?

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 08, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:34 PM IST
LIVE Update: আর জি করে তীব্র চাঞ্চল্য! হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ বরানগরের বিমল, কোথায় গেলেন?
08 August 2026 02:30 PM (IST)

Wall Collapse

বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল ধসে বিপত্তি, চাপা পড়ল তিন শিশু অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরে হঠাৎ মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে গুরুতর দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল নয়াগ্রাম ব্লকের দেউলবাড় গ্রাম। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে অজিত পাত্র‌ নামে এক ব্যক্তির বাড়ির মাটির দেওয়াল আচমকাই ভেঙে পড়ে। সেই সময় বাড়ির পাশে খেলছিল তিন শিশু। আচমকা দেওয়াল ধসে পড়ায় মাটির নিচে চাপা পড়ে যায় তারা। দুর্ঘটনায় আহত তিন শিশুর নাম অনিমেষ নায়েক, সোমাদ্রিতা নায়েক এবং অমিত নায়েক। স্থানীয়দের তৎপরতায় দ্রুত তিন শিশুকেই উদ্ধার করে গুরুতর জখম অবস্থায় নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন সেখান অনিমেষ নায়েক ও সোমিদ্রিতা নায়েককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিলেও অমিত নায়েক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন নয়াগ্রাম বিডিও শান্তনু সরকার। তিনি প্রথমে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়ে আহত শিশুদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে পুরো ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেন বিডিও শান্তনু সরকার। বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা বাড়ি এবং বর্ষার পরিস্থিতি নিয়েও তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্ষাকালে মাটির বাড়ি ও দুর্বল দেওয়ালগুলির ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন ।

08 August 2026 01:15 PM (IST)

Bardhaman Medical College...

Bardhaman Medical College

পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর, অভিযোগ রয়েছে যার বিরুদ্ধে। তাকেই আবার পরীক্ষক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে ওড়িশার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি ঘিরে তৈরি হল বিতর্ক। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওড়িশার ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স নামে এটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পোস্ট গ্রাজুয়েটের প্র্যাকটিকাল এবং ক্লিনিকাল ওরাল পরীক্ষার এক্সটার্নাল পরীক্ষক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডক্টর তাপস ঘোষকে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক। যার বিরুদ্ধে খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজের একজন মহিলা অধ্যাপক চিকিৎসক। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ৬ জন ডাক্তারি পড়ুয়ার নাম্বার বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার। তা কি আবার পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষক। অবাকই বিজ্ঞপ্তি ঘিরে, বিতর্ক তৈরি হয়েছে চিকিৎসক মহলে। অভিযুক্তকে যদি এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাদের আগামীতে, আরো বাড়বে থ্রেট কালচার এমনটাই মত একাধিক চিকিৎসকের। সরকারি নোটিস দিচ্ছি, এটা স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে নয়, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের তরফ থেকে নোটিস ইস্যু করা হয়েছে।

08 August 2026 01:15 PM (IST)

Har Ghar Tiranga 2026...

Har Ghar Tiranga 2026

 

হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচিতে যুক্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৯ থেকে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ অগাস্ট দুপুর ৩টেয় নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার লোক এই মিছিলে অংশ নিতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার জেরে ওইদিন শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। খিদিরপুর রোড, মেয়ো রোড, আর আর অ্যাভিনিউয়ের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি বন্ধ থাকবে।

হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচির জন্য যে রাস্তাগুলি সোমবার সকাল ১০ টা থেকে বন্ধ থাকবে সেগুলি হল - কিংসওয়ে, আর আর অ্যাভিনিউ, প্লাসি গেট রোড, মেয়ো রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, কুইন্সওয়ে, রেড রোড, খিদিরপুর রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুয়ারিনা অ্যাভিনিউ। ওই দিন বেশ কিছু রাস্তায় পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। কিংসওয়ে, অকল্যান্ড রোড, স্ট্র্যান্ড রোডের নির্দিষ্ট অংশ, আর আর অ্যাভিনিউ, প্লাসি গেট রোড, মেয়ো রোড, জওহরলাল নেহেরু রোড, ক্যাথেড্রাল রোড, কুইন্সওয়ে, ডাফরিন রোড, ক্যাসুয়ারিনা অ্যাভিনিউতে দুপুর ১২টা থেকে গাড়ি পার্ক করা যাবে না।

কলকাতা পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে, ১০ অগাস্ট দ্বিতীয় হুগলি সেতু, এজেসি বোস রোড, সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, সিআর অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড, এসপি মুখার্জি রোডে পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জরুরিভিত্তিক যেমন এলপিজি সিলিন্ডার, সিএনজি, পেট্রল, তেল, অক্সিজেন, সবজি, ফল, দুধ, মাছের গাড়ির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। কলকাতা পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে মূল রাস্তার ও সংযোগকারী রাস্তাগুলি থেকে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

08 August 2026 12:15 PM (IST)

Malda Incident...

