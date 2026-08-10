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LIVE Update: রথযাত্রাও এবার 'সরকারি'!, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী

Breaking News LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 10, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:37 PM IST
LIVE Update: রথযাত্রাও এবার 'সরকারি'!, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী
10 August 2026 04:30 PM (IST)

Suvendu Adhikari

'রাজ্যজুড়ে এবার সরকারিভাবে পালিত হবে রথযাত্রা', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

10 August 2026 04:00 PM (IST)

Kolkata Protest...

Kolkata Protest

কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠন, সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও বস্তি সংগঠন এরপর থেকে আইন অমান্য ও জেল ভরো কর্মসূচি। দাবি, ১.শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। ২. কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে। ৩. ভি বি জি রামজি আইন বাতিল এবং দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি ও বছরে ২০ দিন কাজ সহ মনরেগা প্রকল্প চালু করতে হবে। ৪. রাষ্ট্রীয় সংস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধ করে বিদ্যুৎ বিল ২০২৫ বাতিল করতে হবে। পুলিসের বাধা ঢুকে মিছিল এগোচ্ছে। ব্যারিকেড ভেঙে বেরিয়ে যায় মিছিল।

10 August 2026 01:15 PM (IST)

Abhishek Banerjee...

Abhishek Banerjee

অভিষেককে বিদেশ যাত্রার অনুমতি দিল সুপ্রিমকোর্ট। কোথায় কবে যাচ্ছেন, কবে ফিরছেন, ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য, বিদেশে কোথায় থাকবেন, কোথায় চিকিৎসা করাবেন সব তথ্য তদন্তকারী এজেন্সিকে জানাতে হবে। এই যাবতীয় তথ্য তদন্তকারী এজেন্সি গোপন রাখবে। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট ছাড়া আর কোনও অভিষেকের কাছে আর কোন পাসপোর্ট নেই বলে তাঁর আইনজীবীর তরফে জানানো হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি সেপ্টেম্বরে।

10 August 2026 12:45 PM (IST)

Abhishek Banerjee...

Abhishek Banerjee

সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে গুরুতর অভিযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কার্যকর করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। যে ঘটনা ঘটেছে তা স্টেট স্পন্সরড। পশ্চিমবঙ্গে যারা বিরোধী তকমা পেয়েছে তারা চুপ করে আছে কেন? কেন বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও ইস্যুতে কথা বলছে না? তৃণমূলকে কেন এত ভয় পাচ্ছে? কেন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয় না?

10 August 2026 11:15 AM (IST)

Suveudu Adhikari...

Suveudu Adhikari

'মমতাকে অনুরোধ করব আপনি মেইল করে শিডিউল জানালে যে সুরক্ষা আপনি পান, সেটাই পাবেন। পুলিসকে কোনও সুযোগ দেননি, তারপরও বলব কিছুই ঘটেনি, আপনার ওই পাথরের গল্প লোক দেখেছে।'

 

10 August 2026 11:15 AM (IST)

Suvendu Adhikari...

Suvendu Adhikari

মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে চাকরি, লোকাল থানার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। ওঁরা অর্থ চাননি, তবু আমি ১০ লাখ টাকার চেক হাতে দিয়ে এসেছি।

10 August 2026 11:00 AM (IST)

Suvendu Adhikari...

Suvendu Adhikari

দোষী পুলিসদের শাস্তি দাবি চেয়েছে পরিবার। পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত। অত্যাচারে মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তে জানা যাবে। থানার IC-কে ক্লোজ এবং আইও বরখাস্ত।

10 August 2026 11:00 AM (IST)

Suvendu Adhikari...

Suvendu Adhikari

গতকাল মমতার সঙ্গে মৃতের পরিবার দেখা করেনি। পুলিস প্রশাসনের উপরই আস্থা রেখেছে মৃতের পরিবার। ওঁর পরিবার আমার কাছে দুটো জিনিস চেয়েছে। 

10 August 2026 11:00 AM (IST)

Suvendu Adhikari...

Suvendu Adhikari

হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

10 August 2026 10:45 AM (IST)

Sumit Roy...

Sumit Roy

রক্ষাকবচ চেয়ে ফের কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ সুমিত রায়। নতুন চারটি মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ।  ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। কাল অভিষেকের মামলার সঙ্গেই শোনা হোক আর্জি, সুমিতের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্যের। সওয়াল, ইতিমধ্যে অন্য মামলায় গ্রেফতার করা যাবে না বলে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। আমার মক্কেল তদন্তে সহযোগিতা করছেন। এক সঙ্গে নয় আলাদা আলাদা শোনা হবে, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

10 August 2026 10:45 AM (IST)

Mosque Loudspeaker Ban...

