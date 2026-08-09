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LIVE Update: অভয়ার নামে ট্রাস্ট! প্রাপ্ত অনুদানে তৈরি হবে হাসপাতাল, বড় ঘোষণা রত্না দেবনাথের

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:37 PM IST
LIVE Update: অভয়ার নামে ট্রাস্ট! প্রাপ্ত অনুদানে তৈরি হবে হাসপাতাল, বড় ঘোষণা রত্না দেবনাথের
09 August 2026 01:30 PM (IST)

TMC Leader Arrest

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত উপ-প্রধানের স্বামী, ঘটনাটি নলহাটি থানার কয়থা ২ পঞ্চায়েতের গোসাইপুর গ্রামের। গোসাইপুর গ্রামের এক মহিলা তাকে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গোঁসাইপুর গ্রামের বাসিন্দা কাজল মালের নামে নলহাটি থানায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাজল মাল এলাকার তৃণমূল নেতা ও কয়থা ২ পঞ্চায়েতর উপ প্রধানের স্বামী। ওই নির্যাতিতা মহিলার লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে গতকাল রাতে কাজল মালকে গ্রেফতার করে নলহাটি থানা পুলিস। আজ সকালে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে তাকে পাঠানো হল রামপুরহাট মহকুমা আদালতে। অভিযোগকারী মহিলার অভিযোগ গত পরশু রাত্রে তিনি যখন বাড়িতে একা ছিলেন তখন অভিযুক্ত কাজল মাল তার বাড়িতে জোরপূর্বক ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে, এই অভিযোগ জানিয়েই তিনি গতকাল নলহটি থানার দ্বারস্থ হন, এর পরেই গ্রেপ্তার করা হয় তৃণমূল নেতা তথা কয়থা ২ পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের  স্বামী কাজল মাল কে। এই ঘটানার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। এই ঘটনায় নলহাটি এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। রাজনৈতিক মহলেও রহেছে উত্তেজনা। এলাকার বিজেপি নেতৃত্বরা তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এই ঘটনার।

09 August 2026 01:15 PM (IST)

RG Kar Incident...

RG Kar Incident

আরজিকরের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মায়ের বড় মন্তব্য জি ২৪ ঘণ্টায়। এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তার হাল বদলায়নি, আরও খারাপ হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা থাকলেও কেন এই প্রশ্ন?

09 August 2026 12:45 PM (IST)

Ratna Debnath...

Ratna Debnath

আর জি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের নামে যে ট্রাস্ট এর উদ্বোধন হবে। সেই টাকা দিয়ে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। জানিয়েছেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা।

09 August 2026 11:30 AM (IST)

Agnimitra Paul...

Agnimitra Paul

রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালের পাশাপাশি আসানসোল জেলা হাসপাতালে অভয়া কান্ডের প্রতিবাদে নীরবতা পালন হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শেখ মহম্মদ ইউনুস সহ জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা। এদিন অভয়া স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজের কবিতা পাঠ করলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

09 August 2026 11:30 AM (IST)

R G Kar Incident...

R G Kar Incident

অভয়া খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ২ বছর! সরকার বদল হতেই জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য ও হাসপাতালে নীরবতা পালন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নীরবতা পালন করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ২ বছর পর সরকারের এই উদ্যোগকে  ধন্যবাদ জানিয়ে।আগামীদিনে স্বাস্থ্য কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান উওরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঈশ্বর।

09 August 2026 09:15 AM (IST)

Road Accident...

Road Accident

ডোমজুড় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাকুরিয়া ব্রিজের উপর গভীর রাতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বাইক চালকের। তবে মৃতের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডোমজুড় থানার পুলিশ এবং নিবরা ট্রাফিক গার্ডের পুলিস কর্মীরা। দুর্ঘটনার জেরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ডানকুনি লেনে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিস দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি মৃত বাইক চালকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

09 August 2026 09:15 AM (IST)

E-Rickshaw...

