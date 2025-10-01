Breaking News LIVE Update: মহাষ্টমীর রাতে হাওড়া হত্যাকাণ্ডে রহস্য! কে খুন করল? স্ত্রীকে নিয়ে আসেন পুজোয়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Wednesday, October 1, 2025 - 11:56
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

1 October 2025, 12:00 PM

Accident: দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২,আহত ৩। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত মোহনপুর এনিকেট গেটের কাছে। মোটরবাইকে করে অষ্টমীর রাতে পটাশপুর থেকে মেদিনীপুরে ঠাকুর দেখতে এসেছিল একদল যুবক। নবমীর সকালে তারা ফিরছিল বাড়ি। সেইসময় উল্টোদিক থেকে মেদিনীপুর আসছিল একটি মোটরবাইকে করে তিন জন যুবক। দুটি মোটরবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই ১ জনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে আনার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। বাকি ৩ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ মোটরবাইক দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

1 October 2025, 11:00 AM

Howrah Murder: হাওড়া থানার অন্তর্গত ৩৯/২ রাউন্ট ট্যাঙ্ক লেনে আসা যাওয়া করতেন সুরেশ যাদব। এখানে তার আত্মীয়রা থাকেন। গত ২৭ তারিখে  বিহারের গোপালগঞ্জ থেকে হাওড়ায় আসেন তিনি, সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী। স্থানীয় সূত্রে খবর বছর দশেক আগে এখানে তিনি একটি ফ্ল্যাট কেনেন। প্রতিবছর পুজোতে তিনি হাওড়াতে আসেন।। গতকাল রাতে তিনি যখন সন্ধ্যা বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় বনবিহারী বোস লেনে বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী খুব কাছ থেকে এসে সুরেশ যাদবকে গুলি করে চম্পট দেয়। বাইকে করে আসে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হাওড়া থানা পুলিশ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুরেশ যাদবকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি জানান গেছে সুরেশ যাদবের নামে বিহারে একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। সাত বছর জেল খেটেছেন তিনি। সেখানে তার সাথে অন্য ক্রিমিনাল গ্যাংয়ের শত্রুতা রয়েছে। তাকে একবার খুনের চেষ্টা করা হয়। তবে হাওড়ায় তাকে কারা খুন করলো তা এখনো জানা যায়নি। তদন্ত চলছে।

 

1 October 2025, 11:00 AM

Durga Puja 2025: প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি মালবাজার ব্লকে। ঝোড়ের জন্য পুজোর বড় লাইটিং গেট ভেঙ্গে পরলো। মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি বিধান পল্লী সর্ব জনীন দুর্গাপূজা কমেটির। রাজ্য সড়কে এই লাইটিং গেট ভেঙ্গে পরায় টুলেনের এই রাস্তার  একদিকে গাড়ি চলাচল বন্ধ। 

 

1 October 2025, 09:45 AM

Leoperd Attack: মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি চাবাগান সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি চিতাবাঘকে দেখা গেছে। রাতে একটি গাড়ির লাইট চোখে পড়তেই সেটি রাস্তা থেকে সরে গিয়ে চাবাগানের ধারে ওঁত পেতে বসে। এর আগেও এই এলাকায় চিতাবাঘের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে গাড়ির ধাক্কায়। ডুয়ার্স অঞ্চলে সম্প্রতি চিতাবাঘের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। পুজোর সময় চাবাগান সংলগ্ন গ্রামগুলোতে মানুষের ভিড় বাড়ে, বিশেষ করে নবমী ও দশমীর দিনে, যখন মেলা বসে। ছোট ছোট শিশুরা ও পরিবারের সদস্যরা চাবাগানের ভেতর দিয়ে মেলায় যাতায়াত করে, যা বিপজ্জনক হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, স্থানীয় বাসিন্দা, মেলায় আগত দর্শনার্থী এবং চালকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। রাতে বা ভোরবেলায় একা চলাচল না করাই ভালো।

 

1 October 2025, 09:45 AM

Balurghat Accident: বালুরঘাটের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপুর এলাকায় ৫১২ জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনা। রাতভর ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে ভ্যান চালক সবজি বিক্রেতা সহ তার ভ্যানের উপর দিয়ে চলে গেল গাড়ি, গুরুতর জখম সেই ভ্যানচালককে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে গাড়িসহ ড্রাইভারকে। ড্রাইভার স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে রাতভর গাড়ি চালিয়ে ভোরের দিকে তার ঘুম এসে গেছিল যে কারণে পিছন দিক থেকে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে সেই ভ্যানটিতে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে বালুরঘাট থানা। উদ্ধার করা হয়েছে জখম ভ্যানচালক কে এবং আটক করা হয়েছে গাড়ি ও গাড়ি ড্রাইভারকে।

 

1 October 2025, 09:30 AM

Durga Puja 2025: রাতভর শহর কলকাতায় হালকা বৃষ্টি তবে সে সব উপেক্ষা করেই উৎসবে ভাসছে গোটা শহর। অষ্টমীর রাতে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে শহরে। তা সত্ত্বেও মানুষের উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি, মানুষের ঢল নেমেছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে।

