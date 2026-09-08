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LIVE Update: পুলিসের সামনেই সিপিএম-বিজেপি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! জেলা কার্যালয়ে তাণ্ডব, আগুন

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Sep 08, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:26 AM IST
LIVE Update: পুলিসের সামনেই সিপিএম-বিজেপি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! জেলা কার্যালয়ে তাণ্ডব, আগুন
08 September 2026 08:30 AM (IST)

Jalpaiguri Food Safety: জলপাইগুড়ি ফুড সেফটি দফতর

জলপাইগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতে খাবারের গুণমান এবং স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে জেলা প্রশাসনের ফুড সেফটি দফতর। অভিযোগ, বেশ কিছু হোটেল ও রেস্তোরাঁয় নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই খাবার তৈরি ও বিক্রি করা হচ্ছিল। অভিযানে উঠে এসেছে একাধিক অনিয়মের ছবি। কোথাও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করা হচ্ছে, আবার কোথাও রান্না করা খাবার ফেলে দেওয়া হচ্ছে ডাস্টবিনে। অভিযানের সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী এবং খাবার তৈরির উপকরণও উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। শুধু খাবারের মান নয়, বেশ কিছু হোটেল ও রেস্তোরাঁয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও অনুমোদন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, কোথাও ফায়ার লাইসেন্স নেই, আবার কোথাও পানীয় ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত জলের পরীক্ষার রিপোর্টও নেই। সকাল, দুপুর, বিকেল কিংবা রাত—সময়ের তোয়াক্কা না করেই শহর ও সংলগ্ন এলাকায় চলছে এই অভিযান। প্রশাসনের আধিকারিকদের স্পষ্ট বার্তা, খাদ্যের মান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে কোনওরকম আপস করা হবে না। নিয়ম ভাঙলে নেওয়া হবে কড়া পদক্ষেপ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগে খুশি বহু মানুষ। তাঁদের দাবি, শুধু অভিযান নয়, নিয়মিত নজরদারিও বজায় রাখা হোক। এখন দেখার, প্রশাসনের এই লাগাতার অভিযানের জেরে জলপাইগুড়ির হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি কতটা নিশ্চিত হয়।

08 September 2026 08:30 AM (IST)

Canning Accident: অটো-বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ

অটো-বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন মোট ৭ জন। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের মাতলা সেতু সংলগ্ন এলাকায়।গুরুতর জখম মলয় নস্কর,জয়দেব সাসমল,দ্রৌপদি দাস, অভিজিত দেবনাথ ,লক্ষণ ভুইয়া,তুষার নস্কর ও বুদ্ধিশ্বর নস্কররা আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রের খবর,এদিন কাকদ্বীপ এলাকার দুই যুবক মলয় নস্কর ও জয়দেব সাসমল বাইক এ চেপে বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় চারজন যাত্রী নিয়ে একটি অটো বাসন্তী থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল। মাতলা সেতু সংলগ্ন এলাকায় আচমকা অটো-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় রাস্তায় পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছিলেন সাতজন। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং ট্রাফিক আধিকারীক প্রণব হালদার ঘটনাস্থলে হাজীর হয়। জখমদের কে উদ্ধার করেন। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জখমদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশাঙ্কা জনক।

08 September 2026 07:30 AM (IST)

Katwa: অসহায় গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াল মঙ্গলকোটের বিধায়ক

অসহায় গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াল মঙ্গলকোটের বিধায়ক। মঙ্গলকোটের অজয় নদ তীরবর্তী মাঝিখাঁড়া গ্রামের বাসিন্দারা শুক্রবার বিজেপি নেতা ননীচূড়া ঘোষের কাছে বৃষ্টির জল আটকাতে ত্রিপল চেয়েছিল।মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষ আটজন গ্রামবাসীকে ত্রিপল পাঠিয়ে দিলেন। সোমবার বিধায়ক প্রতিনিধি ননীচূড়া ঘোষ গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ত্রিপল গুলো বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেন। অজয় নদ তীরবর্তী বন্যাপ্রবন এলাকা হল পালিগ্রাম অঞ্চলের মাঝিখাঁড়া গ্রাম। বেশ কয়েকটি পরিবারের মাটির বাড়িতে বসবাস করে।খড়ের চাল ফুঁড়ে বৃষ্টির জল ঘরে পড়ে। অসহায় মানুষগুলো বিধায়ক প্রতিনিধিকে তাদের সমস্যার কথা জানালে তিন দিনের মধ্যেই ত্রিপল নিয়ে হাজির বিধায়ক প্রতিনিধি। বাইট:১) ননীচূড়া ঘোষ, বিধায়ক প্রতিনিধি, মঙ্গলকোট।

