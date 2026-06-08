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Breaking News LIVE Update: বিক্ষুব্ধ দেব! এবার ইস্তফার পথে ৩ বারের সাংসদ- সহ কোয়েলও?

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:35 PM IST
Breaking News LIVE Update: বিক্ষুব্ধ দেব! এবার ইস্তফার পথে ৩ বারের সাংসদ- সহ কোয়েলও?
08 June 2026 01:30 PM (IST)

Suvendu Adhikari

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে।

08 June 2026 12:45 PM (IST)

Dev-Koel: 

সকাল থেকেই উত্তপ্ত দিল্লি। একের পর সাংসদের বিদ্রোহের খবর উঠে আসছে। ইতোমধ্যেই রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুখেন্দু শেখর রায়। এবার জোর জল্পনা, সূত্রের খবর, আজই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চলেছেন দেবও। রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেবেন কোয়েলও, এমনটাই খবর। 

08 June 2026 12:30 PM (IST)

TMC News

দিল্লিতে গোপন বৈঠকে তৃণমূল সাংসদরা। উপস্থিত ১২ সাংসদ।

08 June 2026 12:15 PM (IST)

Kunal Ghosh

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের পরে এবার কর্পোরেশনের বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন কুণাল ঘোষ। টালার কাছে মোহিত মৈত্র মঞ্চে কলকাতা কর্পোরেশনের জল জমা নিয়ে বৈঠক। সেই বৈঠকে আজ যোগ দিতে যাচ্ছেন কুনাল ঘোষ। বেলেঘাটার বিধায়ক হিসেবে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। যদিও  তিনি জানিয়েছেন যে এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার সঙ্গে তার রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তনের কোন জায়গা নেই।

08 June 2026 11:15 AM (IST)

TMC News

রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়।

08 June 2026 10:45 AM (IST)

Jahangir Khan Arrested

নির্বাচনের পর পালিয়ে গিয়েছিলেন ফলতার ত্রাস পুষ্পা। জানা গিয়েছে, নেপাল লাগোয়া এলাকায় গা ঢাকা দেয় পুষ্পা। পালিয়েও হল না রেহাই। এসটিএফের জালে অবশেষে জাহাঙ্গির খান।

08 June 2026 10:30 AM (IST)

TMC News

তৃণমূলের রাজ্যসভার দুই সাংসদ আজ ইস্তফা দিতে পারেন। সুখেন্দু শেখর রায় ও কোয়েল মল্লিকের নাম নিয়ে আলোচনা।

08 June 2026 10:30 AM (IST)

TMC News

তৃণমূলের দুই রাজ্য সভার সংসদ আজকেই ইস্তফা দিতে চলেছেন সংসদ পদ থেকে? আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই দুই সংসদ ইস্তফা দিতে পারেন বলে জোর জল্পনা।

08 June 2026 10:15 AM (IST)

Abhishek Banerjee

আজ সিআইডি হাজিরা দিচ্ছেন না অভিষেক ব্যানার্জি। সিআইডিকে চিঠি অভিষেকের। হাইকোর্টে মামলা পেন্ডিং,চলতি সপ্তাহে শুনানি। পাশাপাশি দিল্লিতে আছেন তিনি। - এই মর্মে চিঠি। সময় চেয়ে চিঠি অভিষেকের।

08 June 2026 09:45 AM (IST)

Abhishek Banerjee

বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে আজ সোমবার তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানী ভবনে সিআইডি দপ্তরে হাজিরা দেবেন কিনা তানিয়ে শুরু জল্পনা। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠকে যোগ দিতে এই মুহূর্তে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক দিল্লিতে। ফলে আজ ভবানিভবনে হাজিরার সম্ভাবনা কার্যত বিলীন। আবার এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা এবং সোনারপুর কাণ্ডে আঘাতের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছেন গত সোমবারের সিআইডি হাজিরা। ফলে তিনি হাজিরা ইচ্ছাকৃত ভাবে বারংবার এড়িয়ে যাচ্ছেন বলেই সিআইডি কর্তাদের অভিমত। বারবার এইভাবে হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ায়  ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে তদন্তকারী সংস্থা যে দ্বিধা করবে না, রাজ্য প্রশাসন সূত্রে মিলেছে তেমনই ইঙ্গিত।

08 June 2026 09:45 AM (IST)

Aroop Biswas

মেসিকাণ্ডে টিকিটের কালোবাজারি, প্রতারণা ও চাঁদাবাজির অভিযোগে নাম জড়ানোয় চরম বিপাকে পড়েছেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা দেওয়ার জন্য তিনি দুই সপ্তাহের সময় চাইলেও, কোনো মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখাতে না পারায় পুলিস সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানা তাঁর বাড়িতে নোটিস সেঁটে আজ সোমবার সকাল ১১টার মধ্যেই হাজিরার চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা না দিলে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে পুলিস।

