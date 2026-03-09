Breaking News LIVE Update: সৌদিতে ইরানের ভয়াবহ স্ট্রাইকে ভারতীয়ের মৃত্যু? স্পষ্ট জানাল সরকার

9 March 2026, 08:45 AM
SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে সরব বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা। আইএনটিটিইউসির এস আই আর বিরোধী সভায় যোগ দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তাঁরা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জলপাইগুড়ি সদরের নগর বেরুবাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে এস আই আরের নামে একচেটিয়া নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। সভা থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেন আইএনটিটিইউসির সদর ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর মিশ্র।
Soumitra Khan: বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের একটি মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল লালনকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলে কটাক্ষ করে হুঁশিয়ারি দেওয়ার বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই পাল্টা আক্রমণে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার বীরভূম থেকে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র রথ পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে পৌঁছায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সভামঞ্চ থেকে তিনি আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল লালনকে উদ্দেশ্য করে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।
Canning: গরম পড়তেই বেড়েছে সাপের উপদ্রব।কেউটে,চন্দ্রবোড়া ও কালাজ সাপের দৌরাত্ম্য চলছে। এবার ক্যানিং এসডিপিও বাংলো যেখানে রয়েছে সেখানেই ঘাঁটি গেড়েছিল এক বিশালাকৃতির কেউটে সাপ। বাইরে বের হতেই ভয়ে হুলস্থুল পড়ে যায়। সেই সময় সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন ক্যানিং থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার সুব্রত মন্ডল। তিনি সাপটি ধরে ফেলেন।পরে সর্পপ্রেমী দেবাশীষ দত্তের সহযোগিতায় উদ্ধার করা পাঁচফুট লম্বা কেউটে সাপটি বনদফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
Jalpaiguri: ময়নাগুড়িতে পরিবর্তন যাত্রা এসে পৌঁছাতেই বিজেপি বয়কটের পোস্টারে শহর ছয়লাপ করে দিল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। এনিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি। ভয় পেয়ে এসব করছে বলে দাবি তাদের। যদিও যুব তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি রামমোহন রায়ের পাল্টা জবাব, বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করেছে বিজেপি। বাঙালির সংস্কৃতিকে অপমান করেছে। সেজন্য বাংলার মানুষ বিজেপিকে বয়কট করছে। ওদের রথে মানুষ আসছে না। সভাস্থল ফাঁকা থাকছে।
Gyanesh Kumar: ভোটমুখী বাংলায় মুখ্য নির্বাচনী কমিশন জ্ঞানেশ কুমার। সকাল সকাল তিনি কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়েছেন।
Iran-Israel War: সৌদি আরবের আল-খারজে প্রজেক্টাইল হামলায় কোনও ভারতীয় নাগরিক নিহত হননি বলে জানিয়েছে রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাস। হামলায় একজন ভারতীয় নাগরিক আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন, যার সঙ্গে দূতাবাসের প্রতিনিধিরা দেখা করেছেন। সৌদি কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে দূতাবাস নিশ্চিত করেছে যে, এই ঘটনায় নিহত দুজনই বাংলাদেশী নাগরিক। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে দূতাবাস সেখানে অবস্থানরত ভারতীয়দের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।