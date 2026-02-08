Breaking News LIVE Update: 'আমরা আবার আসিব ফিরে', ছাব্বিশে প্রত্যাবর্তনে সুপার কনফিডেন্ট অরূপ বিশ্বাস!

8 February 2026, 09:00 AM
Fire Incident: পাথর প্রতিমার থানার কামদেবনগরের সরস্বতী খাঁরা বাড়িতে আগুন লাগে । আগুনে এক বৃদ্ধা মহিলা গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন বলে জানা যায়।বাড়িতে ওই বৃদ্ধা এক থাকত। পুলিস প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে, রান্না করার উনুন থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওই বিধবা মহিলা বাড়িতে একাই থাকতেন, স্থানীয় আগুন নেভানোর কাজ করে। খবর পেয়ে পুলিস তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
Tiger Attack: বাঘের কামড়ে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর, মৃত মৎস্যজীবীর নাম জীবন ভক্তা(৩৬) । সুন্দরবনে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার অন্তর্গত জি প্লটের সত্য দাসপুর এলাকার বাসিন্দা। গত ৫ তারিখে বৃহস্পতিবার স্বামী স্ত্রী সুন্দরবনের চুলকাটির জঙ্গলের কাছে কাকড়া ধরার সময় হঠাৎই জীবন বক্তাকে বাঘে টেনে নিয়ে যায় এরপর চেঁচামেচি শুরু করে স্ত্রী দুর্গা ভক্তা অন্যান্য মৎস্যজীবীরা ছুটে আসে, এলেও জীবন বক্তাকে কোন খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর মৎস্যজীবীরা পালা করে খুঁজতে শুরু করে অবশেষে শনিবার দিন জঙ্গলের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া যায় জীবন ভক্তার। মৎস্যজীবী জীবন বক্তার একটা পায়ের অংশ পুরোপুরি খেয়ে ফেলে বাঘ ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পাথরপ্রতিমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ পুলিস মর্গে পাঠানো হয়।
Locket Chatterjee: পূর্ব বর্ধমানের দুই বিধানসভার চার্জশিট প্রকাশ করলেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। বর্ধমান উত্তর ও মন্তেস্বর বিধানসভার চার্জশিট প্রকাশ করেন শনিবার বিকেলে বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে। চার্জশিটে প্রধানত বিধায়কের দুর্নীতি, হুমকি ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ হওয়া নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। তবে বিজেপির এই চার্জশিট নিয়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসও কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি।শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী তরজা।
BJP-TMC Clash: কুলতলিতে তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ২। চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিকিরহাটে চাঞ্চল্য। গুরুতর জখম ২ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিত্সাধীন। ২ পক্ষের তরফে অভিযোগ দায়ের পুলিসে। আচমকা তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ।
Liluah Businessman Kidnapped: বিহারে বাঙালি ব্যবসায়ীকে অপহরণ। লিলুয়ার ব্যবসায়ী ধর্মেন্দ্র মাহাতোকে অপহরণ। ৩ দিন পর ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করল বিহার পুলিস। মাদক খাইয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে ২ অপহরণকারীকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি স্করপিও গাড়ি।
Hooghly: হুগলিতে বিজেপির কোন্দল প্রকাশ্য়ে। পার্টি অফিসে বিজেপি নেতাকে ‘মারধর’। বিজেপি কর্মীরা মারধর করে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত বিজেপি নেতা স্বপন পাল। চড়, কিল, জুতো দিয়ে মারার অভিযোগ। সুনীল বনসলের সঙ্গে দেখা করতে ‘বাধা’। বিজেপি নেতা স্বপন পালকে বাধার অভিযোগ।
Partha Chatterjee: জি ২৪ ঘণ্টায় এক্সক্লুসিভ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ‘তৃণমূলের তীব্রতা-গতিবেগ কমেছে’। মমতা-অভিষেকের ফোন নম্বর রাখেননি পার্থ? দলে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়? কেউ কি এখনও ফোনে যোগোযোগ করেছেন?
Siliguri: বিধানসভা নির্বাচনের আগে দাবি পৃথক রাজ্যের। গোর্খাল্যান্ডের পর কামতাপুর পৃথক রাজ্যের দাবি। পৃথক রাজ্যের দাবি কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের। দাবি আদায়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি রেল রোকো কর্মসূচির ডাক। দাবি না পূরণ হলে উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে হারানোর হুঁশিয়ারি।
Aroop Biswas: ছাব্বিশে প্রত্যাবর্তনে সুপার কনফিডেন্ট অরূপ বিশ্বাস। আমরা আবার আসিব ফিরে, মন্তব্য অরূপ বিশ্বাসের। ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২৫০ আসন নিয়ে ফিরব’। বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে মন্তব্য অরূপ বিশ্বাসের।ছাব্বিশে ফিরে আসার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী অরূপ বিশ্বাস।