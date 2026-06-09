/Breaking News LIVE Update: বদলাচ্ছে চেনা ছবি! এবার রাজ্যের সব সরকারি স্কুলে কড়া নির্দেশ

রাজ্যের সব স্কুলে এবার যোগা দিবস পালনের নির্দেশ জারি হল। ২১ জুন পালন হবে যোগা দিবস। শুধু তাই নয় যোগা দিবস উপলক্ষে তার আগে প্রত্যেকটা জেলায় স্কুল স্তরে একাধিক কর্মসূচি পালনেরও নির্দেশ দেওয়া হল। আগের সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের কোনও সরকারি বা সরকার অনুমোদিত স্কুলে যোগা দিবস পালনের কোন নির্দেশ দেওয়া হত না।
ছেলের হাতে বাবা এবং মা খুন। এরপর ছেলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা। আহত জেঠিমা এবং বোন। পরিবারের চারজন ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ী জুড়া পানি হাই স্কুলের পাশে, ২ নং গাদং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনায় চাঞ্চল্য। তবে কি কারণে এ ধরনের ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। খবর পাওয়া মাত্রই হাসপাতালে উপস্থিত পুলিস এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। নেপাল সরকাকে (বাবা) ধুপগুড়ি হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে রেফার করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী বিধানসভার তালদা এলাকায় একটি গুদাম ঘর থেকে উদ্ধার হয় ত্রাণ সামগ্রী। এলাকাবাসীদের অভিযোগ বাসন্তী বিধানসভার আঠারোবাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান শহিদুল সরদার এই ত্রাণ সামগ্রী সাধারণ মানুষকে না দিয়ে একটি গুদাম ঘরে মজুদ করে রাখে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। গুদাম ঘরটি ঘিরে রেখেছে বাসন্তী থানা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
বাদুড়িয়া পাটক্ষেত ও কম্পিউটার সেন্টার থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর এবার ধৃত পুরচেয়ার ম্যানকে জেরা করে বন্ধ স্থাস্থ্য কেন্দ্র থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী। এর আগে বাদুড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে পাট ক্ষেত থেকে, ৮০ লক্ষ টাকা ও প্রচুর ত্রান সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে পৌরসভা পরিচালিত বন্ধ হয়ে থাকা কম্পিউটার সেন্টার থেকে। এবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তার বাড়ির পাশে বন্ধ হয়ে থাকা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে উদ্ধার হল কয়েক মিনি ট্রাক সরকারি ত্রাণ সামগ্রী । ত্রিপল, কম্বল, লুঙ্গি, মশারি, শাড়ি, বিছানার চাদর সহ বিভিন্ন সরকারি ত্রাণ সামগ্রী। খোলা বাজারে যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা গতকালের রাতে বাদুড়িয়া থানার পুলিস এই প্রচুর মাল উদ্ধার করে।
প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং 'মাসআর্ট' (MassArt) নামের একটি সংস্থার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই পুলিসে এফআইআর (FIR) করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, তারা ইউনেস্কোর (UNESCO) নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের থেকে টাকা লুটেছে। রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি ও পর্যটন তহবিলের টাকা তছরুপ করেছে। কলকাতার দুর্গাপুজোর সম্মান ও ঐতিহ্য নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ বা বিশেষ ঐতিহ্যের তালিকায় রয়েছে। কিন্তু গত ৫ বছরে ইউনেস্কো বিশ্বের ১৭টি দেশ থেকে এমন ১৭টি ঐতিহ্যকে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।
জলপাইগুড়িতে মঙ্গলবার সকাল থেকে মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তকে গ্রেফতার করল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস। তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল টাকার তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। সোমবার রাতে নিউটাউনে নিজের ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের শেষে গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। তবে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিধাননগর উত্তর থানার তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, ছাব্বিশের নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন সব্যসাচী।
নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত শিলিগুড়ি পৌর নিগম। অগ্নিমিত্রার সাথে দেখা করে নালিশ ঠুকে গেলেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। গতকাল রাতে জলপাইগুড়িতে এসে পৌঁছান পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। জানা গেছে আজ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহরের জলনিকাশী ও পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখবেন তিনি। সোমবার রাতে তিনি জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছালে তাকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান জলপাইগুড়ির বিজেপি বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী এবং ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক সন্দীপ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। পরে মন্ত্রীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠক সারেন শিখা দেবী। জানা গেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতাধীন জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় থাকা ১৪টি ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা। একইসঙ্গে জল নিকাশি সমস্যা। বিষয়টি মন্ত্রীর নজরে আনেন তিনি।
অপহরণ, মারধর ও পুলিসকে হুমকির জোড়া অভিযোগে এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিস। ধৃতের নাম অভিজিৎ হালদার ওরফে চিরন। সূত্রে খবর, প্রশান্ত অধিকারী নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে মারাত্মক মারধর করার অভিযোগ রয়েছে ওই বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও এলাকার একাধিক তোলাবাজির তেও তাঁর নাম জড়িয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ক্যানিং থানার লক-আপের ভেতরে বসেই কর্তব্যরত এক লেডি কনস্টেবলকে এলাকা ছাড়ার মারাত্মক হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ধৃতের বিরুদ্ধে। এই জোড়া গুরুতর অভিযোগে ওই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিস। এই ঘটনা বিজেপি নেতা জানান এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত সেই ব্যক্তিকে দল সাপোর্ট করে না। আইনের চোখে সবাই সমান।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বিধানসভায় ভরাডুবির পর লোকসভাও হাতছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪-এর ২০ জন সাংসদ হাত ছাড়তে চাইছেন তৃণমূল নেত্রীর। গত সোমবার ২০ জন সাংসদ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে NDA জোটে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। এই আবহেই আজকের পরিস্থিতি কী থাকবে, সেটাই দেখার। এবার কী করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্যদিকে, গত সোমবার দিল্লিতে থাকার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সই জাল কাণ্ডে ফের CID হাজিরা এড়িয়ে যান। সেদিনই দুপুরে সিআইডি আধিকারিকরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে হাজির হন। এবং মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে হাজিরা দিতে বলার নোটিস ধরিয়ে আসেন। আজ অভিষের ফের হাজিরা এড়াবেন, না যাবেন সেদিকেই নজর থাকবে।
এর পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম— তিন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা।
উত্তরবঙ্গে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষার আনুষ্ঠানিক আগমন। উত্তরবঙ্গে আজ এবং কাল অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে। সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম। কাল বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে, কালবৈশাখীর সতর্কতা। বৃষ্টি চলতে পারে শুক্রবার পর্যন্ত।
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