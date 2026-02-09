Breaking News LIVE Update: স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়া জোটের! তোড়জোড় শুরু কংগ্রেসের...

9 February 2026, 11:45 AM
ED Raid: নতুন কয়লা মামলা তে বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে তলব করল ইডি। আজকেই তাঁকে ইডি দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে কয়লা মামলায় মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। মনোরঞ্জনের পাশাপাশি লালা ঘনিষ্ট কয়লা মাফিয়া চিন্ময় মণ্ডলকেও আজ তলব করা হয়েছে।
9 February 2026, 11:45 AM
INDIA Allaince: এবার স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়া জোটের। সকালে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে গৃহীত হয়েছে সিদ্ধান্ত। অনাস্থা প্রস্তাব আনার তোড়জোড় শুরু করেছে কংগ্রেস। রাহুলকে লোকসভায় বলতে না দেওয়ার প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ।
9 February 2026, 09:00 AM
South 24 Parganas: বিধানসভা ভোটের আগে একাধিক জায়গায় দলবদল হতে দেখা গিয়েছে আবারো ঠিক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকে দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে উত্তর দুর্গাপুর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উন্নয়নের পাঁচালী নিয়ে সভাতে সিপিএম বিজেপি আইএসএফ থেকে প্রায় ২০০ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার। নির্বাচনের সময়সীমা যত এগিয়ে আসছে ততই নিজেদের ঘর সাজাতে ব্যস্ত রাজনৈতিক নেতারা।
9 February 2026, 09:00 AM
South 24 Parganas: পুরনো আক্রোশ আর সেই কারণে এক মহিলার মাথায় ধারালো অস্ত্র কোপ মারার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট থানার নৈনান গ্রামে হঠাৎই সঞ্জীব নস্কর নামে এক যুবক প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে গালিগালাজ শুরু করে এরপরে বাবিদণ্ড হলে মহিলার মাথায় কোপ মারে গুরুতর জখম হয় ওই মহিলা। পরিবারের লোকজন ওই মহিলাকে মগরাহাট হাসপাতালে নিয়ে যায়, তার মাথায় সেলাই হয়, চিকিৎসা করানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মগরাহাট থানার পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে গ্রেফতার করে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তিনি স্বীকার করেন ,ওই যুবককে মারধর করেছে বলে এমনটাই অভিযোগ যুবকের সেই কারণে হাতের কাছে কিছু একটা দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে, তবে কী কারনে এই ঘটনা ঘটল কেনই এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে মগরাহাট থানার পুলিস।
9 February 2026, 09:00 AM
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি দোকান, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয় বলে দাবি ব্যবসায়ীদের একাংশের। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল ধূপগুড়ি শহর। শহরের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র ‘সুপার মার্কেট’-এ কাপড়ের দোকানগুলিতে বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সুপার মার্কেটের দুটি গলি আগুনে পুরোপুরি গ্রাস করে নেয়। দমকলের ইঞ্জিন বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও, তার আগেই বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
9 February 2026, 09:00 AM
Malda: আবার ভাঙণ কংগ্রেসের।মৌসম বেনজির নুর তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরই শুরু হয়েছে ভাঙণ। রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের তথা মোথাবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন তার কেন্দ্রেই কংগ্রেস ঘরে ভাঙণ ধরিয়েছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে একে অপরের ঘর ভাঙাভাঙিতে জমজমাট মালদার রাজনীতি।
9 February 2026, 09:00 AM
Bhatpara: ভাটপাড়া পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি কপিল মনি সাউ কে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। কাল সন্ধ্যেবেলায় বিজেপির দেয়াল লিখে বাড়ি ফিরেছিল কপিল মনি। দুষ্কৃতীরা তার বাড়ি গিয়ে তাকে ডাকে বেরিয়ে আসতেই বাড়ির সামনে তাকে মারধর করা হয়। আসে এলাকার বাসিন্দারা তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হসপিটালে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কল্যাণী হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয়। জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের। যদিও তৃণমূলের দাবি এমন কোন ঘটনায় ঘটেনি। নিজেদের মধ্যে ঝামেলা সেটাই তৃণমূল বলে চালাতে চাইছে।
9 February 2026, 09:00 AM
Rabindranath Bhattacharya: রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ মেম্বার। ব্যারাকপুর কোটে তৃণমূল প্যানেলের প্রেসিডেন্ট। উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। এর আগে তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কাউন্সিলরও হয়েছিলেন। ২০১৯ এর পর তিনি বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। ব্যারাকপুর দমদম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদ ও পেয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। বিজেপি ছেড়ে আবার তৃণমূলে। ২০২৩ শে উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের টিকিটে জিতে কাউন্সিলর হন।
9 February 2026, 09:00 AM
Bengal Weather Update: উত্তুরে হাওয়ার লাস্ট ল্যাপ। চলতি সপ্তাহে শীতের বিদায় ঘণ্টা। রাত ও ভোরের দিকে হালকা শীতের আমেজ। ১১ তারিখ রাত পর্যন্ত শীতের হালকা আমেজ। ১২ তারিখ থেকে ধাপে ধাপে শীতের পাকাপাকি বিদায়।দোলযাত্রায় দিনের পারদ পৌঁছতে পারে ৪০-এর ঘরে।
9 February 2026, 09:00 AM
Birbhum: বীরভূমে নদী থেকে বালি চুরি,শুভেন্দুর নিশানায় তৃণমূল। ‘বীরভূম জুড়ে অবাধে কোটি কোটি লুঠ চলছে’। ‘প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি চলছে’। ‘বালি, পাথর চুরির সবথেকে বড় সুবিধাভোগী তৃণমূল’। কেষ্ট-কাজলদের নিশানা করে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। গতকাল আচমকা তিলপাড়া ব্যারাজ পরিদর্শন করেন শুভেন্দু অধিকারী।
9 February 2026, 08:45 AM
SIR in Bengal: জীবিত থেকেও ভোটার তালিকায় ‘মৃত’ ৯০ বছরের বৃদ্ধা! কমিশনকে নিশানা মন্দিরবাজারের তৃণমূল বিধায়কের। মন্দিরবাজারের বংশিধরপুর গ্রামে ৯০ বছরের ছপুরা লস্করের নাম বাদ। জীবিত থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধাকে মৃত দেখানো হয়েছে, দাবি পরিবারের।