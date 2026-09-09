/Breaking News Live Updates: বাংলার মাথায় কালো দাগ হয়ে গিয়েছে যাদবপুর: দিলীপ ঘোষ

জলপাইগুড়ি শহর থেকে অদূরে রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সর্দারপাড়া বিএফপি স্কুলে চুরির ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার সকালে। অভিযোগ, স্কুলের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে মিড-ডে মিলের জন্য মজুত করে রাখা চাল, ডাল-সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।
বিদ্যালয় সূত্রে খবর, শুধু খাবারের সামগ্রীই নয়, একটি ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডারও চুরি হয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের আলমারির তালা ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও বইপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা।
সকালে স্কুলে এসে চুরির ঘটনা নজরে আসে শিক্ষক ও স্থানীয়দের। খবর দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।
অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে বিদ্যালয় ভবন। সম্প্রতি একটি বিশাল গাছ বিদ্যালয়ের উপর পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুল চত্বর ও ভবনের একাংশ। অভিযোগ, সেই ভগ্নদশার মধ্যেই কার্যত ঝুঁকি নিয়ে চলছে পড়াশোনা।
একদিকে স্কুল ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, অন্যদিকে চুরির ঘটনা—দুই ঘটনায়ই পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো দ্রুত সংস্কারের দাবি উঠছে স্থানীয়দের মধ্যে।
ভাঙ্গড় থানার নলমুড়ি এলাকায় বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী হাইওয়ে। উত্তেজিত জনতা একটি বাস ও একটি বোলেরো পিকআপ গাড়িতে ভাঙচুর চালায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গৃহবধূ বাসন্তী হাইওয়ে পারাপার করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় সিগন্যাল লাল থাকা সত্ত্বেও একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি এবং ধামাখালি থেকে কলকাতাগামী একটি বাস দ্রুতগতিতে সিগন্যাল অমান্য করে এগিয়ে আসে। তখনই ওই গৃহবধূকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়লে তাঁর শরীরের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।
দুর্ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ জনতা বাস ও বোলেরো গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাঙ্গড় থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে নলমুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়।
আজ বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিচ্ছেন।। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতিও তার নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এখন শুধু কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠলরাও ঘুগের শপথ গ্রহণ সময়ের অপেক্ষা। তবে এই প্রথম প্রধান বিচারপতি শপথে থাকবেন না কলকাতার মেয়র।।
ভাঙ্গড় থানার নলমুড়ি এলাকায় বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী হাইওয়ে। উত্তেজিত জনতা একটি বাস ও একটি বোলেরো পিকআপ গাড়িতে ভাঙচুর চালায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গৃহবধূ বাসন্তী হাইওয়ে পারাপার করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় সিগন্যাল লাল থাকা সত্ত্বেও একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি এবং ধামাখালি থেকে কলকাতাগামী একটি বাস দ্রুতগতিতে সিগন্যাল অমান্য করে এগিয়ে আসে। তখনই ওই গৃহবধূকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়লে তাঁর শরীরের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।
দুর্ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ জনতা বাস ও বোলেরো গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাঙ্গড় থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে নলমুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক গোলমাল নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে সাংবিদাকদের দিলীপ বলেন, বাংলার মাথায় কালো দাগ হয়ে গেছে যাদবপুর। এই শহর থেকে দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা হয়েছিল। সেই শহরের বুকে ভারত বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়েছে বারেবারে। দেশের অখণ্ডতাকে যাদবপুর থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিছু অর্বাচীন ছাত্রছাত্রীকে ভুল বুঝিয়ে এগুলো করানো হয়েছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তারা স্লোগান ভুলে গিয়ে উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়েছে। সারা দেশে সফল ভাবে রাষ্ট্রবাদী আন্দোলন চলছে। আমরা চাই যাদবপুর থেকে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে স্লোগানের বদলে রাস্ট্রবাদী স্লোগান উঠুক। তাই একটা পজিটিভ ভাইব তৈরি করতে গেরুয়া যাত্রার মত কর্মসূচির প্রয়োজন আছে।
