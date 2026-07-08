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Breaking News Live Updates: জঙ্গলের আইন! বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে সরব মহুয়া

West Bengal Breaking News Live Updates: লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং-সহ ভারত-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রগুলোর বিরুদ্ধে বড়সড় আন্তর্জাতিক অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপ থেকে ২৪ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 08, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:15 AM IST
Breaking News Live Updates: জঙ্গলের আইন! বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে সরব মহুয়া
08 July 2026 10:00 AM (IST)

Mohua Moitra: জঙ্গল রাজ

বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে  বিস্পোরক মহুয়া মৈত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বক্তব্য, বারুইপুর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মূল অভিয়ুক্ত প্রভাস মণ্ডল এনকাউন্টারে নিহত। এটা কী চলছে বাংলায়? বাঙালিকা এবার বাংলা-উত্তরপ্রদেশ ২.০ কে স্বাগত জানান।এটা জঙ্গলের আইন চলছে বাংলায়। 

08 July 2026 09:45 AM (IST)

Baruipur Incident: বারুইপুর কাণ্ডে অভিযুক্তের এনকাউন্টার

বারুইপুর কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিসের গুলিতে নিহত। পুলিসের দাবি গতকাল রাতে ঘটনার পুনর্নিমাণের সময় পুলিসের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় প্রভাস। পাল্টা পুলিস গুলি চালাতে সে আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেল প্রভাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকেরা।

08 July 2026 08:15 AM (IST)

Asansol Municipality: ভেঙে দেওয়া হল আসানসোল পুরো নিগম 

আসানসোল পুরো নিগম হয়ে গেল ডিসলব। অদিতি চৌধুরীকে করা হল পুরো প্রশাসক। 
শো-কজে জেরবার আসানসোল পুরনিগম, ভাতা (সাম্মানিক) ও পেট্রল বন্ধ কাউন্সিলরদের, কালীঘাট ছেড়ে ঋতব্রতর দরবারে মেয়র বিধান!
আসানসোল পুরনিগমে পুর পরিষেবা কার্যত শিকেয়, চারিদিকে চরম অচলাবস্থা। এরই মধ্যে অমিল বোর্ড মিটিং ও সম্পত্তি কর মকুবের মতো একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগে খোদ পুর দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির কড়া শো-কজ নোটিশ ধেয়ে এল আসানসোলে। আর সেই চিঠি পেতেই তড়িঘড়ি কলকাতায় ছুটলেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়। তবে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, কলকাতায় পৌঁছে তিনি কালীঘাটের শরণাপন্ন না হয়ে সোজা হাজির হলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীতে। 
দুই অনুগামীকে নিয়ে ঋতব্রতর সঙ্গে মেয়রের এই সাক্ষাতের খবর হতেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তীব্র হয়েছে।

​ইতিমধ্যেই ১০৬ টির মধ্যে ৬ জন কাউন্সিলর ও দুইজন বোরো চেয়ারম্যান ইস্তফা দিয়েছেন,  ইস্তফা দেওয়ায় আসানসোল পুরবোর্ডে ভাঙন স্পষ্ট। কাউন্সিলরদের গাড়ির জন্য ১০ লিটার পেট্রোল বন্ধ।  এই আবহে ঋতব্রতকে বিধানসভার নিরিখে ‘বিরোধী দলনেতা’ হিসেবে মেনে নিয়ে মেয়রের মন্তব্য জল্পনার আগুনে ঘি ঢেলেছে। 
যদিও মেয়র ৬ পাতার চিঠিতে সরকারের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে উলটে পুর কমিশনারের অসহযোগিতাকেই দায়ী করেছেন।।

 

08 July 2026 08:15 AM (IST)

TMC: তৃণমূলের মিছিল

বিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী শিবিরের ২১শে জুলাই সমর্থনে আজ মিছিলের ডাক। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে হাজরা পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছে ছাত্র যুব সংগঠন। একুশে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় পালন করবেন সেই নিয়ে যখন জল্পনা রয়েছে, সেই একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে মমতা পন্থির শিবিরে মিছিলে লোক হবে কিনা সেই নিয়েও সংশয়ে রয়েছে।।

08 July 2026 08:15 AM (IST)

Baruipur Incident: ধর্ষণ খুনের ঘটনায় চতুর্থ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

বারুইপুরের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আরও এক গ্রেফতার। বসিরহাট থেকে গ্রেফতার কবীর মোল্লা নামে এক ব্যক্তি। এছাড়া থানায় ভাঙচুর পুলিশের উপর আক্রমণ গ্রেপ্তার ২০