Malda Incident

কোপের পর কোপ মেরে বাজারের মধ্যে কুপিয়ে খুন। খুন এক যুবককে। ঘটনাটি মালদার মোথাবাড়ি পঞ্চানন্দপুরের। মৃতের নাম নাসিরুদ্দিন আহমেদ। সম্প্রতি সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছে। এরপরেই খুন। তবে কে বা কারা খুন করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। মৃতের পরিবারের দাবি নাসিরুদ্দিন আহমেদ ওরফে রাজ তৃণমূলের কর্মী। এই খুনের পিছনে কংগ্রেসের দুষ্কৃতিদের মদত রয়েছে। তবে পুলিস সূত্রে জানা গেছে বছর খানেক আগে তৃণমূলের এক যুবককে প্রকাশ্যে গুলি করার অভিযোগ গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

08 August 2026 12:00 PM (IST)

Abhishek Banerjee...

Abhishek Banerjee

সরকারি হিসেবে অভিষেকের বিরুদ্ধে ১৬ টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে সেবাশ্রয় দুর্নীতির অভিযোগের FIR। এবার সেবাশ্রয় ও সেবাশ্রয় -২ নিয়ে দায়ের FIR খারিজের আবেদন। বিষ্ণুপুর থানার দুটো এবং রবীন্দ্র নগর থানার একটা FIR খারিজের আবেদন। একই সঙ্গে অভিষেকের দাবি, সমস্ত fir থেকে রক্ষা কবজ পেতে এক সঙ্গে শুনানি হোক। সোমবার শুনানির সম্ভাবনা।

08 August 2026 11:45 AM (IST)

R G Kar...

R G Kar

আর জি কর হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজ। বিমল ঘোষ, 51 বছর বয়স, বরানগরের বাসিন্দা। জ্বর, হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গেলে আর জি করে রেফার করা হয়। আর জি কর হাসপাতালে মেডিসিন ওয়ার্ডে ছয়তলায় বেড নং ২২ ভর্তি হয় গত বৃহস্পতিবার বিকেলে। গতকাল সকাল ১১টায় পরিবার গিয়ে দেখে রোগী বেডে নেই। অভিযোগ, সিস্টার জানিয়েছিলেন পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। অন্যদিকে ওয়ার্ড বয় জানায়, শৌচাগারে গিয়েছেন তিনি। আবার পাশের বেডের রোগী জানায়, সকাল ৮ টায় শেষ দেখা গেছে। রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিবারকে জানায়,রোগীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। টালা থানা খতিয়ে দেখছে গোটা ঘটনা।

08 August 2026 10:45 AM (IST)

Baruipur...

Baruipur

কাউন্টার বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে রেস্টুরেন্ট মালিককে ঘিরে ধরে হামলা চালিয়ে টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বারুইপুরের আকনা এলাকায়। অভিযোগ, আকনা এলাকার বারকাম রেস্টুরেন্টের মালিক রূপম কুমার ঝাঁ কাউন্টার বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। আকনা মন্দিরের সামনে পৌঁছতেই কয়েকজন যুবক তাঁর পথ আটকায়। অভিযোগ, তাঁকে ঘিরে ধরে সঙ্গে থাকা টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। রূপমবাবু বাধা দিলে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। প্রথমে ইট দিয়ে আঘাত এবং পরে ভোজালি দিয়ে হামলা চালানো হয় বলে দাবি করেছেন তিনি। এরপর তাঁর কাছে থাকা টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রূপম কুমার ঝাঁ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কারা এই হামলা ও ছিনতাইয়ের সঙ্গে যুক্ত, ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না এবং ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধার করা যায় কি না—সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

08 August 2026 10:00 AM (IST)

Sumit Roy...

Sumit Roy

ভবানী ভবনে হাজিরা ভাইপোর PA-এর। শালবনি মামলায় সুমিত রায়কে CID তলব। CID তলবে হাজিরা ভাইপোর PA-এর। গতকাল ফের সুমিতের বাড়িতে CID ও পুলিস। হাইকোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর তত্‍পর CID।

 

08 August 2026 09:45 AM (IST)

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy...