08 June 2026 09:15 AM (IST)

Mamata Banerjee

ফের আদালতের দারস্ত হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতা হওয়া চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হচ্ছে মামলা। বিরোধী দলনেতা বাছার ক্ষেত্রে বিধায়কদের ভূমিকা থাকে না - উল্লেখ মামলায়। দলীয় সিদ্ধান্তে বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন। - উল্লেখ মামলায়। সেই কারনেই বিধায়ক না হয়েও, দলনেত্রী হিসেবে আদালতের দারস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

08 June 2026 08:45 AM (IST)

TMC News

আজই দিল্লিতে ভাঙা-গড়ার খেলা! ভাঙছে তৃণমূলের সংসদীয় দল! মমতা-অভিষেক এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন দিল্লিতে, তখনই বিচ্ছেদের ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা। ৪ সংখ্যালঘু সাংসদ-সহ হাতে গোনা কয়েকজন সাংসদ রয়েছেন মমতার পাশে। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ১৯-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও পাল্লা বেশ ভারী। রবিবার রাতের পর আজ সকালেও দিল্লি পৌঁছেছেন কয়েকজন তৃণমূল সংসদ। অন্তত ১৪ জন সাংসদ এখনও পর্যন্ত নাম লিখিয়েছেন বিক্ষুব্ধদের দলে।

08 June 2026 08:30 AM (IST)

Garia Incident

গড়িয়ার মহামায়াতলার একটি আবাসনকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে এক উচ্চপদস্থ পুলিস আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই আবাসনের একটি ফ্ল্যাট তাঁর নামে লিখে দেওয়ার দাবি নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীকে সঙ্গে করে সেখানে হাজির হন শান্তি দাস নামে ওই আধিকারিক। অতীতেও তাঁকে ঘিরে একাধিক বিতর্কের অভিযোগ রয়েছে। আবাসনের কর্মীরা তাঁর প্রবেশ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই ক্ষমতার আস্ফালন দেখিয়ে আবাসনের দুই কর্মী অর্ক জানা ও অভিজিৎ প্রধানকে মারধর করা হয়। পরে পুলিশ ডেকে তাঁদের নরেন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ আরও গুরুতর। আক্রান্তদের দাবি, থানার মধ্যেই তাঁদের লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। আচমকা এই পরিস্থিতিতে দুই কর্মী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। 

08 June 2026 08:30 AM (IST)

Weather Update

উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে। সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ ও কাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম।দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়। বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে, কালবৈশাখীর সতর্কতা।

08 June 2026 08:30 AM (IST)

Jalpaiguri

আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে উপভোক্তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে চড়াও হয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবী কলোনি ৬৯ নম্বর বুথ এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় উপভোক্তারা, "কৃষ্ণ সূত্রধর নামে এক ব্যক্তি আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নাম করে এলাকার একাধিক উপভোক্তার কাছ থেকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা সরকার পরিবর্তনের ফলেই উপভোক্তারা সংঘবদ্ধ হন।"

08 June 2026 08:30 AM (IST)

South 24 Parganas

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় জাহাঙ্গীর খানের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সৌমিত্র আটার গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রিপল ও বালতি উদ্ধার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কলাতলা হাট এলাকায় সৌমিত্র আটার বন্ধ গোডাউনে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত রয়েছে এমন খবর পেয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা সেখানে যান। অভিযোগ, গোডাউনের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তারা বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রিপল ও বালতি দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামনগর থানার পুলিস। পরে ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের উপস্থিতিতে গোডাউন থেকে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী গোপনে মজুত করে রাখা হয়েছিল। কেন ওই সামগ্রী গোডাউনে রাখা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, তার তদন্তের দাবি তুলেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, রাজ্যে পালা বদলের পর থেকেই এলাকায় দেখা মিলছে না তৃণমূল নেতা সৌমিত্র আটার।

08 June 2026 08:30 AM (IST)

Howrah

মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর বাড়ির সামনে এবং কালী কুণ্ডু লেন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় বিতর্কিত ব্যানার। তাতে মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়কে ‘বেইমান’ ও ‘গাদ্দার’ বলে আক্রমণ করা হয়েছে।লেখা রয়েছে, “জন্মলগ্ন থেকে দিদির দলকে হাওড়ায় এক এক করে শেষ করে দেওয়ার মূল কান্ডারী বেইমান গাদ্দার অরূপ রায়।” কে বা কারা এই ব্যানার লাগিয়েছে তা জানা যায়নি। তবে ব্যানারের নিচের লেখা রয়েছে, “আমরা দিদির সৈনিক।”

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About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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