Mosque Loudspeaker Ban

মসজিদে থেকে মাইক খোলা নিয়ে আদালতে মামলা। কেন মাইক খোলা নির্দেশ? কোন আইনে নির্দেশ। রাজ্যের এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার আবেদন নিয়ে জনস্বার্থ মামলা। মামলা করেছেন আইনজীবী দানিশ ফারুকী।

10 August 2026 09:15 AM (IST)

Kolkata Metro...

Kolkata Metro

ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে। পরিষেবার সময়সীমা বেড়েছে। তাই আজ থেকে ২ এর বদলে ৩ শিফটে কাজ করবেন মেট্রোর দুই শাখার কর্মীরা। ব্লু এবং গ্রিন লাইনে ওভার টাইম পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে এবং কর্মী ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে ৩ শিফটের নতুন অধ্যায় শুরু দেশের প্রাচীনতম মেট্রোয়।

রাতে বুকিং কাউন্টার আজ থেকে পূর্ব ঘোষণার থেকেও কিছু বেশি সময় খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে বলা হয়েছিল রাত ৯ টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত কাউন্টার খোলা থাকবে। যাত্রী চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেই সময়সীমা বেড়ে রাত ৯ টা ৫০ হচ্ছে আজ থেকেই। তারপর যারা প্ল্যাটফর্মে নামবেন তাদের স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করতে হবে। 

২) রাত ১০ টা পর্যন্ত গ্রীন এবং ব্লু লাইনে প্রতি স্টেশনে দুটি করে গেট খোলা থাকবে। 

৩) নতুন ব্যবস্থায় আজ থেকে প্রথম শিফট ভোর ৫ টা ৫৫ থেকে বেলা ২ টো। দ্বিতীয় শিফট বেলা ২ টো থেকে রাত ১০ টা। তৃতীয় শিফট রাত ১০ টা থেকে সকাল ৫ টা ৫৫। রাতের শিফটের কর্মীদের স্টেশনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

10 August 2026 09:00 AM (IST)

Sumit Roy...

Sumit Roy

দু'দফা শালবনীর মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ। আজ ফের সুমিত রায়কে হতে হবে সিআইডির মুখোমুখি। ডেবরা থানার চাকরির নামে প্রতারণা মামলায় আজ তলব করা হয়েছে তাঁকে। এই মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে আশিক কাজি নামে একজন। কী মামলা? গত জুন মাসে হাওড়ার নলপুরের এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা রুজু করে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানা। অভিযোগকারী দাবি করেন, ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা তাঁকে সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন এবং এ বিষয়ে আশিক কাজির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, আশিক কাজি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা নেন এবং জানান, সেই অর্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়ের কাছে পৌঁছবে।কিন্তু টাকা নেওয়ার পরও চাকরি হয়নি বলে অভিযোগ। গত ১৬ জুন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ দেবরা থানায় সুমিত রায়, আশিক গাজি, সুজয় হাজরা-সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

10 August 2026 09:00 AM (IST)

Abhishek Banerjee...

Abhishek Banerjee

বিদেশ যাত্রার অনুমতি মামলায় আজ শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। চোখের চিকিৎসা করাতে চেয়ে তিনি আবেদন করেন। আজ ওই মামলার শুনবে শীর্ষ আদালত। বেলা ১২টা নাগাদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ অভিষেকের আবেদন শুনবে। কলকাতা হাই কোর্ট অভিষেকের বিদেশ যাওয়ার আবেদন খারিজ করেছিল। এমনকী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে রাজ্যের এস এস কে হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

10 August 2026 08:30 AM (IST)

Road Accident...