দিল্লির প্রাক্তন মুখ্য সচিব রাকেশ মেহতা নয়ডায় তাঁর নিজ বাসভবনে আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর। পুলিস সূত্রে খবর, ৮২ নম্বর সেক্টরের ফ্ল্যাটে সিলিং ফ্যানের সাথে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে।
অনাস্থার তলবি সভায় তৃণমূল এবং কংগ্রেসের ভোটে অপসারিত হলেন তৃণমূল পরিচালিত পুরুলিয়ার ঝালদা ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক সিংহ । তাঁর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে গত ২১ আগস্ট ঝালদা মহকুমা শাসকের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন পঞ্চায়েত সমিতির ২৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন সদস্য সদস্যা । তাঁদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূলের ৮ জন সদস্যও । পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী, ঝালদা-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর অনাস্থা প্রস্তাবের উপর তলবি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পঞ্চায়েত সমিতির ২৬ জন সদস্য-সদস্যাই উপস্থিত ছিলেন। ভোটাভুটিতে সভাপতির বিরুদ্ধে ১৬টি ভোট পড়ে, আর পক্ষে ভোট পড়ে ১০টি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতি পদ খোয়ালেন দীপক সিংহ।
জেলা কার্যালয় ভাঙচুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহাড়ায় জলপাইগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম। মিছিলটি বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে এলে খানিকটা উত্তেজনা তৈরী হলেও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। অপরদিকে ফের ABVP উপর হামলা হলে সিপিএম অফিস বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিলেন বিজেপি নেতা। পালটা সোমবার রাতের ঘটনার জন্য পুলিসকে অনেকাংশে দায়ী করেছে সিপিএম। এদিকে এলাকায়। শান্তি বজায় রাখতে শহরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ।
এই সরকার সমস্ত কিছু ঠিক করার চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, এবার আপনারাও প্রতিবাদ করুন। অভিযোগ বারবার এসেছে। কোনোদিন সমাধানের চেষ্টা হয়নি। যত রকমের বেআইনি কাজ হোটেল রেস্তোরাঁতে হয়। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমরা কম গুরুত্ব দিই। তাই আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ। আবার ভালো চিকিৎসা পাবেন তারও উপায় নেই। কারণ আগের সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা বলেও কিছু রাখেনি। রেস্তরাঁয় হানা নিয়ে বললেন দিলীপ ঘোষ।
কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে পুলিশের বিশেষ রুট ম্যাপ, QR কোড স্ক্যানেই মিলবে নো-এন্ট্রি থেকে পার্কিংয়ের যাবতীয় তথ্য। কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে তারাপীঠে আগত পুণ্যার্থীদের যাতায়াতকে আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল করতে বিশেষ রুট ম্যাপ প্রকাশ করল বীরভূম জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা পুলিশ সুপার ভিদিত রাজ ভুন্দেশের উদ্যোগে প্রকাশ করা হয় এই রুট ম্যাপ। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে অনলাইন ম্যাপ পরিষেবাও।
স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের জেরে গৃহবধূকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় ভাড়া বাড়ির ছাদে পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই গৃহবধূকে। মঙ্গলবার বিকেলে নৃশংস এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার চাঁচল শহরের আদর্শপল্লী এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত গৃহবধূকে প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। আহত গৃহবধূর নাম সাইনা খাতুন (২৪)। তাঁর বাড়ি চাঁচল থানার নওগাছিয়া গ্রামে।
