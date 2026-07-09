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India Breaking News Live Updates: আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ৮ জেলায় ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাতের সতর্কতা

West Bengal, India Breaking News Live Updates: কলকাতার চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করার পরেই উঠছিল প্রশ্ন। অবশেষে নির্মাণ সংস্থা RVNL সূত্রে জানা গেল জুলাই মাসের শেষ শুক্র শনি রবি এবং অগাস্ট মাসের প্রথম শুক্র শনি রবি রাত ৮ টা থেকে সোমবার সকাল ৮ টা পর্যন্ত উড়ালপুল এবং সংলগ্ন এলাকায় কিছু রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ বা যান বন্ধ রেখে বাকি কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলা হবে। 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:41 AM IST
India Breaking News Live Updates: আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ৮ জেলায় ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাতের সতর্কতা
09 July 2026 08:45 AM (IST)

Prashanta Barman: প্রশান্ত বর্মন

এবার স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনার ফাইল আবার খুলল বিধাননগর পুলিস।অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে নতুন করে ফাইল খুললো পুলিশ। তবে কি এবার বিডিও প্রশান্ত বর্মনের  বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নেবে এমনটাই স্পষ্ট হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নিউটাউনে যেখানে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কে খুন করা হয়েছিল বিডিও প্রশান্ত বর্মনের ফ্ল্যাটে নতুন করে নমুনা সংগ্রহ করা হলো ফরেন্সিকের পক্ষ থেকে।এমনটাই সূত্র মারফত খবর। ইতিমধ্যে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে গিয়ে চার ঘণ্টার বেশি তথ্য সংগ্রহ করল বেঙ্গল STF, বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ, বিধান নগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ এবং ফরেন্সিক আধিকারিক। ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রতিটি ঘরের দরজা ভেঙে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পালাবদলের পরে নতুন করে পদক্ষেপ যে হতে চলেছে ছবি দেখেই স্পষ্ট। বিগত সরকারের আমলে বিডিওর টিকি পর্যন্ত ছুতে পারিনি পুলিশ। নতুন সরকার আসতেই আবার সেই মামলার ফাইল খুলে নতুন করে তদন্ত শুরু করল যেখানে উপস্থিত ছিল STF।

 

09 July 2026 08:30 AM (IST)

Dakshin Dinajpur:যৌনপল্লিতে ড্রোনের সাহায্যে অভিযান

বারুইপুরে নাবালিকা নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যু এবং গত সপ্তাহে ইসলামপুরের যৌনপল্লিতে ড্রোনের সাহায্যে অভিযান চালিয়ে দু'দিনে মোট ৩৯ জন নাবালিকাকে উদ্ধারের ঘটনাকে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখছেন উত্তর দিনাজপুরের নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা সমাজকর্মীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নাবালিকা পাচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আগের সরকারের আমলে প্রশাসনিক অসহযোগিতা ও নানা বাধার মুখে পড়তে হতো। বর্তমান সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ তাঁদের কাজে নতুন করে আস্থা ও উৎসাহ জোগাচ্ছে।
উত্তর দিনাজপুর জেলায় দীর্ঘদিন ধরে নারী ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে কাজ করে চলা স্মোকাস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাসিক ইউনিট সভায় বুধবার বিকালে এই দুটি ঘটনাই ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সংস্থার সম্পাদক জবা ভট্টাচার্য জানান, প্রতি মাসেই বিভিন্ন ইউনিটের কর্মীদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা হয়। তবে এবারের বৈঠকে বারুইপুরের নাবালিকা নির্যাতন ও খুনের ঘটনা এবং ইসলামপুর থেকে একাধিক নাবালিকাকে উদ্ধারের অভিযান নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে নির্যাতিত পরিবারগুলোর মধ্যে অভিযোগ জানাতে সাহস বাড়বে এবং অপরাধের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরিবেশ তৈরি হবে।
সংস্থার কর্মী জুই ঘোষ বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাইল্ড প্রোটেকশন ও নাবালিকা পাচার রোধে কাজ করছেন। অতীতে বহু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগ জানাতে রাজি হতো না। তাদের বক্তব্য ছিল, অভিযোগ করেও কোনো ফল মিলবে না। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর পর তাঁদের বিশ্বাস, মানুষ আইনের ওপর আস্থা ফিরে পাবে এবং অভিযোগ জানাতে এগিয়ে আসবে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য অপরাধীরাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থান দেখে অপরাধ করার আগে দু'বার ভাববে।
স্বেচ্ছাসেবী তমা গোস্বামী বলেন, সরকার যদি নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে একইভাবে ধারাবাহিক পদক্ষেপ চালিয়ে যায়, তাহলে সমাজে এ ধরনের অপরাধ অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।
সব মিলিয়ে, অতীতে প্রশাসনিক বাধা ও অসহযোগিতার অভিযোগে হতাশ হয়ে পড়া নারী অধিকারকর্মীদের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি তাঁদের নতুন করে আশা জুগিয়েছে এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরও জোরালোভাবে কাজ করার প্রেরণা দিয়েছে।

09 July 2026 08:30 AM (IST)

Kolkata Metro Rail: চিংড়িঘাটা মেট্রো

কলকাতার চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করার পরেই উঠছিল প্রশ্ন। অবশেষে নির্মাণ সংস্থা RVNL সূত্রে জানা গেল জুলাই মাসের শেষ শুক্র শনি রবি এবং অগাস্ট মাসের প্রথম শুক্র শনি রবি রাত ৮ টা থেকে সোমবার সকাল ৮ টা পর্যন্ত উড়ালপুল এবং সংলগ্ন এলাকায় কিছু রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ বা যান বন্ধ রেখে বাকি কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলা হবে। তার আগে এখনও পর্যন্ত যেটুকু মেট্রো করিডোর তৈরি হয়েছে তার দুইপাশে রেলিং দিয়ে কাজ শেষ করা হবে। 

নিউ গড়িয়া–বিমানবন্দর মেট্রো করিডরের কাজের অংশ হিসেবে বিশ্ববাংলা সরণিতে সুকান্তনগর সংলগ্ন এলাকায় পিলার 326 থেকে পিলার 327 দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণকাজের জন্য উড়ালপুল বন্ধ রাখার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা সাময়িক স্থগিত রাখা নিয়ে তৈরি হয়েছিল কৌতূহল। অবশেষে পরিবর্তিত কাজের দিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিল কর্তপক্ষ। কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশের তরফে জারি হবে অফিসিয়াল বিবৃতি।

 

09 July 2026 08:30 AM (IST)

Bengal Weather Update: ৮ জেলায় ঝড়বৃষ্টি

আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ঝাড়গ্রাম, ২ মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি জেলা ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। বজ্রপাতেরও আশঙ্কার কথা বলছে আবহাওয়া দফতর।

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TAGS:
live blog
Zee 24 Ghanta
Fresh News

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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