08 September 2026 07:30 AM (IST)

Purulia: সরকারি আইটিআই কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সরকারি আইটিআই কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতোর । ঘটনার পরই পুরুলিয়ার ঝালদা থানার ডুড়গি গ্রামে অবস্থিত সরযুপ্রসাদ গভর্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ITI) এ পৌঁছে তদন্ত শুরু করলো কোলকাতা থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তিন সদস্যের তদন্তকারী দল । গতকাল তিন সদস্যের দল কলেজে এসে বর্তমান হাল হকিকতের খোঁজ নেয়, কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখেন । পাশাপাশি জমিদাতা, স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি দাওয়া এবং অভিযোগ শোনেন ।

08 September 2026 07:30 AM (IST)

Malda: ভয়াবহ অবস্থা মালদায়

ভয়াবহ অবস্থা মালদার মানিকচকের উত্তরচন্ডীপুর গ্রামপঞ্চায়েতের। অথবা গঙ্গার বুকে গজিয়ে ওঠা শতাধিক বছরের পর পুরোনো ভুতনি চরের। ।সড়কপথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকা।ক্রমাগত বাড়ছে গঙ্গার জল।দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটছে এলাকাবাসীর।ডবল ইঞ্জিনের সরকার এসেও হল না সুরাহা।সব জায়গায় মিলছে না ত্রাণ।ক্ষোভ প্রকাশ করছে স্থানীয়রা।চাষের জমি থেকে বসতবাড়ি জলমগ্ন।আশ্রয় শিবিরে বহু মানুষ। প্রতিনিয়ত বাড়ছে গঙ্গা নদীর জলস্তর। ইতিমধ্যে চরম বিপদ সীমার ৪৫সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা। কেশরপুরের বাঁধ ভেঙে জলমগ্ন প্রায় ৩০টিরও বেশি গ্রাম। যার মধ্যে দুর্লভোলা,ভুবনটোলা, কেদারটোলা,মানিকনগর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম ব্যাপক ভাবে জলমগ্ন। জলবন্দী প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মানিকচকেই রয়েছেন রাজ্যের দুই প্রতিমন্ত্রী।মানিকচকে থেকেই সম্পূর্ণ পরিস্থিতির তদারকি করছেন। তাদের সহায়তায় রয়েছে মানিকচকের বিধায়ক গৌড় চন্দ্র মন্ডল।সাতটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। দূর্গতদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে প্রশাসন। তবে তারা নিজের বাড়ি ছাড়তে নারাজ।জল আরো বাড়লে পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে। তাই তাদের যে কোন প্রকারে উদ্ধারে তৎপর প্রসাসন।যদিও স্থানীয়দের মধ্যে ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ থাকছে।

08 September 2026 07:30 AM (IST)

Jalpaiguri CPM office vandalised: জলপাইগুড়ি সিপিএম কার্যালয়

জেলা সিপিএম কার্যালয়ে ভাঙচুর, হামলার অভিযোগ । অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। পুলিশের সামনেই জেলা সিপিএম কার্যালয়ের বাইরে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিতে উত্তেজনা ছড়ায়।উভয়পক্ষের আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনায় থানার দ্বারস্থ উভয়পক্ষ। জলপাইগুড়িতে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে ভাঙচুর, হামলা অগ্নি সংযোগ।অভিযোগের তীর ABVP এর বিরুদ্ধে।আজ বিকেলে ABVP সমর্থকদের সাথে SFI এর গন্ডোগোল হয় বলে অভিযোগ। তার জেরেই সোমবার রাতে এই ঘটনা বলে অভিযোগ CPM এর। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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