চোর সন্দেহে গণপিটুনি। মৃত্যু রাজ কুমার চৌহান(৪৩)নামে উত্তরপাড়ার বাসিন্দা এক যুবকের। ঘটনায় গ্রেফতার দুই যুবক। নাম সুভজিত প্যাটেল ও সুমিত পাসওয়ান। লিলুয়া থানা সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়ার পুলিস কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিস কমিশনার জানিয়েছেন একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে। দুজনকে গ্রেফতার করা করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক টিম আসবে। সূত্রের খবর, লিলুয়া থানা সংলগ্ন এলাকায় একটি কারখানায় চুরি করতে এসে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি। তাকে গণপ্রহার করা হয়। তার দেহ অন্যত্র পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে লিলুয়া থানার পুলিস আসে। দুজনকে গ্রেফতার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক গোলমাল নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে সাংবিদাকদের দিলীপ বলেন, বাংলার মাথায় কালো দাগ হয়ে গেছে যাদবপুর। এই শহর থেকে দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা হয়েছিল। সেই শহরের বুকে ভারত বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়েছে বারেবারে। দেশের অখণ্ডতাকে যাদবপুর থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিছু অর্বাচীন ছাত্রছাত্রীকে ভুল বুঝিয়ে এগুলো করানো হয়েছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তারা স্লোগান ভুলে গিয়ে উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়েছে। সারা দেশে সফল ভাবে রাষ্ট্রবাদী আন্দোলন চলছে। আমরা চাই যাদবপুর থেকে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে স্লোগানের বদলে রাস্ট্রবাদী স্লোগান উঠুক। তাই একটা পজিটিভ ভাইব তৈরি করতে গেরুয়া যাত্রার মত কর্মসূচির প্রয়োজন আছে।
দিল্লির প্রাক্তন মুখ্য সচিব রাকেশ মেহতা নয়ডায় তাঁর নিজ বাসভবনে আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর। পুলিস সূত্রে খবর, ৮২ নম্বর সেক্টরের ফ্ল্যাটে সিলিং ফ্যানের সাথে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে।
কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে পুলিশের বিশেষ রুট ম্যাপ, QR কোড স্ক্যানেই মিলবে নো-এন্ট্রি থেকে পার্কিংয়ের যাবতীয় তথ্য। কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে তারাপীঠে আগত পুণ্যার্থীদের যাতায়াতকে আরও সহজ ও সুশৃঙ্খল করতে বিশেষ রুট ম্যাপ প্রকাশ করল বীরভূম জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা পুলিশ সুপার ভিদিত রাজ ভুন্দেশের উদ্যোগে প্রকাশ করা হয় এই রুট ম্যাপ। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে অনলাইন ম্যাপ পরিষেবাও।
স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের জেরে গৃহবধূকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় ভাড়া বাড়ির ছাদে পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই গৃহবধূকে। মঙ্গলবার বিকেলে নৃশংস এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার চাঁচল শহরের আদর্শপল্লী এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত গৃহবধূকে প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী পলাতক। আহত গৃহবধূর নাম সাইনা খাতুন (২৪)। তাঁর বাড়ি চাঁচল থানার নওগাছিয়া গ্রামে।
চোর সন্দেহে গণপিটুনি। মৃত্যু রাজ কুমার চৌহান(৪৩)নামে উত্তরপাড়ার বাসিন্দা এক যুবকের। ঘটনায় গ্রেফতার দুই যুবক। নাম সুভজিত প্যাটেল ও সুমিত পাসওয়ান। লিলুয়া থানা সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়ার পুলিস কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিস কমিশনার জানিয়েছেন একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে। দুজনকে গ্রেফতার করা করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক টিম আসবে। সূত্রের খবর, লিলুয়া থানা সংলগ্ন এলাকায় একটি কারখানায় চুরি করতে এসে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি। তাকে গণপ্রহার করা হয়। তার দেহ অন্যত্র পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে লিলুয়া থানার পুলিস আসে। দুজনকে গ্রেফতার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন হচ্ছে আগামী মাসে। এনিয়ে প্রার্থীতালিকা দিল্লিতে পাঠিয়েছে বিজেপি। দিল্লি আজ কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে কিনা সেটাই দেখার। আগামী সপ্তাহে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। বেহালা এয়ারপোর্টের জমির সার্ভে হচ্ছে আজ। উত্তরপাড়ায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক যুবকের। এর পাশাপাশি নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES