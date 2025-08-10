English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News LIVE Update: পাঁশুকুড়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ধাক্কা ট্রাকের, মৃ*ত ২...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, August 10, 2025 - 10:19
Comments |
Breaking News LIVE Update: পাঁশুকুড়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ধাক্কা ট্রাকের, মৃ*ত ২...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

10 August 2025, 10:15 AM

Malbazar: মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের ঘাঠিয়া নদী থেকে এক ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার করল নাগরাকাটা থানার পুলিস। এঘটনায় ঐ এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিস সুত্রেই জানা গিয়েছে মৃত ব্যাক্তির নাম প্রহ্লাদ এক্কা। বয়স ৪৭। বাড়ি নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চাবাগানের চার নং লাইনে। জানা গিয়েছে, এদিন ওই ব্যাক্তি কোদাল হাতে নদীর ওপারের জমিতে চাষ করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সে কোন ভাবে নদীর জলে  ভেসে যেতে পারে বলে গ্রামবাসীদের অনুমান। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিস।

10 August 2025, 10:15 AM

Nabanna Abhijan: নবান্ন অভিযানের শেষে বিজেপির অন্দরে দুইমত। রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুললেন বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ। ভারতী ঘোষের মন্তব্যে সহমত নন আদি বিজেপি বলে পরিচিত দেবজিত্‍ সরকার।

10 August 2025, 10:15 AM

Nabanna Abhijan: শনিবারের নবান্ন অভিযান রাজনৈতিক। এই দাবি করে সেই অভিযানে যোগ দেয়নি অভয়া মঞ্চ। অভয়া মঞ্চে রাজনীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নির্যাতিতার বাবা। আরজি করে মহিলা চিকিত্‍সক ধর্ষণ খুনে বছর পার। এখনও বিচারের দাবিতে চলছে পথে-প্রতিবাদ। শনিবার কালীঘাট অভিযানের ডাক দিয়েছিল অভয়া মঞ্চ। মিছিলের অবশ্য অনুমতি দেয়নি পুলিস। মঞ্চ থেকেই রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়তে দেখা গেল প্রতিবাদীদের। শোনা গেল কুকথাও।

10 August 2025, 10:15 AM

Uluberia: পুকুর ভরাটের প্রতিবাদ করার বেধড়ক মারধর। উলুবেড়িয়া পুকুর ভরাটের খবর সম্প্রচার জি ২৪ ঘণ্টায়। জি ২৪ ঘণ্টায় মুখ খোলার জন্য মারধর। যুবককে ধারাল অস্ত্রের কোপ, বাগনান থানায় অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেনি পুলিস। 

10 August 2025, 10:15 AM

Durgapur: দুর্গাপুরে ভয়াবহ আগুন। আবাসনে ভয়াবহ আগুন। বাড়ি কেউ না থাকায় প্রাণহানি হয়নি। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন বলে অনুমান।

10 August 2025, 10:15 AM

Panskura: পাঁশুকুড়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত ২। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ধাক্কা। চায়ের দোকানে ধাক্কা ট্রাকের। জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যহত।

পরবর্তী খবর

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস পাকিস্তানের &#039;বিগ বার্ড&#039;, ধূলিসাৎ ৫-৫টি পাক যুদ্ধবিমান! প্রমাণ দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান...

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস পাকিস্তানের 'বিগ বার্ড', ধূলিসাৎ ৫-৫টি পাক যুদ্ধবিমান! প্রমাণ দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান...
Bank staffer arrested: &#039;টাকা দাও, নইলে জেলেই ম*রবে...&#039; প্রাক্তন প্রেমিককে ধ*র্ষ*ণ মামলায় ফাঁসিয়ে ১ কোটি তোলাবাজি ব্যাংককর্মী যুবতীর, শেষে...

Bank staffer arrested: 'টাকা দাও, নইলে জেলেই ম*রবে...' প্রাক্তন প্রেমিককে ধ*র্ষ*ণ মামলায় ফাঁসিয়ে ১ কোটি তোলাবাজি ব্যাংককর্মী যুবতীর, শেষে...
Faisal Khan on Aamir Khan: &#039;১ বছর বাড়িতে আটকে জোর করে ওষুধ খাওয়াত&#039;! আমিরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ভাই ফৈসলের...

Faisal Khan on Aamir Khan: '১ বছর বাড়িতে আটকে জোর করে ওষুধ খাওয়াত'! আমিরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ভাই ফৈসলের...
IISER student unnatural death: &#039;আমি এই পৃথিবীর জন্য নই, আমার পক্ষে সহজ ছিল না,&#039; আত্ম*ঘাতী IISER-র গবেষক! অটিজম আক্রান্ত PhD পড়ুয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ...

IISER student unnatural death: 'আমি এই পৃথিবীর জন্য নই, আমার পক্ষে সহজ ছিল না,' আত্ম*ঘাতী IISER-র গবেষক! অটিজম আক্রান্ত PhD পড়ুয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ...
Bengal Weather Update: দেড় মাসে ষষ্ঠ নিম্নচাপ, সোম ও মঙ্গলে ভয়ংকর দুর্যোগ রাজ্যে! উত্তর থেকে দক্ষিণে চলবে...

Bengal Weather Update: দেড় মাসে ষষ্ঠ নিম্নচাপ, সোম ও মঙ্গলে ভয়ংকর দুর্যোগ রাজ্যে! উত্তর থেকে দক্ষিণে চলবে...
Nabanna Abhiyan: নবান্ন অভিযানে &#039;অসুস্থ&#039; আরজি করের নির্যাতিতার মা, ভর্তি হাসপাতালে

Nabanna Abhiyan: নবান্ন অভিযানে 'অসুস্থ' আরজি করের নির্যাতিতার মা, ভর্তি হাসপাতালে
India Post: ইতিহাসের শেষ! রেজিস্ট্রি চিঠি বন্ধ করে দিল ডাকঘর, এবার তবে কী?

India Post: ইতিহাসের শেষ! রেজিস্ট্রি চিঠি বন্ধ করে দিল ডাকঘর, এবার তবে কী?
Malda Horror: রাস্তায় খেলছিল! ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ একরত্তিকে, রক্তাক্ত অবস্থায়...

Malda Horror: রাস্তায় খেলছিল! ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ একরত্তিকে, রক্তাক্ত অবস্থায়...
Matua Thakurbari: নাগরিকত্বের আবেদন করতে ঠাকুরবাড়িতে ভিড় মতুয়াদের, তৃণমূলকে নিশানা শান্তনুর

Matua Thakurbari: নাগরিকত্বের আবেদন করতে ঠাকুরবাড়িতে ভিড় মতুয়াদের, তৃণমূলকে নিশানা শান্তনুর
Bengal Weather Update: মৌসুমি অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্ত, আপার এয়ার সার্কুলেশনের তিন-যোগে ভয়াল বৃষ্টির রোষনেত্র দিগন্তে! প্লাবিত হবে...

Bengal Weather Update: মৌসুমি অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্ত, আপার এয়ার সার্কুলেশনের তিন-যোগে ভয়াল বৃষ্টির রোষনেত্র দিগন্তে! প্লাবিত হবে...