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy

শালবনী মামলায় আজ কি ভবানীভবনে হাজিরা দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়্র আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়। আজ সকাল ১০ টায় তলব করা হয়েছে তাঁকে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে এই মামলায় সাময়িক রক্ষাকবচ পেয়েছে। তবে তদন্ত সহযোগিতার শর্ত দেওয়া হয়। এই মামলা ছাড়া অন্য একটি মামলাতে হাইকোর্ট থেকে রক্ষাকবচ রয়েছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়ার অন্য চারটে মামলায় নেই কোনও রক্ষা কবচ। শালবনীর মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়তি পুলিস অভিযানের পর থেকে বেপাত্তা সুমিত রায়। প্রকাশ্যে দেখা যায়নি তাঁকে। গ্রেফতারি পরোয়ানা ও লুককাউট নোটিস জারি হয় তাঁর নামে। 

08 August 2026 09:15 AM (IST)

TMC Leader Arrested...

TMC Leader Arrested

ভবানীপুরে বিজেপি কর্মীকে মারধর ও তাঁর মায়ের শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল যুব নেতা। ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ সাউ গ্রেফতার। গ্রেফতার করল ভবানীপুর থানার পুলিস। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ ভবানীপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন ওসির।

08 August 2026 07:30 AM (IST)

Janatar Darbar...

Janatar Darbar

রায়নায় বিধায়কের ‘জনতার দরবার’, সরাসরি শুনছেন মানুষের অভিযোগ। রাস্তা সংস্কার থেকে মিড-ডে মিলের অনিয়ম—দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন  বিধায়ক সুভাষ পাত্র। সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধানে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নিজের বাড়ির সামনে ত্রিপল খাটিয়ে শুরু করেছেন ‘জনতার দরবার’। প্রতিদিনই এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সেখানে এসে নিজেদের সমস্যা, অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরছেন।

08 August 2026 07:30 AM (IST)

Bhangar...

Bhangar

ভাঙ্গড় দু নম্বর ব্লকের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত দখলের ভোট, তৃণমূলের দখলে থাকা  পঞ্চায়েত দখল নিতে পঞ্চায়েতে অনাস্থা এনেছিলেন আইএসএফ। পঞ্চায়েতে ভোট হবে গতকাল রাত থেকেই অশান্তি এড়াতে বিভিন্ন জায়গায় রাতে পুলিস টহল দিয়েছেন। একদিকে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভাঙ্গড় দুই নম্বর ব্লকের বনভূমির তৃণমূল কর্মদক্ষ খাইরুল ইসলামের স্ত্রী আর সেই কারণেই ওই পঞ্চায়েতি দখল নিতে মোরিয়া হয়ে উঠেছে আইএসএফ।

কিন্তু হঠাৎ আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর মেল গিয়ে পৌঁছালো জেলাশাসক ও কলকাতা পুলিস কমিশনার, ডিজি এন্ড আইজিপি সহ ভাঙ্গড় দু'নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে, সেখানে লেখা আছে আপনার কাছে বিনীত আবেদন ভগবানপুর অঞ্চলের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। এলাকাই আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অশান্তি এড়াতে আপাতত এই বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়াটি স্থগিত রাখুন। আর সেই অশান্তি এড়াতেই আপাতত ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন বন্ধ করা হল।

08 August 2026 07:30 AM (IST)

Blood Scam...

Blood Scam

রক্ত পাচারকাণ্ডে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে রিপোর্ট চাইল NBTC। স্বাস্থ্য ভবনকে অন্ধকারে রেখে ভিন রাজ্যে রক্ত এবং প্লাজমা পাচারের অভিযোগ। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের বৈঠক। কোন কোন ব্লাড ব্যাংক এই কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, NBTC কে জানাল SBTC। কোন কোন রাজ্যে লোহিত রক্ত কণিকা এবং প্লাজমা বাল্ক ট্রান্সফার করা হয়েছে।তার পরিমাণ কত।কতদিন ধরে এই কাজ চলছে,তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চাওয়া হল। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে  SBTC- র কাছে দ্রুত রিপোর্ট চাইল NBTC।আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে লোহিত রক্ত কণিকা এবং প্লাজমা বাল্ক ট্রান্সফারের হিসাব সহ লিখিত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ। খবর স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে।

08 August 2026 07:30 AM (IST)

TMC Leader Arrest...

TMC Leader Arrest

গ্রেফতার নৈহাটির বিধায়ক সনত দে। একাধিক তোলাবাজি,অন্যের জমি ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া এবং ২০২১ ভোট পরর্বতি হিংসার মামলার অভিযোগে নৈহাটি থানার পুলিস সনত দেকে গ্রেফতার করল। আজ তাকে ব্যারাকপুর আদালতে পাঠান হবে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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