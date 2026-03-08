Breaking News LIVE Update: যুদ্ধের বাজারে আকাশছোঁয়া রান্নার গ্যাসের দাম, হেঁশেলে এখন গোবর গ্যাসের জয়জয়কার

8 March 2026, 08:45 AM
TMC vs BJP: ধুপগুড়ির রাজপথ দিয়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ পার হতেই তৃণমূল পক্ষ থেকে রাস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ। আর এতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তরজা।
Jalpaiguri: নারী দিবসে নারীদের সম্মাননা জলপাইগুড়ি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের। এরই পাশাপাশি সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলোও তুলে ধরা হয়। জলপাইগুড়ি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাপিয়া পালের নেতৃত্বে ৭ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে ফুল মিষ্টি দিয়ে নারীদের সন্মান জানানো হয়। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এর সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস এর সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে,আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ওয়ার্ডের বেশ কয়েকজন মহিলাদের সম্মাননা জ্ঞাপনের পাশাপাশি সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হল।
Elephant Attack: হাতি দেখে পালাতে গিয়ে পায়ে লেগে আহত যুবক, সাঁকরাইলের ধানঘোরী এলাকায় রাতভর দাঁতালের তাণ্ডবে চাঞ্চল্য ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের ধানঘোরী এলাকায় দাতাল হাতির তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়াল গ্রাম জুড়ে। গভীর রাতে হঠাৎই লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি দাতাল হাতি। এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ দাপিয়ে বেড়ানোর পর এক ব্যক্তির বাড়ির খামারে কলা বাগানে গাছ ভাঙচুর চালায় হাতি,বাড়ির দরজার সামনে হাতিকে দেখে আতঙ্কে রাতভর ঘুম উড়ে যায় পরিবারের সদস্যদের।
Paschim Bardhaman: রান্নার গ্যাসের দাম ৬০ টাকা বেড়ে যাওয়ায় কার্যত মাথায় হাত পড়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের। এই পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে সামনে আসছে গ্রামবাংলার পুরনো গোবর গ্যাস। গ্রামাঞ্চলে যেখানে এখনও বহু বাড়িতে গরু রয়েছে, সেখানে সেই গরুর গোবর থেকেই তৈরি করা হচ্ছে বিকল্প জ্বালানি। পরিবেশবান্ধব এই ব্যবস্থাই এখন অনেক পরিবারের কাছে বড় স্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর পশ্চিমপাড়ায় এমনই এক উদ্যোগ নজর কেড়েছে।