Road Accident

টোটোর পেছনে পিকআপ ভ্যানের সজোরে ধাক্কা। সেই ধাক্কায় টোটো গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি সাইকেলকে ধাক্কা মারতেই ঘটে বিপত্তি। মুখ খোলা ড্রেনে পড়ে গিয়ে টোটোর তলায় চাপা পড়েন সাইকেল আরোহী। ঘটনায় গুরুতর আহত হন টোটো চালক ও সাইকেল আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিপুর পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরা ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টোটোটি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই পিছন দিক থেকে একটি পিকআপ ভ্যান সজোরে টোটোটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি সাইকেলকে ধাক্কা মারে। এরপর সাইকেল আরোহী রাস্তার পাশে থাকা মুখ খোলা ড্রেনে পড়ে যান এবং দুর্ঘটনার জেরে টোটোর তলায় চাপা পড়ে যান বলে জানা যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হন টোটো চালক এবং সাইকেল আরোহী। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের চিকিৎসার জন্য শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পলাতক পিকআপ ভ্যানটির সন্ধান চালাচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার পাশে মুখ খোলা ড্রেন থাকায় দুর্ঘটনার সময় আরও বড় বিপদ ঘটতে পারত। পাশাপাশি এলাকায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং রাস্তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

10 August 2026 08:30 AM (IST)

Jalpaiguri Incident...

Jalpaiguri Incident

নিজের জীবন বাজি রেখে নদীতে ঝাঁপ। আত্মহত্যার চেষ্টা করা এক মহিলাকে উদ্ধার। সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় রক্ষা পায় একটি। এই অসামান্য সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসাবে কালাম হোসেনকে রবিবার পুরস্কৃত করল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। ঘটনাটি গত ১৯ জুলাইয়ের। জলঢাকা সেতুর কাছে ডিউটি করছিলেন কালাম। সেসময় আচমকা এক মহিলা সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ঘটনাটি টের পেয়েই নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাগুরমারি ২ পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলাকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেন কালাম। তাঁর তৎপরতায় প্রাণ বাঁচে ওই মহিলার। একজন সিভিকের এই অসামান্য সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসাবে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কালামকে পুরস্কৃত করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীনাপানি বলেন, ভালো কাজে উৎসাহ জোগাতেই এই পুরস্কার।

10 August 2026 07:30 AM (IST)

RG Kar Incident...

RG Kar Incident

৯ আগস্ট, ২০২৪-এ পানিহাটি শ্মশানে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার তরুণীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার ঘটনা ও পরিস্থিতি নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেট একটি পৃথক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। নিহত তরুণীর দেহ তড়িঘড়ি করে দাহ করা হয়েছে এবং শ্মশানের কার্যক্রমে অনিয়ম ছিল—এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুলিস শ্মশানের নথিপত্র, সেই রাতের ঘটনার ক্রমপর্যায়, উপস্থিত ব্যক্তি এবং শেষকৃত্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখবে বলে পুলিস সূত্রের খবর। পাশাপাশি সিবিআই-এর নবগঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) ও  মৃতদেহ দাহ করার আগের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে ও ইতিমধ্যেই সেই শ্মশান পরিদর্শনও করেছে নতুন SIT।

10 August 2026 07:30 AM (IST)

Weather Update...

Weather Update

১০ এবং ১১ অগাস্ট, সোম এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে কার্যত বৃষ্টি বিরতি। আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাবে তৈরি বজ্র গর্ভ মেঘ থেকে কোনো কোনো জেলায় কোনো কোনো অংশে অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টি ছাড়া আগামী ৪৮ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস বা সতর্কতা নেই। 

10 August 2026 07:30 AM (IST)

Har Ghar Tiranga...

Har Ghar Tiranga

হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আজ সোমবার ১০ অগাস্ট আকাশবাণী ভবনের বিপরীতে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর গেট পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য তেরঙ্গা শোভাযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। বেলা আড়াইটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। 

10 August 2026 07:30 AM (IST)

Jalpaiguri...

Jalpaiguri

বাংলাদেশে আটক ভারতীয়কে দেশে ফেরাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবী অপহৃতের বাবা ও গ্রামবাসীদের। প্রয়োজনে জেল হেফাজতে থাকা ওই বাংলাদেশীকে তার দেশে ফিরিয়ে দিক ভারত সরকার। দাবি উঠল জলপাইগুড়ি জেলার চাউল হাটি সীমান্তে।সীমান্তবাসীদের দাবী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস বিজেপি বিধায়কের।

10 August 2026 07:30 AM (IST)

Kunal Ghosh...

Kunal Ghosh

গত রবিবার হালিশহরে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের উপর নজিরবিহীন হামলা। সেই আক্রমণের প্রতিবাদ আজ দুপুর দুটোয় বিধানসভা ভবনে তৃণমূল বিধায়করা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হবে বলে জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ। প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার সিনিয়র মোস্ট বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়সহ সবাই উপস্থিত থাকবেন সেই প্রতিবাদে।

 

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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