E-Rickshaw

জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচলে কড়া নিষেধাজ্ঞা, পুলিশকে নির্দেশ পরিবহণ দফতরের। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো বা ই-রিকশার অননুমোদিত চলাচল বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল রাজ্য পরিবহণ দফতর। ৭ আগস্ট পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব ড. রবি ইন্দর সিংহ রাজ্য পুলিসের ডিজিকে চিঠি দিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী টোটো মূলত লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটির জন্য নির্দিষ্ট স্থানীয় রাস্তায় চলাচলের অনুমতি পায়। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য প্রধান সড়কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া টোটো চলাচল নিষিদ্ধ।

09 August 2026 09:15 AM (IST)

STF...

STF

জামুড়িয়ায় কয়লা মাফিয়াদের ডেরা থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করল বেঙ্গল STF। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, পাশাপাশি মিলেছে প্রচুর গুলি। গত পরশু কয়লা মাফিয়া সামসের ও খাইরুলকে গ্রেফতার করেছিল বেঙ্গল STF। তাদের গ্রেফতারের পর তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই জামুড়িয়ায় তাদের ডেরায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেন STF-এর গোয়েন্দারা। এই বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে বেঙ্গল STF। অস্ত্র কারবারের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে, সেই যোগসূত্রও খোঁজা হচ্ছে।

09 August 2026 09:15 AM (IST)

Ranaghat...

Ranaghat

আজ থেকে তিন বছর আগে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদ্বীপ কুণ্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল গোটা বাংলা। নদীয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা স্বপ্নদ্বীপের মৃত্যুর ঘটনায় সামনে এসেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহ অভিযোগ। সেই ঘটনার তিন বছর পূর্ণ হলেও এখনও বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় তাঁর পরিবার। তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ছেলেকে হারানোর যন্ত্রণা আরও একবার ফিরে এসেছে স্বপ্নদ্বীপের বাবা-মায়ের কাছে। চোখের সামনে একমাত্র সন্তানকে হারানোর পর থেকেই তাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন ন্যায়বিচারের আশায়। পরিবারের অভিযোগ, তৎকালীন সরকারের সময়ে তদন্তের নামে কার্যত কোনও সুরাহা হয়নি। তাই নতুন সরকারের কাছে তাঁদের একটাই আবেদন—স্বপ্নদ্বীপের মৃত্যুর ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন রানাঘাটের স্বপ্নদ্বীপ কুণ্ডু। বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনায় গ্রেফতারও হয় একাধিক জন। কিন্তু তিন বছর পরেও ছেলের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁর পরিবারকে। স্বপ্নদ্বীপের বাবা-মায়ের কথায়, সন্তানকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে কারণে তাঁদের ছেলেকে অকালে চলে যেতে হল, সেই ঘটনার সত্য সামনে আসুক এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাক—এটাই তাঁদের একমাত্র দাবি। তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাই রানাঘাট থেকে নতুন সরকারের কাছে স্বপ্নদ্বীপের পরিবারের আবেদন—‘আমাদের ছেলের মৃত্যুর সঠিক বিচার চাই।’

09 August 2026 08:15 AM (IST)

Har Ghar Tiranga...

Har Ghar Tiranga

"হর ঘর তিরঙ্গা " কর্মসূচি শুরু হল সাইকেল ৱ্যালির মধ্যে দিয়ে। ৯ দিন ব্যাপী যে    অনুষ্ঠান তাতে কিছু না কিছু কর্মসূচি রাখা হয়েছে বিধান নগর মহকুমা দফ্তরের তরফ থেকে। আজ সকালে সল্টলেকে দেশের জাতীয় গান বন্দে মাতরম এর ১৫০ বছর পূর্তি, সেই গানের মাধ্যমে সাইকেল রেলের মাধ্যমে হার ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন বিধান নগর মহকুমা শাসক প্রিয়াংশা গর্গ সহ বিধান নগর পৌর নিগমের আধিকারিক, পুলিস, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ও sai কমপ্লেক্স এর একত্রিত সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। Sai থেকে সাইকেল ৱ্যালি শুরু হয় এবং সেন্ট্রাল পার্ক হয়ে আবার sai কমপ্লেক্স এ গিয়ে শেষ হবে।

09 August 2026 08:15 AM (IST)

Subodh Gang...