08 July 2026 08:15 AM (IST)

Jalpaiguri Shocker:  টাকা না পেয়ে কুড়ুলের কোপে মাকে খুন

নেশার টাকা না পেয়ে নিজের মাকে কুড়ুলের দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। রাতে ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের ঘাসমারি বস্তিতে ঘটনাটি ঘটে। মৃতার নাম গোলাপী ওরাও (৪০)। তিনি বিভিন্ন চা-বাগানে চুক্তিভিত্তিক পাতা তোলার কাজ করতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত সন্তোষ ওরাও প্রায়ই নেশার জন্য মায়ের কাছে টাকা চাইত।  রাতেও টাকা চাইলে গোলাপী ওরাও দিতে অস্বীকার করেন। এরপর মা-ছেলের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি শুরু হয়। অভিযোগ, একপর্যায়ে বাড়িতে থাকা কুড়ুল দিয়ে মায়ের ওপর হামলা চালায় সন্তোষ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে শুলকাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত সুরু হয়েছে। 

08 July 2026 07:45 AM (IST)

Baruipur Case: বারুইপুর ঘটনায় আরও এক আটক

বারুইপুরের নাবালিকা খুনের ঘটনায় আরো এক ব্যক্তি আটক। বারুইপুর থানার স্পেশাল অপারেশন টিম ও এস টি এফ এর যৌথ তল্লাশিতে, তাকে আটক করা হয়। বারুইপুর থানায় আনা হয়েছে তাকে। সীটের সদস্যরা তাকে জেরা শুরু করেছে।

08 July 2026 07:45 AM (IST)

Baruipur Case: বারুইপুর ঘটনার জেরে নারীপাচার রুখতে তৎপর রাজ্য প্রশাসন

* বারুইপুরের ঘটনার পর নারীপাচার সংক্রান্ত মামলাগুলিতে বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন।
* তদন্তে কাজে লাগানো হচ্ছে অতীতে সিআইডির মানব পাচার দমন শাখায় কর্মরত অভিজ্ঞ অফিসারদের।
* ইনস্পেক্টর কাকোলি ঘোষের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দলকে গতকাল থেকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
* সূর্যপুর-সহ বারুইপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় মানব পাচার সংক্রান্ত পুরনো ও নতুন সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখবে এই দল।
* কতগুলি মানব পাচারের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, কতগুলি মামলা এখনও বিচারাধীন, কতজন কিশোরী ও মহিলা নিখোঁজ রয়েছেন এবং কোন কোন পাচারচক্র সক্রিয়—এসব বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করবে বিশেষ টিম।
* স্থানীয় থানা, গোয়েন্দা শাখা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে গোটা নেটওয়ার্কের উপর নজরদারি চালানো হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

08 July 2026 07:45 AM (IST)

Lawrence Bishnoi Gang: লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অপারেশেন হার্ড বল

লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং-সহ ভারত-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রগুলোর বিরুদ্ধে বড়সড় আন্তর্জাতিক অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপ থেকে ২৪ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুন, মাদক পাচার, চাঁদাবাজি এবং আন্তঃসীমান্ত হিংসার দায়ে অভিযুক্ত অপরাধী চক্রগুলোর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি অন্যতম বড় একটি দমন অভিযান। 'অপারেশন হার্ড বল' নামের এই যৌথ অভিযানটির কথা ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাটর্নি অফিস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপের পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যৌথভাবে তিনটি বড় অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে কয়েক বছর ধরে তদন্ত করার পর এই অভিযানটি চালিয়েছে। এই চক্রগুলোর বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকা এবং তার বাইরের অঞ্চলগুলোতে নানা ধরনের সহিংস ও সংঘবদ্ধ অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

08 July 2026 07:45 AM (IST)

Wayanad Landslide: ৬ জন এখনও নিখোঁজ

কেরলমের ওয়েনাড়ের ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। মঙ্গলবার কেরালার ওয়ানাড় জেলার মেপ্পাডি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাল্লাডি টানেল নির্মাণস্থলে ধস নেমে অন্তত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও ছয়জন এখনও নিখোঁজ। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিস, দমকল এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগ একযোগে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ওয়ানাড়ের জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, সুড়ঙ্গ তৈরির জন্য যে প্রচুর পরিমাণ মাটি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল, তা নির্মাণস্থলে ধসে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা গেছে। তবে উদ্ধারকাজ চলতে থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত ৯ জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ছয়জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের জন্য জোরকদমে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

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TAGS:
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About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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