Subodh Gang

গ্রেফতার মোহনপুর থানার হাতে সুবোধ গ্যাংয়ের এক সক্রিয় সদস্য। উদ্ধার সেভেন এমএম পিস্তল একটি দেশি ওয়ান শাটার, সঙ্গে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ২৭০ টাকা। মোহনপুর থানার পুলিস গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুজনকে গ্রেফতার করে জয় বিন্দ চৌধুরী এবং আফসার আলী। এরমধ্যে জয়বিন্দ চৌধুরী কুখ্যাত দুষ্কৃতী সুবোধ সিং গ্যাং এর লোক। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস জানতে চেষ্টা করছে এত নগদ টাকা। এবং এই বন্দুক তাদের কাছে এল কী করে। এবং সুবোধ সিং কী নতুন করে কোন বরাত দিয়েছিল যার জন্য এত টাকা এবং বন্দুক জড়ো করেছিল এই দুই দুষ্কৃতী। 

09 August 2026 08:15 AM (IST)

Jalpaiguri...

Jalpaiguri

অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানে বাধা। ভারতীয় চা চাষিকে অপহরণ করে 'বদলা' নিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা।  জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কুকুরজান এলাকায় ঢুকে এক চা চাষিকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানে বিএসএফ বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় বদলা নিতেই এই অপহরণ বলে মনে করা হচ্ছে।
বিএসএফকে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জমা দিয়ে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভুখন্ডে নিজের চা বাগানে কাজ করছিলেন স্থানীয় তসরপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর গোপ। সেসময় তাঁকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণের চেষ্টা করে। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় তাঁর। এরপর ওই ভারতীয় চা চাষিকে জোর করে টানতে টানতে বাংলাদেশ ভুখন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর চাউর হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হস্তক্ষেপ করে বিএসএফ।অপহৃত ভারতীয় নাগরিককে ফেরাতে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেন বিএসএফের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে বিজিবির হেফাজতে রয়েছেন দীপঙ্কর গোপ। তাঁকে সুস্থ শরীরে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিএসএফের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ৬ আগস্ট এক বাংলাদেশি পাকড়াও হয় এপারে। তাকে মুক্তির দাবিতে ওই ভারতীয় চা চাষিকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছে। যদিও এনিয়ে পুলিশ বা বিএসএফ আধিকারিকরা কেউ মুখ খুলতে নারাজ।

09 August 2026 08:15 AM (IST)

Ketugram Panchayet...

Ketugram Panchayet

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম-২ ব্লকের মৌগ্রাম পঞ্চায়েত। প্রধান ও উপপ্রধানের ইস্তফার পর ব্যাহত হচ্ছিল পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কাজকর্ম। পরিষেবা নিতে এসে সমস্যায় পড়ছিলেন সাধারণ মানুষ। অচলাবস্থা কাটাতে ব্লক প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে গত ৪ আগস্ট ডাকা হয় অনাস্থা বৈঠক। ১৯ আসনের এই পঞ্চায়েতে ২০২৩ সালের নির্বাচনে ১৮টি আসনেই জয় পেয়েছিল তৃণমূল, বিজেপির ছিল মাত্র একটি আসন। কিন্তু সেই বৈঠকেই ঘটে নাটকীয় পালাবদল। উপস্থিত ১৫ জন তৃণমূল সদস্যের সমর্থনে পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির একমাত্র সদস্যা চন্দ্রাবতী ঘোষ। ফলে বিজেপির মাত্র একটি আসন থাকা সত্ত্বেও মৌগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের চেয়ারে এখন বিজেপি। চন্দ্রাবতী ঘোষের অভিযোগ, এতদিন পঞ্চায়েতে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন তিনি। পঞ্চায়েতের অফিসার মনোজ মিস্ত্রী জানান, প্রধান ইস্তফা দেওয়ার পর কাজ চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণেই প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে অনাস্থা বৈঠক ডাকা হয় এবং সেখানেই নতুন প্রধান নির্বাচিত হন। তৃণমূলের কোনও সদস্য অবশ্য এই বিষয়ে প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। অন্যদিকে নতুন প্রধান পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা। তাঁদের আশা এবার পঞ্চায়েতের অচলাবস্থা কাটিয়ে স্বাভাবিক হবে পরিষেবা। ১৮ তৃণমূলের সমর্থনে ১ বিজেপি! মৌগ্রাম পঞ্চায়েতে এই নজিরবিহীন রাজনৈতিক পালাবদল আগামী দিনে কতটা প্রভাব ফেলে এখন সেটাই দেখার।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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